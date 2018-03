Au train où les « merdias » encensent ce répugnant personnage qu'est Joey Starr,.... sa Légion d'honneur c'est pour quand ?

Dans le non respect des valeurs humaines, je ne pensais pas que nos « merdias » tomberaient aussi bas !

Mon courroux envers ces derniers concerne la place médiatique ( en très très forte ascension) que ces derniers accordent à un l'un des plus ignoble personnage évoluant dans ce cercle ( journalistique/show biz ) où la moralité, et la droiture ne sont pas les qualités premières qui sont requises pour y pénétrer !

Didier Morville ( allias Joey Starr) un bien triste et abject personnage !

Qui n'a pas en tête les bien tristes et nombreux « exploits » de l'ancien rappeur du groupe N.T. M

La simple lecture de la rubrique : Condamnations judiciaires de la page que Wikipédia consacre à « l'artiste » est je pense assez révélatrice sur les « qualités » que nos « merdias » font honteusement l'impasse lorsqu'ils portent au pinacle ou façonnent la cour à l'ex rappeur !

La rubrique !

Didier Morville a connu plusieurs démêlés judiciaires pour violences ou incitations à la violence 63,64. Son manager, Sébastien Farran, lui reconnaît une certaine « authenticité », qui se reflète selon lui dans ses textes65.

En novembre 1996, Kool Shen et JoeyStarr sont condamnés par le Tribunal correctionnel de Toulon à 6 mois de prison, dont 3 mois avec sursis, avec interdiction « d'exercer la profession de chanteur de variétés » pendant 6 mois, pour « propos outrageants » envers les forces de l'ordre, lors du concert de La Seyne-sur-Mer le 14 juillet 1995. NTM interjette appel et, en juin 1997, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence allège le jugement du Tribunal de Toulon et condamne les deux musiciens à 50 000 francs d'amende et deux mois d'emprisonnement avec sursis66.

Le 24 février 1999, Morville est condamné à 2 mois de prison ferme pour l’agression d'une hôtesse de l’air, à Montpellier67. L'incident se déroule en 1998 et vaut à la victime douze jours d'incapacité de travail pour un traumatisme crâno-facial et une fracture nasale68. En janvier 2014, l'hôtesse de l'air se plaint de n'avoir touché que 15 000 euros et indique avoir déposé une nouvelle plainte en 2008 contre Morville pour organisation frauduleuse d'insolvabilité68,69,70.

Le 16 juin 1999, il est condamné à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur son ex-compagne, à Bobigny71.

En février 2000, il est condamné à verser une amende de 1 000 euros pour la détention d'un chien pitbull non stérilisé, Storm, qui avait tenté de dévorer le chien d'une passante à Saint-Ouen72. En mai 2000, il est condamné à verser une amende de 12 000 francs pour avoir agressé un passant le 4 juin 199872.

En février 2001, il est arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de cocaïne : lors de l'intervention, les policiers découvrent à son domicile de la cocaïne, du haschich et un pistolet automatique de calibre 6,35 mm. Le lendemain, JoeyStarr est condamné à un mois de prison ferme et est immédiatement incarcéré pour détention prohibée d'arme de première catégorie et à payer une amende de 100 000 francs (15 000 euros), par le tribunal correctionnel de Bobigny73.

En 2002, il frappe violemment un singe devant des caméras, ce qui lui fait risquer une amende pour mauvais traitement74.

En 2003, il est condamné à quatre mois de prison ferme pour avoir frappé et craché sur des gendarmes mobiles71.

En 2005, il est mis en examen pour usurpation d'identité et faux et usage de faux : il aurait fait payer à un homonyme demeurant à Nancy plusieurs infractions au code de la route commises avec un faux permis de conduire75.

En février 2009, il est condamné à 3 mois de prison ferme et 2 000 euros d’amende pour violences conjugales, à la suite d'une main courante déposée par son ex-compagne le 23 août 2008. Il est gardé à vue et placé sous contrôle judiciaire à cette occasion76.

Le 12 juin 2009, il écope d'une peine de 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour des violences volontaires à coups de hachoir (feuille de boucher) portées sur une voiture lors d'une bagarre à Paris. Il est immédiatement placé sous mandat de dépôt77. En 2009, JoeyStarr est condamné au civil pour ces faits à verser 60 000 euros de dommage et intérêts.

Le 20 avril 2013, il est arrêté en Belgique, dans le quartier du Carré de Liège, pour rébellion envers des policiers78,79. Selon la presse du 29 avril 2013, il s'est infligé lui-même des blessures afin d'en accuser les policiers, comme le montrerait l'enregistrement des caméras de surveillance du poste de police80.

Le 22 février 2014, il est débarqué à Nice d'un appareil de la compagnie aérienne Air France qui s'apprêtait à décoller pour Paris, à cause de son état d'ébriété. Le commandant de bord interrompt la procédure de roulage et fait appel aux services de la police des frontières pour placer Morville en cellule de dégrisement, avant sa remise en liberté le soir même. La compagnie Air France porte plainte pour « comportement inacceptable sous l'emprise de l'alcool »81,82.

