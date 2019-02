Aude, la youtubeuse coquine qui débunke avec humour François Asselineau

Aude, une youtubeuse, a interviewé au téléphone François Asselineau, président de l'UPR. Elle a lui demandé lors de cet entretien téléphonique de donner ses sources justifiant ses propos sur Walter Hallstein, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne.

La demande d'Aude est justifiée, puisque François Asselineau a notamment accusé Walter Hallstein d'être un juriste nazi, qui oeuvrait à l'époque hitlérienne à la fondation d'une nouvelle Europe.

Rappelons que François Asselineau estime, d'une manière générale, que l'appartenance de la France à l'Union européenne est une catastrophe pour bons nombres de français, comme le montre le mouvement des Gilets jaunes, qui jette dans la rue des désespérés qui sombrent dans la pauvreté. François Asselineau prône donc comme remède que la France sorte de l'Union européenne. Et il peut être à ce titre considéré comme un adversaire de l'Union européenne. Par conséquent, il est tout à fait légitime qu'Aude puisse vérifier que François Asselineau n'aurait pas, consciemment ou inconsciemment, donné une image trop négative de Walter Hallstein. Ce dernier est tout de même un personnage important de l'histoire de cette Union européenne.

Et, avant de passer son coup de fil à François Asselineau, Aude a pris la peine d'aller voir et interviewer l'historien allemand Matthias Schönwald en personne, qui est justement un spécialiste de Walter Hallstein.

Voir la vidéo d'Aude ici : (https://www.youtube.com/ watch ?v=9susYbhX490 )

Reconnaissons à Aude un talent de youtubeuse évident, et que même si son reportage ne s'appuie que sur l'avis d'un seul historien, sa vidéo reste néanmoins intéressante voire pertinente sur certains points.

Mais son travail de débunkage est-il entièrement fiable ?

Je vais donner deux exemples pour démontrer que cette question mérite largement d'être posée.

1/ Aude, à 20 minutes 35s de sa vidéo (https://www.youtube.com/ watch ?v=9susYbhX490#t=20m35s ), fait une analyse de la « carte de membre du parti nazi » de Walter Hallstein présentée dans le livre de l'historien allemand Matthias Schönwald.

Vous pouvez voir cette « carte de membre » ici, dans le livre de l'historien Matthias Schönwald : CARTE D'ADHESION.

Et j'ai mis le texte allemand écrit par Matthias Schönwald au sujet de cette « carte de membre » en annexe de cet article. En le mettant dans un traducteur, cela vous donnera une idée du contenu de ce texte.

En fait, l'historien explique que cette « carte de membre » est un document tiré d'un ensemble de fichiers stockés dans un centre de documentation berlinois, fichiers qui ont permis de reconstituer l'appartenance au parti nazi de 80 à 90% de ses membres.

L'historien indique que le lieu de naissance indiqué sur cette carte d'adhésion de Walter Hallstein, ainsi que son adresse, excluent toute possibilité de confusion, et il affirme alors : selon ce document, Walter Hallstein a rejoint le parti nazi en juillet 1934.

Il développe en expliquant que sur cette carte signalant l'adhésion d'Hallstein au parti nazi, il n'y a aucune mention de retrait. C'est à dire qu'aucune date de sortie n'est indiquée. Donc, a priori, Walter Hallstein, après son adhésion au parti nazi, ne l'a jamais quitté.

Puis l'historien part dans une grande réflexion, se demandant si Walter Hallstein est devenu membre du parti de sa propre initiative, pourquoi ne s'est-il pas souvenu d'avoir appartenu à ce parti, pourquoi son appartenance à ce parti n'est pas citée par d'autres sources, etc. Et il finit avec cette phrase ambiguë : « la question de l'appartenance d'Hallstein au parti nazi ne peut donc pas être résolue de manière concluante ». Et, effectivement, l'historien Matthias Schönwald a raison : les modalités de l'appartenance au parti nazi de Walter Hallstein posent question, et il reste donc bien des mystères à résoudre.

Mais par contre, il est clair que Walter Hallstein était bien membre du parti nazi, puisqu'il était inscrit dans les fichiers du parti !

