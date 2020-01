Australie - Seul Baiame, le dieu aborigène de la pluie, possède le pouvoir d’éteindre les incendies

@troletbuse

Qu’est-ce qu’on va faire de toi Qu’est-ce que t’as dans la tête Tu ne sais que contester Tu ne sais que rater ta vie Tu ne sais que sortir de chez toi On va faire de toi un homme On va faire de toi une femme On va t’utiliser pour des crash-tests On va te présenter à des derviches tourneurs On va bloquer ton compte On va te dire les astres On va détartrer tes dents On va te saupoudrer de saccharine On va encadrer des photos dans ton salon Et on va t’appeler les urgences On va t’occuper avec des sitcoms On va t’occuper avec ton surmoi On va t’occuper avec des diplômes On va t’aveugler avec des larmes On va t’aveugler avec ta libido On va débrancher tes neuro-transmetteurs On va te divertir avec des sosies On va te divertir avec des bpm On va penser a toi avec des cernes On va penser a toi avec des sms On va penser a toi avec des airbags On va t’envoyer en l’air On va t’inoculer de l’allégresse On va t’injecter de la graisse On va te faire des promesses On va renier ton étoile On fera de toi une victime collatérale On te coulera dans le macadam On va te diviser en pixels On va multiplier ton quotient intellectuel On va rapeller tes anciens amis On va leur dire que tu filtres On va changer ton théorème On va trouver quelqu’un qui t’aime On va t’aimer sans condition On va t’aimer sans raison On va t’aimer sans fin On va t’aimer sans fond De quoi as-tu envie ? De romances nerveuses... De quoi as-tu besoin ? De romances nerveuses...