Ses « prouesses et autres faits d'armes » étant passés en revue, vous l'avez certainement constaté que depuis quelques temps, ce peu reluisant personnage est de plus en plus souvent invité par nos différents « merdias » ( presse, radio, télé.)

Dans nos « merdias » : sa fulgurante ascension depuis quelques temps !

Je ne fais pas un retour en arrière qui remonte au déluge, mais simplement à quelques mois.

- 1 :Joey Starr est dorénavant l'invité de Ruquier pour ses « Grosses Têtes ». Un vieux proverbe dit : « qui se ressemble, s'assemble »,... alors si Ruquier et ses invités ont été capables dans son émission du:02/02/18, de se moquer honteusement des handicapés mentaux ( suite au décès du fils du Comte de Paris ) il ne faut pas s'étonner de voir ces deux ostrogoths dorénavant s'entendre comme des larrons en foire !

Outré d'avoir entendu ce « haut moment radiophonique », j'ai fait sur mon blog un article, ainsi vous aurez l'occasion de revoir l'émission et de ce fait, construire votre propre jugement !

Michel Audiard « Les cons ça ose tout »RTL :Ruquier et ses amis« bobosgauchoschichonniques » eux se moquent honteusement des handicapés mentaux !

- 2 :Sur TF1, à l'émission « Les douze coups de midi » du 13/03/18, Joey Starr été « l'étoile mystérieuse » :photo, la vidéo de TF1.

-3 :..... et pour terminer en beauté cerise sur le gâteau, à la demande de François de Rugy, actuel président de l’Assemblée nationale, Joey Starr a été invité pour donner dans ce lieu hautement symbolique une représentation de la pièce Éloquence à l’Assemblée....C’est vrai, militer pour le droit des femmes quand on a pris huit mois ferme pour avoir massacré une hôtesse de l’air puis sa compagne, ça force l’admiration !...,la suite sur cette page de Boulevard Voltaire, et dans Google, d'autres résultats : 1 - 2.- 3 ,... et un extrait de sa prestation à l'Assemblée Nationale,.. ou à un moment, ce dernier dit : « l'homme se doit à lui-même, à ses enfants, … à sa femme » : vidéo courte.. et une vidéo plus longue enregistrée dans le hall de la gare Saint-Lazare à Paris où Joey Starr déclame la liberté : vidéo, concernant sa prestation, les autres avis et résultats : Google. Que penser de tout ce tohu bohu, faut-il en rire ou faut-il en pleurer ???

Il y a un vieil adage qui dit : « Nous avons les politiques que nous méritons », je pense qu'il est bon aussi de rajouter depuis pas mal de temps « Nous avons également hélas les médias que nous méritons, en effet tout cela me fait penser à l'affaire Roman Polanski, un salopard de première qui a drogué une mineure pour la violer, et la pétition signée par moult bobos pour le soutenir » : la liste, voir également : ici,et autres résultats Google.

Ben oui ma bonne dame, c'est un grand artiste, vous savez un de ces « sauveurs de l'humanité » que nos « merdias » flagornent continuellement, car pour eux par exemple nos : Pasteur, Fleming, Montagnier, et autres grands médecins qui ont marqué le monde : sources. … ne sont que du « pipi de chat » !

Les violences faites aux femmes !

En 2003, l’actrice Nadine Trintignant succombait sous les coups portés par son compagnon le chanteur Bertrand Cantat. Condamné pour homicide, ayant purgé sa peine, ce denier a été libéré en octobre 2007. Il a fait son retour sur scène en 2010, et début mars il a entamé une nouvelle tournée qui suscite certaines réactions : résultat Google, même si pour l'instant le nommé Didier Morville en matières de violences envers les femmes, n'a pas atteint heureusement le degré de gravité de l'ancien chanteur de « Noir Désir », je trouve néanmoins que toutes « les attentions » qu'accordent nos « merdias » à Joey Starr, sont bien les reflets d'une certaine décadence dans l'échelle des valeurs humaines, donc, boycottons ce immonde énergumène,... et ceux qui l’encensent !

Conclusion !

Dans notre pauvre république, l'ensemble bobos/merdias/show-biz, forme un conglomérat qui impose et chapeaute des règles qui lui sont propres, tout avis contraires est considéré de facto comme étant un crime de lèse-majesté,.... alors à quand la proposition du nom de Joey Starr pour l'attribution de la Légion d'honneur ?

Ah !... pour terminer, ma dernière interrogation, il me semble que notre artiste si souvent violent avec les faibles, le soit nettement moins envers des personnages comme par exemple Teddy Riner ! ( sans autres commentaires ) ,... et à l'instar de la morale de la fable de la Fontaine, « les animaux malades de la peste » Suivant que vous soyez puissants ou misérables.....( en français de l'époque , et en contemporain ! :

Lien en annexe !



La photo qui illustre mon article, à été prise sur ce site.

Gilbert Spagnolo dit P@py