Ce qui est important, c'est que quelque soit les conclusions qu'on tire du travail de l'historien Matthias Schönwald, il est évident que la lecture de son livre permet de comprendre que le débat ne se situe absolument pas au niveau où le situe la sympathique youtubeuse Aude à 20 minutes 35s de sa vidéo.

Par exemple, Aude dit que la carte d'adhésion de Walter Hallstein pourrait être une « carte de la piscine » vu que cette carte ne comporte pas le sigle du parti nazi. C'est une remarque amusante certes, mais non pertinente : visiblement, le parti nazi conservait une trace écrite de l'adhésion de chaque membre dans ses fichiers, et il n'avait aucune raison de mettre son sigle partout sur les milliers de cartes d'enregistrement des membres, qui sont des documents à usage interne.

Bref, cet exemple montre que la fiabilité de la youtubeuse Aude doit être questionnée, même si sa vidéo est accrocheuse, charmante, distrayante, et peut servir de toutes façons comme base d'inspiration pour des travaux plus sérieux.

2/ Je vais maintenant aborder rapidement un deuxième sujet.

Il s'agit du voyage qu'a effectué Walter Hallstein en 1938 en Italie, faisant partie d'un groupe de juristes allemands cornaqués par le ministre nazi Hans Franck.

Hans Franck sera pendu en 1946 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une mauvaise fréquentation pour Walter Hallstein donc.

Quand à l'objet de cette visite en Italie : il s'agissait d'étudier une convergence entre le droit allemand et le droit italien. La youtubeuse Aude ne voit pas de rapport entre ce projet et un projet de nouvelle Europe (voir ici). A mon avis, elle devrait lire les traités européens, qui, dans une certaine mesure, représentent justement une convergence des lois, économiques, entre divers pays européens. Et Walter Hallstein était justement un spécialiste du droit des entreprises.

Je vous conseille d'écouter l'excellent Penseur sauvage, un youtubeur qui a décortiqué un article de presse italien de 1938 qui permet de mieux comprendre l'objectif de la rencontre entre les juristes allemands et les juristes italiens : https://www.youtube.com/ watch ?v=kMp1FMuaWcQ#t=83m26s

Pour répondre à la youtubeuse Aude, qui semble s'étonner qu'il puisse y avoir un rapport entre du droit privé et la politique, je vous cite la déclaration faite par un ministre italien concernant cette rencontre : « Le droit est véritablement l'expression la plus haute, la plus vivante, la plus efficace de cette civilisation : il aide à réaliser les idéaux, à garantir la prospérité, à réguler la distribution des biens. Par la mise en forme et le perfectionnement du droit, nous oeuvrons pour la mise en forme et le perfectionnement des formes civiles. »

Vous pouvez consulter l'original de cet article italien ici : http://www.archiviolastampa. it/component/option,com_ lastampa/task,search/mod, libera/action,viewer/Itemid,3/ page,5/articleid,1130_01_1938_ 0151_0005_24929136/

Vous pouvez consulter la traduction de cet article par Penseur sauvage ici : https://www.fichier-pdf.fr/ 2017/08/23/traduction-stampa/

Annexe : texte allemand de l'historien Matthias Schönwald

Als Voraussetzung für die wichtige Rolle, die Hallstein in der Nachkriegszeit spielen sollte, wird in der Literatur immer wieder angeführt, dass er politisch unbelastet war. Auch Hallstein selbst hat dies, im Blick zurück, oft genug betont, und so scheint die Lage, korrespondierend auch mit den Quellen, eindeutig : Weder findet sich in den Dokumenten über Hallsteins Entnazifizierung 1946 Belastendes, noch gelang es den DDR-Behörden trotz intensiver Bemühungen, etwas gegen den verhassten "Doctrinär" auf den Tish zu legen. In der amtlichen Dokumentation des DDR-Außenministeriums "Von Ribbentrop zu Adenauer" aus dem Jahr 1961 wird Hallstein zwar als "aktiver Nazianhänger an den Universitäten Rostock und Frankfurt/Main" bezichnet, Belege für diese Typisierung werden allerdings nicht vorgelegt.

Mitglied der NSDAP ?

