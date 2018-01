Aucun banquier n’a été arrêté pour la crise de 2008

LE REQUIN DE LA FINANCE AIME LES EAUX MULTIETHNIQUÉES



En mer d’Islande il n’y a que des cousins...





LES CONFÉRENCES DE MACY



« cyber- » vient de ces conférences (1942-1953)

Les participants, Von Neumann, les mathématiciens Gödel et “Unabomber”, les psychologues Lewin, Murray (père des tests d’embauche), des sociologues, marketers, pédagogues, etc. devaient fournir les outils nécessaires à l’avènement de l’ordre mondialiste, ingénierie sociale par l’utilisation de l’informatique naissante, du “cyber”.

La conclusion principale, fut qu’il fallait puriner les peuples souchiens pour détruire leurs nationalismes et anti-sémitisme (conférences financées par Wall Street comme La Baudruche), c.a.d la tendance holiste et disciplinaire du mâle blanc (matrice autoritaire de l’échelle F). Ils en arrivèrent donc à un plan Coudenhove-Kalergi à commencer par l’Occident, les autres parties du monde n’étant pas encore susceptibles d’auto-flagellation et soumission à leur auto-destruction raciale comme les gogochons, très larves de nature.

Et La Baudruche négrière fut client préféré de Rothschild, et Garrido chez Bolloré.

https://www.youtube.com/watch?v=JCvjjjA_ZmY



(extrait émission TV très édifiant...)



https://pascasher.blogspot.fr/2010/04/auto-reeducation-et-sciences-cognitives.html (plein de liens)

http://www.anesi.com/fscale.htm (échelle F)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cybernétique#Le_premier_mouvement_cybern.C3.A9tique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conférences_Macy

https://www.youtube.com/watch?v=Dbbh9aymEx4