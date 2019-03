Aude WTFake contre François Asselineau

Aude WTFake nous a laissé quelques vidéos sur YouTube où elle attaque François Asselineau notamment celle qui est intitulée : « L’Union Européenne, un projet nazi ?!! La nouvelle blague de François Asselineau ».

Aude WTFake veut se faire passer pour une journaliste libre qui se serait donné pour mission de démonter les intox et les « fake news ». Voudrait-elle démonter « les fake news » du pouvoir, de la macronnie, comme celle sur l’attaque chimique ?

Tout le monde le sait le trio USA, Angleterre, France a envoyé des missiles le 13 avril 2018 sur la Syrie. Assurément ce n’est pas une fausse nouvelle. C’est bien vrai. Ce que, par contre, les français n’ont jamais entendu sur TF1, BFM-TV… c’est que cette action guerrière était illégale au regard du droit international car il n’y avait eu aucun vote à ce sujet à l’ONU. Mais ces organes de presse, si silencieux à ce sujet, ont par contre fait un grand tapage pour expliquer qu’il s’agissait d’une riposte à une prétendue attaque chimique du 7 avril 2018 à Douma. Cela sans que l’ONU ait pu diligenter une enquête. Si vous ne croyez pas leur baratin, alors que ce sont les services secrets français qui l’affirment, vous êtes accusé d’être un bien mauvais citoyen, complotiste, complice des terroristes de tous bords… Nous pourrions nous attendre à ce que Aude WTFake cherche à décortiquer toutes les soi-disant « preuves » de l’attaque chimique du 7 avril. Nous ne doutons pas qu’il y aurait là un sérieux travail à faire. Dans le même genre, elle pourrait revenir sur les preuves de la présence d’armes de destruction massives en Irak… Mais que nenni ! Cette chasseuse de « fake news » ne s’attaque qu’à ceux qui dérangent les macronnistes, européistes... Elle s’attaque à ceux qui ont la mauvaise idée d’œuvrer contre la doxa journalistique. Bref ! Aude WTFake est du côté du manche. Autant dire qu’elle n’est pas du côté des gilets-jaunes et d’ailleurs elle s’attaque tout particulièrement à deux hommes politiques qui ont le grand défaut ces temps-ci d’être assez bien appréciés chez nombre des gilets-jaunes. Nous avons cité : Etienne Chouard et François Asselineau.

Aude WTFake a choisi ses cibles et il est facile de deviner le thème qui l’intéresse. Nous sommes à quelques semaines du Brexit et les élections européennes se préparent. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’Emmanuel Macron a lancé son grand bla-bla. Le thème qui paye, dans ce contexte, c’est assurément la défense de l’Union Européenne. Puisqu’Etienne Chouard et François Asselineau ont eu l’idée de montrer que Walter Hallstein était bien compromis par un passé de dignitaire du IIIème Reich, elle va s’employer à montrer que ce qu’ils disent n’est qu’un ramassis de « fake news ». L’enjeu est de taille car, elle ne le nie pas, Walter Hallstein a joué un rôle de premier plan dans la construction européenne après la guerre. Mais pendant la guerre, quelle place a-t-il occupé en Allemagne ? Restons-en encore à ce qui est consensuel : personne ne dit qu’il ait eu la moindre miette de sympathie pour de quelconques résistants. C’est le moins qu’on puisse dire ! Et Aude WTFake voudrait faire croire qu’il était, comme la majorité des allemands, ni nazi ni résistant de même que la majorité des français n’était ni franchement des collabos ni vraiment des résistants. Il lui faut alors s’attaquer à Etienne Chouard et François Asselineau. Sa méthode est le pinaillage. Et, puisqu’il faut être précis avec les pinailleuses, voici la définition du verbe « pinailler » qui est donnée par le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) : « Avoir le souci exagéré des détails, de la précision ; argumenter sans cesse de façon souvent mesquine ».

Son cheval de bataille est de montrer que Walter Hallstein n’était pas un nazi contrairement à ce que disent ses deux adversaires. On pourrait croire que cette pinailleuse donnerait alors, avec toute la rigueur qui s’impose, sa définition de ce qu’est un nazi. Or, ce n’est qu’implicitement qu’elle le fait car elle s’emploie à montrer que personne n’a apporté la preuve qu’il était encarté au parti nazi. Nous en concluons que pour elle un nazi ne peut être qu’une personne qui a pris sa carte du parti nazi. Admettons. Quoique, il faudrait qu’elle nous dise à quel parti il faut avoir adhéré pour être qualifié de gaulliste, de trotskiste, d’anarchiste… Avec sa définition implicite, assurément, Schindler était un nazi. Oui, Oskar Schindler, celui de « La liste de Schindler ». Il y a eu un roman et un film à son sujet. Il est dépeint comme celui qui a sauvé tant de juifs de la mort… Eh bien oui : lui c’était un sale nazi. Nous sommes d’accord. Tandis que Walter Hallstein… Ah ! Voyons !

