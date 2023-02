Au secours les russes pourraient peut-être ne pas perdre cette guerre, voire même la gagner.

Depuis quelques jours on assiste un petit changement de ton parmi nos élites auto-proclamées qui ne cessaient jusqu'à présent de nous expliquer que Poutine était un bourrin et que son armée une bande de bras cassés, et que vous alliez voir ce que vous alliez voir.

On dirait bien que la réalité est en train de les rattraper et qu'elle n'est pas celle qu'ils nous font entrer dans le cerveau à coup de massue médiatique depuis bientôt un an.

Rappelez-vous qu'au début de cette guerre, qui n'en était pas une du point de vue des russes, les occidentaux avaient édicté les objectifs de la Russie, à savoir occuper l’entièreté de l'Ukraine.

N'étant pas invité dans les plus hautes instances de l'état major russe, il m'est difficile de dire quels étaient les objectifs des russes. Contrairement à moi, les rois du petits écran dînent tous les soirs avec Poutine et nous régalent d'informations hautement confidentielles sur les objectifs de la Russie.

La Russie veut donc occuper l'Ukraine, mettre un gouvernement fantoche à Kiev, ensuite les russes ont l'intention de pousser la balade jusqu'à Lisbonne avec un petit arrêt pipi à Paris sous les ors du palais de l’Élysée, et de restaurer ainsi le saint grand empire russe.

Ils sont vraiment pas finauds ces russes que de raconter ainsi leurs projets ultra-confidentiels à tous nos petits spécialistes de salon qui se font une joie de déblatérer tous les soirs ces secrets d'état aux heures de grande écoute sur LCI.

Pourtant nos ministres et présidents visionnaires avaient vertement sermonné Poutine et sa clique de bras cassés. « attention, si vous n’êtes pas gentils on va ruiner votre économie, on vas vous mettre sur la paille, on vas torpiller votre PIB, on vas vous ramener au 19eme siècle, on va vous couper du reste du monde civiliser, vous serez les parias de la terre ».

Visiblement les rodomontades de nos guerriers d'opérettes n'ont pas effrayé Vlad l'empaleur. Le PIB de la Russie augmente tandis que celui des pays de l'Union Européenne baisse. La crise économique voulue et provoquée contre la Russie frappe de plein fouet l'Europe, à tel point que notre méprisant Macron veut nous la faire payer en s'attaquant à nos retraite une fois de plus, et oui il faut trouver 470 milliards pour la guerre et le Cac 40.

Ces ânes bâtés qui nous dirigent ont fini par croire à leurs propres mensonges, à savoir que les russes sont des bourrins aux bras cassés, incapables de vaincre militairement les valeureux cow-boys d'Ukraine. La preuve, nous ont-ils bassinés, c'est que cette armée de bras cassés n'a pas réussi à prendre possession de l'Ukraine en trois jours ni Kiev d'ailleur, et que la brillante et vaillante contre attaque des ukrainiens vers le milieu de 2022 a chassé les russes des terres ukrainiennes.

Mieux même, ils ont victorieusement proclamé que l'armée russe était en déroute avec plus de 200 000 morts, que l'armée ukrainienne allait récupérer le Donbass et même la Crimée.

Mais toutes ces âneries ont une fin !

Les russes sont effectivement entré en Ukraine avec une armée de 180 000 hommes et on peut débattre du bien-fondé de la décision russe, mais ils ne sont pas entré en Ukraine pour l'occuper, n'importe quel militaire de bon sens le dira. Une armée assaillante doit être au minimum trois fois supérieure en taille si elle veut avoir la moindre chance de l'emporter. L'armée russe composée de 180 000 hommes ne pouvait pas espérer gagner contre une armée ukrainienne de 700 000 hommes. Alors nos fins gourmets qui dînent tous les soirs avec Poutine nous raconteraient-ils des sornettes quand aux visées impérialistes de Poutine et de la Russie ?

Poutine espérait-il pouvoir prendre un bain à Lisbonne avec une armée de 180 000 clampins aux bras cassés ? Ou doit-on plutôt penser que ceux qui sont censés nous informer nous racontent de bon gros mensonges.

Il est vrai que nous ne sommes plus à un bobard près, n'est-ce pas ? Qu'en est-il de la remontada ukrainienne ? Ils ont tués 200 000 russes ! Sur une armée de 180 000 hommes !

La doctrine militaire explique que pour un homme tué au combat, il faut additionner 2 à 3 hommes blessés. Ce qui ferait environ 700 000 russes hors combat sur une armée de 180 000 hommes.

