Australie : un état policier totalitaire

Suite à l'apparition du coronavirus, 15 millions de personnes sur 25 millions, sont actuellement confinées en Australie, contraintes au port du masque en toutes circonstances et limitées dans leurs déplacements à un périmètre de 5 km autour de leur domicile.

Pour imposer cette dictature sanitaire, le premier ministre Scott Morrison considère que si le virus covid-19 ne se propage pas dans la population, c'est grâce au confinement, donc il faut continuer le confinement.

Le raisonnement est juste : on pourrait continuer le confinement pendant 40 ou 50 ans, et effectivement, la population serait délivrée du covid-19, de la grippe ou d'autres maladies transmissibles, mais à quel prix, l'enfermement à domicile, plus de cinéma, plus de restaurant, plus de sport, plus de sorties, plus de vacances, est-ce une vie ?

Rappelons qu'une ville comme Melbourne (5 millions d'habitants), dont la population a jusqu'à presént été très peu impactée par la maladie du coronavirus, est confinée depuis environ depuis 7 mois cumulés :

avril-mai 2020 pendant un mois et demi

à partir du 8 juillet 2020 pendant trois mois et demi

depuis le 5 août 2021, le confinement est censé durer jusqu'au 26 octobre.

Pour donner une idée de l'état de l'épidémie en Australie, le 26 septembre 2021, dans toute l'Australie, 900 personnes étaient hospitalisées et 150 en soins intensifs.

Il y a eu à peine un peu plus de 1.000 morts (0.004% de la population) depuis l'apparition du covid-19 il y a plus d'un an et demi.

Face à ce confinement arbitraire et injustifié, la population exprime sa lassitude et commence à se révolter, la goutte d'eau ayant fait déborder le vase fut l'annonce faite par le gouvernement australien d'autoriser la vaccination obligatoire dans les entreprises privées, en particulier dans le BTP et pour les chauffeurs routiers.

Le peuple brave l'interdiction de manifester dans la rue et force les barrages de police en septembre 2021.

Les ouvriers du bâtiment ont exprimé leur colère en refusant cette vaccination obligatoire lors des manifestations du 20 septembre 2021 en se rassemblant devant le siège de leur syndicat à Melbourne dans une ambiance électrique. Des heurts avec la police ont par la suite éclaté, qui donnera lieu par la suite à trois jours d'affrontement avec la police.



Journée de manifestation le 21 septembre 2021

La police tire sur les manifestants devant le Sanctuaire du Souvenir à Melbourne, le 22 septembre 2021





Une jeune femme violentée par la police parce qu'elle refuse de porter le masque.

Blocage des autoroutes en Australie par les camionneurs et les manifestants

Face au refus d'accepter la mort, mais probablement aussi pour garantir des intérêts financiers que l'on peut deviner derrière l'industrie Big Pharma, certains états préconisent la protection totale de la population, le gouvernement australien a choisi d'appliquer une politique sanitaire dictatoriale brutale, méprisant les fondements de la dignité humaine, en retirant à toute personne le droit de sortir de chez elle et de se déplacer librement.

Bientôt en France ?

"Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres."

Jean 8:36