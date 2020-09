Au secours, les petits khmers verts débarquent !

Quand j’étais petit, il n’y avait pas de khmers verts, mais on ramenait les bouteilles de verre consignées au magasin qui les renvoyait à l’usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau, , on montait les escalier à pied, sans escalator ni ascenseur, on faisait sécher les vêtements dehors sur une corde, on remontait chaque soir notre réveil, on buvait de l’eau du robinet, les enfants gardaient le même cartable plusieurs années, on n’avait qu’une prise de courant par pièce, et on n’avait besoin pas de bande multiprises pour alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aujourd’hui.

Pourtant, on n’était pas des Amish !

Peut-être que si on remettait tout ça en vigueur, ça chasserait les khmers verts ?