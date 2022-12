Augias revu et (enfin ?) corrigé

Augias n’avait pas bonne réputation, question hygiène : ses écuries étaient d’une saleté repoussante. Il a fallu un demi-dieu, Héraklès pour les nettoyer. Cette tâche est à égalité avec étouffer un lion, tuer une hydre, dompter un taureau, capturer quatre juments anthropophages, vaincre un géant à trois corps, enchaîner Cerbère, c’est vous écrire si elles étaient sales ! Héraklès a dû pour y parvenir détourner les cours de pas moins de deux fleuves !

Il semblerait que les Augias d’aujourd’hui soient un brin soucieux de par le monde. Voici quelques faits dont la concomitance pourrait réjouir, même s’il ne faut pas s’emballer, le temps judiciaire ayant ses propres échéances.

L’affaire de corruption supposée mais assez bien étayée par le Qatar des parlementaires socialistes au Parlement Européen fait du bruit, c’est normal. Souhaitons que les faits délictueux imputés à ces élus coûteux et gourmands ne deviennent pas un arbre qui cacherait la forêt, un bouc émissaire jeté en pâture à la vindicte populaire pour camoufler les turpitudes ordinaires des autres dans un machin européen qui apparaît au grand jour juste comme un système de mutualisation du lobbying des américains.

Toujours en Europe mais du côté de la Commission, il faut espérer que progresse l’enquête portant sur la négociation et l’achat des vaccins dont la transparence évoque, pour ceux dont les cheveux ont blanchi, les finances du parti communiste d’antan ou les malversations qui ont accompagné le bétonnage des Hauts de Seine ou de la Seine Saint-Denis. Le refus de répondre à certaines questions et le langage corporel d’Ursula van der Leyen trahissent peut-être un début de crainte chez quelqu’un qui se croyait intouchable.

En France, une perquisition a lieu ce 14 décembre chez McKinsey et chez Renaissance, ex-En Marche . Le billet en bout de lien anticipait déjà que le seul chef de blanchiment de fraude fiscale retenu par le Parquet national financier en mai dernier s’était inspiré d’un art minimaliste qui n’a pas grand-chose à voir avec l’étendue du possible désastre. Fin de la récréation ? Espérons que tout le ménage n'aura pas été fait.

Le vulgum pecus qui est attaché à la probité continuera de se lamenter en constatant que les affaires Cayeux, Panier-Runacher et Borne avec la HATVP témoignent de ce que les hommes politiques n’apprennent rien et s’imaginent encore au-dessus des lois. MM. Dupond-Moretti, Darmanin et Kohler restent d’ailleurs à leurs postes respectifs contre vents forts et grandes marées. Et puis, la justice française peut décevoir. M. Laurent Bigorgne n’écope en première instance que d’une peine de prison avec sursis quand un SDF qui vole de quoi manger peut se voir condamner à de la prison ferme. Rien de nouveau sous le soleil, « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Il nous faut être patient …

Et puis, même si le tribunal médiatique ne rend qu’une caricature de justice, il faut aussi se réjouir des divulgations en cours chez Twitter. Julian Assange reste sous la menace, mais le deep state américain qui veut sa peau doit serrer très fort les fesses, Dr. Fauci et passagers du Lolita Express en tête. Les placards pleins de cadavres seront ouverts.

Alors, ne boudons pas notre plaisir, non pas de voir que ceux qui nous gouvernent sont pour beaucoup trop d’entre eux corrompus. Nous le savions déjà depuis longtemps. Mais que cela soit enfin dévoilé au grand jour est une bonne nouvelle. Balles neuves !

