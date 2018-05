Auto, banque, obligation d’avocat, l’excès de réglementation étouffe la vie quotidienne des gens

Plus appliqués à compliquer la vie des Français qu’à leur faciliter l'existence, les gouvernants successifs empilent lois et réglementations, qui restreignent les libertés individuelles et étouffent la vie au quotidien, tout çà pour mettre en conformité la législation française avec les directives européennes. Un sport qu’affectionne manifestement l’ultra-libéral européiste Macron.

Cet article n’a pas vocation à entrer dans le détail des lois, mesures et autres réglementations dénoncées comme excessives, voire liberticides pour certaines. Il met en exergue une dérive insensée autant qu’inquiétante : la manie de ceux qui gouvernent de vouloir tout réglementer, de régenter presque tous les actes que chacun est amené à faire, pour simplement (sur)vivre, du plus anodin ou plus complexe.

Ainsi, pour s’en sortir dans notre société contemporaine occidentale, chacun est contraint de détenir un compte bancaire, une voiture ou une moto, tous moyens qui, en théorie, sont supposés faciliter l’organisation et la gestion matérielle de l’existence. Un progrès, perçu comme tel, tant que l’usage de ces moyens, au demeurant utiles, n’est pas outrancièrement entravé par une réglementation ou des normes, qui aujourd’hui sont de plus en plus coercitives. Sans réelles justifications pour beaucoup d’entre elles, si ce n’est de répondre à l’idéologie du moment : permettre à certains -dont l’Etat- de se faire un max de fric sur la masse des autres.

L’automobiliste : l’éternelle vache à lait

Les derniers exemples en date concernent, en particulier, l’automobiliste.Trois mesures, dont la finalité est soi-disant de renforcer la sécurité routière, sont emblématiques de cette dérive, et vont empoisonner encore un peu plus la vie des automobilistes :

- le nouveau contrôle technique, à partir du 20 mai

- le projet de loi imposant la visite médicale annuelle pour les personnes de plus de 70 ans (voir l’article de Michel Drouet « Faut arrêter d’emm… les Français », sur Agoravox)

- la limitation à 80 km/h de la vitesse

Macron, le cabri européiste, soucieux de ramasser un maximum de fric sur le dos des plus modestes, s’est engouffré dans les niches les plus faciles, au premier rang desquelles l’usage de l’indispensable auto, s’appuyant sur les directives européennes. Sauf que les ponctions financières (+ 15 % minimum pour le contrôle technique, sans parler de la multiplication des visites) liées à l’application de ces mesures vont aggraver les difficultés matérielles déjà grandes pour de nombreux foyers français.

Ces banques qui tordent les gens, grâce leurs privilèges

Autre exemple : la quasi-obligation de détenir un compte bancaire, bien qu’aucune loi ne le dise expressément. Sauf que, si plus de 90 % de Français détiennent un compte, c’est parce qu’il est fait obligation aux employeurs de verser les salaires sur un compte bancaire à partir de 1500 €. Par ailleurs, le plafond des paiements en liquide, qui était de 3000 €, a été abaissé à 1000 €, en 2015, sous Hollande, le soi-disant ennemi de la finance (1).

Sachant que l’argent déposé sur un compte courant devient, de facto, un prêt fait à la banque (2), son propriétaire, vous, moi, n’en dispose plus à sa guise, sauf s’il détient une carte de paiement ou de crédit (coût annuel : 50 à 200 €), ou s’il effectue des emprunts. Demandez à retirer la totalité de votre argent en liquide à votre banquier, vous verrez sa réaction embarrassée.

Car, ce qui intéresse avant tout le banquier, c’est de prendre un maximum de frais de tenue de compte, d’agios, et d’intérêts. Or, si cette quasi obligation de verser les salaires sur un compte bancaire n’existait pas, le banquier ne ferait pas son beurre et chacun réaliserait une économie substantielle, qui par ces temps de disettes macroniennes, serait la bienvenue pour arrondir ou boucler les fins de mois.

Des avocats uniquement pour les riches qui peuvent se les payer

Enfin, autre anomalie, pour ne pas dire scandale : l’obligation de prendre un avocat va être une fois encore étendue. C’est une autre mesure, typiquement macronienne, qui renforce l’organisation d’une justice à deux vitesses, avec accès facile pour ceux qui ont les moyens financiers et accès quasi impossible pour le péquin moyen, qui continuera à n’avoir que ses yeux pour pleurer pour faire valoir ses droits de justiciable.

Voir l’excellent article de « tout-permis », sur Agoravox (3). Mais qui peut se payer aujourd’hui un avocat, à part un Sarkozy qui en use à sa guise pour entraver les procédures en son encontre, avec les sommes exorbitantes que lui verse l’État, en tant qu’ancien président de la République (4).

La liberté d'ester en justice à leur gré pour les possédants, la morve aux nez pour les autres, ceux pour qui prendre un avocat est un luxe hors de portée. C’est l’ultra-libéralisme macronien à la française, en clair, faire des réformes inutiles et nuisibles, que personne -ou presque- ne demande, et, parallèlement, faciliter davantage encore la vie des plus nantis !

Vous appelez çà gouverner, M. Macron, l’énarque, technocrate, au service des riches ?

Verdi

Mercredi 9 mai 2018

(1) Paiement en liquide désormais plafonné à 1000 €

(2) Déposer de l’argent sur un compte, c’est prêter aux banques

(3) Obligation de recourir à un avocat : un cadeau à la profession, sur le dos du public

(4) Avantages et privilèges des anciens présidents de la République