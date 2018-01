Auto : La Carte grise... Mine

Allez hop ! Une bonne occasion de ne pas remplacer des fonctionnaires, et pour moi d'avoir bien les boules. Depuis novembre 2017, les préfectures ne délivrent plus les cartes grises dans leurs locaux, et tout à chacun devient loco en ligne.

Il est vrai que dans un passé récent nous avons eu tous droit à ces queues de 4 heures pour obtenir le bout de papier. Mais de là à passer au tout numérique ; peut-être garder un tout petit guichet ouvert au cas zou ?

C'est encore un secteur où le citoyen con-sommateur va se faire rançonner légalement, tout ca bien sure au nom de "la modernisation des démarches administratives" et autres calambours hollandinois, macronien.

On vous avertit qu'il faut procéder en ligne, un conseiller peut vous aider à 80 centimes d'euro la minute... Et vous avez intérêt à vraiment faire attention, car, comme d'hab, une bande de vautours s'est greffée pour vous soutirer 29,99 euros, en faisant les démarches en votre nom, ben tient ! Et une fois aiguillé vers eux, il n'y a aucune possibilité de rétractation. Youpi, vive les clients captifs. Ces officines en pleine complicité avec les faiseurs de loi, oups ! les lobbies qui nous gouvernent, vous dirigent à chaque pas vers eux, ces bons conseilleurs, qui ne sont pas les payeurs mais les raquetteurs. En fait vous devez photocopier à vos frais tous les documents, puis les envoyer à ces parasites qui se contenteront en 5 minutes, ils ont leurs entrées à la préfecture de vous obtenir le fameux sésame. Donc, vous devez, VOUS, être équipé d'un ordi, tablette ou IPhone, d'un scanner et d'une imprimante, sinon, les vautours vous proposent à prix d'or (10 euros) de vous imprimer les 5 à 10 feuillets de votre dossier.

Et pis, comme nous vivons dans une société bien répressive, et ben y'aura de l'amende à chaque manquement, entres autres :

- Qui garde l'ancienne carte grise ?

Avant, l'ancienne carte grise était remise à l’administration en échange de la nouvelle carte. Désormais, il incombe au nouveau propriétaire du véhicule de la conserver pendant 5 ans. Dans le cas contraire, il encourt une amende de 135 euros.

Et voilà, non content de devenir fonctionnaire travaillant au noir par intérim, en plus il faut devenir archiviste, et à l'œil siouplait ou sinon, t'as qu'à raquer !

- Changement adresse carte grise

Si aucune démarche de votre part n'a été réalisée pour prendre en compte votre changement d'adresse, une verbalisation pour défaut de carte grise est sanctionnée par à une contravention de 4ème classe.

Une amende forfaitaire de 135€.

Une amende majorée de 375€.

En cas de non paiement, l'amende peut monter à 750€.

En sachant, qu'encore il faudra passer par la dématérialisation (envoi de documents photocopiés, scannés par vos soins) et que les vautours s'arrangent pour que vous-vous retrouviez chez eux, à encore 29,99 euros - bref, ben tu raques encore !

Parlons maintenant de ces officines qui "aident " en vos démarchent. En voici une parmi tant :

Cartegrise.com, [1] si vous allez sur leur site ca ressemble à à un truc du Gouv. Sur un forum, les conseillers se vantent d'avoir traité plus de six cent milles cartes grises depuis 2009...(vous n'avez plus qu'à multiplier par 30 euros et vous avez la montagne de fric que s'est fait ce cartegrise.com ;) sans trop d'effort, fallait juste être agréé par l'état, avoir des potes, arroser, récolter : les deux gamelles de la France (d'en haut) !

Toujours sur ce forum, y'a pas mal de clients qui enragent. Voici le type de messages de mécontentement qui revient souvent :

- "Après un 1 er envoi de tous les documents demandé(sauf le recto de mon permis de conduire en effet), je reçois un mail me disant que le dossier est incomplet. Je renvois donc le document manquant (permis recto et verso). Je reçois un mail 1 semaine après me disant que le dossier est encore incomplet ! Je sais que non, j'ai revérifier plusieurs fois et en plus sur le mail ou sur le site ils ne disent pas quel document est manquant.

De plus, ils me préviennent donc ce jour et la Deadline pour envoyer tous les documents est... demain. En gros, je vais perdre les frais de dossier. Tout cela et ce temps perdu pour rien. Je déconseille très vivement ce site. Surtout que si nous souhaitons les contacter par téléphone, c'est 80cts la minute !"[2]

Ben oui, leurs intérêts à ces vampires, c'est que vous y reveniez, donc, comme dans l'administration à l'ancienne il y a toujours un papier manquant, sauf que là c'est payant.

Où on voit la collusion entre l'état, qui vend absolument tous, que ce soit des services au public, des biens nationaux, des entreprises, des autoroutes, à des intérêts privés, par le biais de lobbies qui corrompent nos "élus", qui votent des lois qualifiées en d'autres temps scélérates, et qui en plus, crée un système répressif, ou le lambda est tondu. Tout ce bas monde se gave honteusement sur notre dos. J'ai l'impression d'un retour vers le moyen âge, où, le baron local avait le droit de battre monnaie, de créer ses poids et mesures, d'aller en guerre, de percevoir l'impôts selon son bon vouloir et d'avoir le droit de cuissage... En préfecture ?

Notre pays en l'espace d'une vingtaine d'années est devenu invivable. Tout dans la répression, marre d'être sans arrêt menacé, infantilisé, maltraité, humilié par un état via son administration qui n'applique surtout pas ce pour quoi il puni.

Il y en a plus qu'assez d'être toujours en état de tension. Penser à bien regarder son compteur tout en conduisant, les radars, les panneaux d'interdiction sont devenus légion. Des cameras partout. Ne parlons pas du fisc qui peut vous tomber dessus et ruiner votre vie. Et de tant d'autres avatars que cette société française du 21eme siècle a accouché, en oubliant que ce qui fait un pays, ce sont les gens, nous. Il est vrai qu'aussi, la machine broie, abrutit et lobotomise, et donc, pousser une gueulante, montrer son mécontentement, être indigné devient has been vieux con.

Une oligarchie, des valets, des hauts fonctionnaires, des petits chefs, des petits flics, des grands bourgeois, des milliardaires, des gros actionnaires, des VIP, et autres saltimbanques de la TV ; toute cette engeance nous exploite, bousille nos vies, notre santé, et à chaque jour qui nait, cela devient un jour de peine.

Marre des cartes grises, grise mine, marre d'une vie en demie teinte. Le seul espoir est de se dire : j'espère que je serai là le grand soir, où on foutra cul par dessus tête tout ce système de merde et où on dressera les échafauds...

Dans la rue des Blancs-Manteaux (ou des cartes grises)

Ils ont élevé des tréteaux

Et mis du son dans un seau

Et c'était un échafaud ...

(huit clos - Jean-Paul Sartre)