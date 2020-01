Australie la vérité qui dérange : les écolos sont la cause des incendies

Quand la presse Française remplit 50% de ses journaux de copié-collé-déposé d'articles et statistiques clés en main d'ONG militantes gauchistes et écolos et ne fait plus son travail d'analyse neutre et sérieuse, il est bon d'aller chercher par soi même l'information.

Et là la presse Australienne est une richesse d'informations et délivre une vérité qui fait mal à notre presse Française mariée aux écolos-gauchistes.

Les faits sont les faits !

Les feux de brousse sont une caractéristique régulière du calendrier australien, mais les incendies dans les régions de Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland ne se sont jamais produits à une telle échelle, et ils ne sont pas liés au changement climatique, mais aux conséquences de l'interventionnisme écologique.

Quelle est donc la cause des feux de brousse Australiens ?

Mère Nature a été aidée et encouragée par les écologistes, pour qui quelque chose d'aussi sensé que la gestion de la végétation doit non seulement être empêchée mais criminalisée.

Chronologie des faits (avec sources), une histoire un peu moins écolo-compatissante.

-Décembre 2017 : Une semaine avant Noël (décembre 2017), dans la semaine précédant Noël, le ministère fédéral de l'Environnement et de l'Énergie Australien a discrètement publié un projet de plan . Intitulé Stratégie australienne pour la nature 2018-2030, le document de 17 pages visait à "prendre soin de la nature dans l'environnement" contre les menaces telles que le changement climatique, les parasites sauvages, la pollution et le développement urbain.

Pourtant plusieurs voix se sont élevées pressentant les désastres à venir, mais ils n'en ont eu rien à faire. La suite est édifiante.

En mai 2018, le conseil du Queensland (coalition travailliste-écolos) a fait voter une protection spéciale et démesurée sur des espaces de vastes étendues plus grandes que plusieurs départements Français. Une loi au pouvoir renforcé pour contrôler et sanctionner le défrichage dans une décision de la Haute Cour qui affecte 20% de l'État, 330 000 km², soit la superficie égale à la moitié de la France.

Pour ceux qui n'ont plus le souvenir des cours de géographie et voudraient se rendre compte des proportions, le Queensland est une région d'Australie qui fait 1 852 642 km², soit environ 3 fois la France (643 801 km² (outre-mer-inclus)).

Le Queensland est surnommé le « Sunshine State » (« État ensoleillé »), puisque son climat est chaud et se trouve sous les tropiques. En résumé, il fait toujours chaud, et l’absence de précipitations sur une longue période est récurrente. Changement climatique ou pas, cette région a toujours eu des périodes longues de chaleurs et canicules.

Les mois de décembre et janvier sont les plus chauds de l'année et il y fait une moyenne de 30° le jour et 21° la nuit. Sous l’effet de la chaleur, la végétation tout simplement sèche et perd de l’eau et devient un combustible idéal dans une température idéale pour le démarrage de tout embrasement.

A partir de mai 2018, du tout petit propriétaire du papy et mamie, ou paysan qui défriche par brûlage culturel traditionnel ou celui qui fait un pâturage en zone vierge pour quelques moutons sur le tour de sa maison, à l'agriculteur qui faut une saignée anti-feu de brousse, tous étaient lourdement sanctionnés s'ils dérogeaient à la loi.

La loi fut appliquée au pied de la lettre. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 600 000 $ le défrichage préventif, ce qui dissuade.

Ce qui logiquement de cause a effet est arrivé. Des feux gigantesques. Le changement climatique est un bouc émissaire facile. Ca fait les gros titres à la place des vrais responsables.

La catastrophe des feux Australiens n'est pas la conséquence d'un changement climatique, mais le comportement criminel d'un gouvernement qui a essayé d'acheter des votes verts en créant de vastes étendues de parcs nationaux sans rien gérer de celles-ci et a conduit à faire des régions Australiennes des réserves de carburant végétal sèches.

Ils se sont pliés à une idéologie qui fait obstacle à la réduction des risques et empêche les propriétaires fonciers de défricher la végétation autour de leurs propres propriétés, le tout sous l'emprise du dieu de la « biodiversité ».

Le bilan des brasiers est lourd, un milliard d’animaux tués et 120.000 km² de végétation en cendres.

Si vous voyez les écolos pleurer sur les feux en Australie, en fait ils pleurent les conséquences dont ils sont la cause. La vérité fait mal et ils ne la publient pas en faisant des montagnes sur l’hypocrisie climatique, mais cela cache la cause réelle et sérieuse des feux Australiens.

Deux régions au monde ont adopté les lois écolo en interdisant le débroussaillage, la déforestation par coupe-feu et les barrages en digue de terre collinaires pour créer des retenues d’eau.

Ce sont le Queensland en Australie et la Californie aux States.

Ces deux régions sont depuis la proie d’incendies gigantesques.

L'alarmisme exagéré des écolos entraîne des lois environnementales aux effets pervers plus nuisibles que ce qu'elles sont censées combattre. Aujourd'hui l’expérience Australienne montre que cela peut être criminel.