Même en étant particulièrement médiocre en calcul, cela a du mal à passer, sauf pour tous ces experts auro-proclamés.

Si tout cela n'était si pathétique, on en rirait !

Bien sur, il est indéniable que les russes ont été surpris par l'acharnement des troupes de Zelinsky, mais contrairement aux contres-vérités que les bavardages de nos matamores de LCI veulent nous faire accepter, la Russie n'avait pas formaté son armée pour un tel conflit.

Les officiels russes ont répété à plusieurs reprises qu'ils entendaient uniquement faire cesser les bombardements sur les populations civiles du Donbass en désarmant les milices néo-nazis d'Azov et également obtenir la garantie d'une non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ce pour empêcher l'implantation de nouvelles bases de l'OTAN à sa frontière. Nous sommes bien loin des projets que prêtent à Poutine nos serials menteurs occidentaux censés connaître tous les secrets les plus inavouables de Poutine au sujet de l'agrandissement de '' l'empire russe ''.

On ne part pas en guerre contre un pays de 45 millions d'habitants avec 180 000 hommes et cela, même les russes le savaient, malgré qu'ils soient des bourrins analphabètes et alcooliques d'après les descriptions entendues sur LCI. Pourtant ils ont été à deux doigts d'obtenir satisfactions puisque les ukrainiens étaient disposé à négocier en Turquie sur la base des demandes russes, négociations décriées par les anglo-saxons, le premier ministre Johnson ayant fait le voyage à Kiev pour dissuader Zelinsky de toute négociation avec les orcs russes, lui promettant l'appui des capitales occidentales.

L'opération spéciale voulue par les russes s'est transformée en véritable guerre pour les ukrainiens sous l'égide des occidentaux. Les Ukrainiens ont même réussi à reprendre des territoires à une armée russe sous dimensionnée pour ce type de conflit dans le courant de l'année 2022. Les occidentaux n'ont pas caché leur joie lors de la contre-offensive ukrainienne, voyant certainement le bataillon Azov prendre d’assaut le Kremlin, dans l'euphorie ambiante, Merkel a lâchée des confidences malvenues pour les occidentaux, révélant que les accords de Minsk n'étaient qu'un subterfuge afin que l'Ukraine puisse s'armer face à la Russie. Hollande à corroboré les propos de Merkel, démontrant à la Russie que les occidentaux n'ont aucun honneur et pas de parole.

Les responsables politiques et militaires Russes ont logiquement interprété le parjure diplomatique comme étant la volonté affichée de l'occident d'abattre la Russie et ont en conséquence placé la Russie en préparation à une guerre de longue durée et de forte intensité. Ils ont mobilisé et rappelé les réservistes, pour, dans un premier temps, faire jeu égal numériquement avec les troupes ukrainiennes le long des 700 kilomètres de front.

Et depuis plusieurs semaines les forces armées russes, composées parait-il de bras cassés et d’alcooliques, broient méthodiquement le dispositif défensif ukrainiens. Les commentateurs militaires désignent cela sous le vocable terrifiant de « hachoir à viande » dont les troupes ukrainiennes sont les victimes. Les occidentaux, tout du moins les perroquets caquetants de LCI et compagnie, étaient jusqu'à présent dans un total déni de la situation réelle sur le front, s'en remettant exclusivement aux rodomontades de Zelensky.

Mais même en Ukraine les langues se délies, la garde prétorienne de Zelensky se retrouve sous le feu d'accusations pour détournement de fonds d'aide occidentales, les centaines de témoignages sur les incorporations de force dans l'armée de tout jeunes de 18 ans, voire moins, et de vieux dépassant la cinquantaine ne peuvent plus être ignorés. Quelques commentateurs issus de la sphère militaire commencent à douter publiquement de la possibilité d'une victoire de l'Ukraine.

Ces mêmes militaires commencent à expliquer que les chars promis par les occidentaux ne combleraient pas les pertes de chars subies par l'Ukraine, alors qu'elle était forte d'un millier de chars au début du conflit. les experts es-Russie qui nous prédisaient une offensive impétueuse de l'Ukraine au printemps se demandent si elle est encore envisageable et craignent ouvertement une offensive russe.

Les Ukrainiens semblent penser que la Russie a amassé des centaines de milliers d'hommes dans l'est et se préparent à une grande offensive.Gageons que si la Russie passait à l'offensive ces jours prochains, nos valeureux spécialistes en bavardages inutiles et creux de LCI prendront tous le premier avion pour rejoindre le front ukrainien, puisqu'ils sont si déterminés à pousser les européens au conflit ouvert avec la Russie.