Ainsi, serait coupable d’avoir diffusé une « fake news » celui qui a dit que Walter Hallstein était un nazi, quelle que soit sa définition du terme « nazi ». Pourtant François Asselineau lui a répondu plusieurs fois qu’il n’est pas historien. Ajoutons aussi qu’il n’est pas journaliste. Ce n’est pas à lui d’être à la source des informations. C’est un homme politique et quand il fait des analyses il doit dire d’où viennent ses sources. Il l’a fait et il faudrait qu’Aude WTFake cesse de l’accuser car elle n’a absolument rien à lui reprocher. Il a donné ses sources et il ne lui appartient pas d’aller vérifier que les livres et les articles qu’il lit et qu’il cite ont les preuves de tout ce qu’ils affirment.

Mais, voyons qui est Walter Hallstein. Car, s’il n’était pas nazi, aurait-il été pour autant un allemand, comme tant d’autres ni nazi, ni résistant ? Nous pouvons consulter quelques renseignements sur lui dans un livre dont le titre traduit en français est : « Dictionnaire des personnalités du IIIe Reich ». Cet ouvrage a été réalisé par Ernst Klee, historien de la période nazie. Il répertorie 4300 noms de l’élite sociale au sein du régime nazi. Walter Hallstein faisait partie de cette élite. Sa fiche se trouve à la page 221. Cela suffit déjà à disqualifier Aude WTFake.

Il était membre de la "Fédération de juristes nationaux socialistes" fondée en 1928 par Hans Franck. C’était en effet une personnalité du IIIe Reich qui a collaboré avec ce criminel de guerre au sein de "l'académie de droit allemand". Aude WTFake veut montrer que Walter Hallstein n’était pas un proche d’Hitler. Certes, nous n’en avons pas la preuve mais nous savons par contre qu’il était un proche de ce grand criminel de guerre nazi nommé Hans Franck, condamné à mort et exécuté à Nuremberg. Il a œuvré comme expert pour la nazification du droit allemand au sein de « l’académie de droit allemand ». Walter Hallstein fait partie de la petite délégation de quinze juristes de haut niveau qui a accompagné Hans Franck lors de son voyage en Italie en juin 1938. C'est à Rome, au Capitole qu'il a écouté son discours enflammé : « Pensez allemand, agissez en allemand, professez votre essence allemande et soyez fier d'être allemand ! Vous préférez mourir allemand plutôt que de nier votre origine allemande ! De ce sentiment profond de votre race découle la plus haute règle de tout votre comportement envers la société ! De cette foi dans le pouvoir de notre peuple découle notre conception du problème de la race : selon notre législation, il ne peut s'agir que d'un Allemand de sang allemand, et d'un sang allemand ne peut être que de celui de sang aryen. (…) » Près de 20 ans plus tard, Walter Hallstein est revenu exactement au même lieu, au Capitole, pour signer le traité de Rome.

Remarquez bien que nous ne faisons pas état des autres associations dont Walter Hallstein était membre comme « la fédération nationale socialiste de protection anti-aérienne » créée par Göring ou « la fédération nationale socialiste pour le bien être populaire » qui pratiquait le culte hitlérien. Comme cela a été maintes fois dit, notamment dans la Wikipédia, le régime obligeait à un contrôle de la moindre organisation par les nazis. Mais, avec la « Fédération de juristes nationaux socialistes », il s’agissait d’autre chose. Cette association était affiliée au parti hitlérien le NSDAP. Elle est devenue en 1936 le NS-Rechtswahrerbund, NSRB. Ses membres étaient considérés comme « incarnant la pensée juridique nationale-socialiste ».

Aude WTF voudrait nous faire croire que Walter Hallstein était un allemand comme tant d’autres et que François Asselineau serait coupable d’avoir diffusé des « fake news. » Que chacun juge sur pièce et dise qui est le plus près de la vérité. Quant au grand crime d’avoir dit que « L’Union Européenne était un projet nazi » il faut aussi en parler. Comme si le projet d’une construction européenne avait été mis entre parenthèses pendant la deuxième guerre mondiale alors qu’il existait avant et après. Bien évidemment, pendant la guerre, le projet de construction européenne dans la partie ouest de l’Europe était un projet nazi. Les thèmes de propagande de ce projet étaient pour l’essentiel les mêmes que ceux que nous connaissons aujourd’hui en ajoutant que cette puissante Europe devait se dresser contre le bolchévisme et le judaïsme. Nous ne reprendrons pas tous ces thèmes ici. Vous les trouverez maintes fois exposés sur internet avec les affiches de propagande nazie. Certaines ne seraient guère reniées par les européistes actuels comme celle où on voit d’un côté l’Europe rétrograde avec des frontières qui sont des cloisons et de l’autre côté l’Europe moderne avec des grands axes de communication qui relient les capitales européennes. Les européistes d’aujourd’hui se reconnaîtrons sans doute aussi dans les affiches qui prônent une « France européenne » ou dans celles qui célèbrent l’Europe de Charlemagne. Vous trouverez aussi les photos des expositions et celles des journaux. Ainsi le journal « Paris Soir » qui titre en première page : « Vers l’ordre nouveau - 1941 sera l’année historique du grand rassemblement de l’Europe a déclaré le Führer… » Tapez par exemple sur votre moteur de recherche « expositions Europe nazie » et demandez les images. Le résultat nous dispense de faire de longs discours.