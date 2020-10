Au sujet du voile islamique, le contestable et contesté Hidjab

La très ancienne coutume du voile facial remonte aux temps de l'ignorance, avant l'islam. Il n'y a aucune preuve que Mahomet l'ait prescrit.

Coran, sourate XXX, verset 53, traduction Savary : Ô croyants ! n’entrez point sans permission dans la maison (fortifiée) du Prophète, excepté lorsqu’il vous invite à sa table. Rendez-vous y lorsque vous y êtes appelés. Sortez séparément après le repas, et ne prolongez point vos entretiens ; vous l’offenseriez. Il rougirait de vous le dire ; mais Dieu ne rougit point de la vérité. Il est clair que la maison du Prophète était gardée, jour et nuit, et les entrées contrôlées. Commanditaire de plusieurs assassinats contre ses opposants, Mahomet devait, bien évidemment, prendre des dispositions pour assurer sa propre protection. Si vous avez quelque demande à faire à ses femmes, faites-la à travers un "voile". Non ! ça ne veut rien dire, il faut traduire "Hijabun ou Hijabin" par "à travers le mur de la ou des maisons fortifiées où se trouvaient le Prophète et ses femmes", c'est-à-dire par un guichet (1). C’est ainsi que vos cœurs et les leurs se conserveront dans la pureté (en évitant tout contact entre la garnison et la population)... (Coran, sourate XXX, verset 53). Autre citation : Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah, qui veulent le rendre tortueux, et qui ne croirent pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur [Hijabun] invisible (Coran XVII, 45). Autre traduction : Quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un mur invisible, un Hijabun, (une véritable séparation).

Car ces femmes étaient des troupes de combattants qui se sont, pour ainsi dire, mariées à la vie et à la mort, avec le Prophète. Car le Prophète n'était pas un homme ordinaire, mais un conseil de sept élus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une fresque du palais Topkaki, en Turquie.

Bref, ce Hidjab, est un mur, le mur d'un casernement, demeure fortifiée et gardée.

Autre citation : Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un mur invisible, un Hijabun ( sourate XVII, verset 45). Autre traduction : Quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un mur invisible, un Hijabun, une véritable séparation.

Wikipédia : Le mot « hidjab » est utilisé sept fois dans le Coran. Dans cinq cas, il évoque une barrière d'ordre spirituelle. Dans aucun cas il ne fait référence à un vêtement féminin. Hidjab signifie « séparation ».

J'insiste : En persévérant dans cette fausse interprétation du Coran concernant un prétendu voile islamique qu'auraii imposé aux femmes musulmanes le Prophète Mahomet, les docteurs de l'islam ont trahi sa pensée.

Emile Mourey, le 22 octobre 2020, voir également mon article "Le Coran ? Il faudrait peut-être commencer par le traduire correctement" du 27/10/2017. https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-coran-il-faudrait-peut-etre-198040