Mehr als irritierend ist in diesem Zusammenhang deshalb ein dokument aus den bestanden des ehemaligen Berlin document center. Aus disen akten lassen sich 80 bis 90 prozent der NDSAP-Mitgliedschaften rekonstruieren. Es handelt sich um die NSDAP-Mitgliedskarte mit der Nummer 310212, die auf den namen Walter Hallstein ausgestellt ist. Beburtsort, - datum sowie anschrift lassen eine Verwechslung ausschliessen. Nach diesem Dokument is Hallstein im Juli 1934 in die Partei engetreten. Ein Austritt ist auf der Karte nicht vermerkt. Ein eigenhandig unterschriebener aufnahmeantrag liegt zwar nicht vor, aber Austritt ist auf der Karte nicht vermerkt. Ein eigenhandig unterschriebener Auffnahmeanstrag liegt zwar nicht vor, aber derartige Papiere sind auch nur gelegentlich und wenn, dann nicht systematisch im Bestand uberliefert und erfasst. War es möglich, ohne eigenes Zutun Miglied der Partei zu werden ? Walter Hallstein ist nicht die erste exponierte Persönlichkeit, für diese Frage gestellt wird. Sie Betrifft auch nicht nur Politiker ; Kulturschaffende wie die Schriftsteller Siegfried Lenz und Martin Waser sowi der Kabarettiste Dieter Hildebrandt sahen sich bereits mit dem Problem ihrer spät enthüllten NSDAP-Mitgliedschaft konfrontiert. Ihnen allerdings war es möglich, sich zu Lebzeiten dazu äussern zu können. Wirkich klären liess sich die Lage noch nite eindeutig. Manches spircht dafür, dass es bei der Genration der Flakhelfer, also der Geburtsjahrgänge 1926/27, möglicherweise zur kollektiven Rekrutierung von Parteisoldaten kam, von denen der Einzelne nicht immer gewusst haben mag.

Was aber bedeutet dies für Walter Hallstein ? Die Mitgliedskarte aus dem Berlin Document Center stellt ein momentan nicht auflösbares Problem d'a. Anders als bei en oben gennanten Personen ist ein Kohorteneintritt des Geburtsjahrgangs 1901, also Hallsteins Jahrgang, auszuschliessen. Auch das relativ frühe Eintrittsjahr 1934 lässt diese Deutung nicht zu. Zudem galt zu deisem Zeitpunkt f¨r die NSDAP eine Aufnahmesperre. Das Eintrittsdatum ist auch nicht, wie später oft üblich, en Nazifeiertag wie Hitlers Geburtstag am 20. April oder der Tag der Machtübernahme am 30. Januar. Was mag Hallstein also zum Eintritt bewogen haben ? Warum erinnerte er sich später nicht mehr daran - oder warum wollte er sich nicht erinnern ? Weshalb taucht in den übrigen Quellen die Parteimitgliedschaft nicht auf, ja wie konnte sie selbst dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR verbogen bleiben, die jedes erdenkiche Interesse hatte, Nachteiliges über Hallstein ans Licht zu zerren ? So unbefriedigend es ist, die Frage nach der NSDAP-Parteimitgliedshaft Hallsteins lässt sich nicht abschlissend klären.

Aber es bigt in den Quellen auch deutliche Spuren, die in eine völlig andere Richtung weisen, zum Beispiel zur geplanten Berufung Hallsteins 1938 an die Universität München. In der Beurteilung an den Dozentenbundführer heisst es :

« Politisch wird er mit einer gewissen Vorsicht beurteilt. Er wird in geeigneter Umgebung sich den nationalsozialistischen Ideen einordnen, jedoch kein selbstständiger Kämpfer und keine führende Persönlichkeit im nationalsozialistischen Sinne sien. [...] Er hat sich nun einmal auf den Boden des neueun Deutschlands gestellt, wenn auch immer wieder seine äusserst kritische Einstellung zum Nationalsozialismus und seinen Ideen zu Tage tritt. Auch vom Studentenbund wird es als, kein Nationalsozialist' geschilder, der sich in weltanschaudlichen und politischen Dingen niemals festlegen wird. »

Diese Einordung lässt nicht darauf schliessen, dass Hallsteins Wirken nach aussen sichtbare nationalsozialistische Züge trug, und tätsälich scheiterte sein Wechsel whol an dem Einspruch der Parteibehörden.