Autopsie d’un cadavre exquis

Commencement de la fin ou fin du commencement ? Vers l’apocalypse ou un nouvel âge d’or ? Peut-on cerner ce qui se passe et va se passer très bientôt ? Aura-t-on le courage de se débarrasser des idées préconçues et des intérêts personnels présentés comme des valeurs universelles ?Commencement de la fin ou fin du commencement ? Vers l’apocalypse ou un nouvel âge d’or ? Peut-on cerner ce qui se passe et va se passer très bientôt ? Aura-t-on le courage de se débarrasser des idées préconçues et des intérêts personnels présentés comme des valeurs universelles ?

Tout être vivant vieillit inexorablement. Le vieillissement touche toutes les cellules du corps et finalement un endroit particulier met fin au périple. Les rides suivent les ridules, le cerveau connaît des défaillances, les articulations sont douloureuses, les yeux se troublent. Le vieillissement provient de l’accumulation au fil du temps d’un très grand nombre de dommages cellulaires et toutes les cellules sont concernées. Dans le même temps, la propension de certaines cellules à proliférer sans limites augmente, il s’agit de cellules cancéreuses. Celles-ci vont accaparer les sources d ‘énergie disponibles (le glucose) et les matériaux organiques nécessaires à leur multiplication au détriment des cellules saines. Elles iront jusqu’à détourner certains petits vaisseaux sanguins pour se pourvoir en oxygène.

Les mécanismes cellulaires sont schématiquement les mêmes pour l’Humanité.

Le vieillissement d’une population peut être facilement établie en estimant l’espérance de vie au cours de l’Histoire. Une bifurcation est apparue avec les révolutions industrielles qui ont permis de mettre plusieurs centaines d’esclaves énergétiques au service de chaque individu. Au milieu du XVIIIe siècle, la moitié des enfant mouraient avant l’âge de 10 ans, en moyenne, l’espèrance de vie ne dépassait pas 25 ans, en 1810 elle fait déjà 37 ans pour atteindre 45 ans en 1900. Cent ans plus tard, les gens vivaient en moyenne jusqu’à 79 ans (en France).

Cette augmentation considérable de la durée de vie moyenne a conduit à un accroissement de la population mondiale. Celle-ci a crû modérément pendant très longtemps, de l’an 10 000 avant J.-C. jusqu’à la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Ce fut ensuite une augmentation importante pour devenir une prolifération : ces 150 dernières années la population a plus que doublé. Dans le même temps, une diminution de la fertilité, particulièrement au sein des pays dits développés, a pris corps. En 1950 le nombre d’enfants par femme (taux de fécondité) était de 5, il ne sera plus que de 2,4 en 2019. L’humanité vieillit et tend à ne pas engendrer suffisamment de nouvelles générations. Les besoins (nécessaires et superflus (avec des disparités régionales considérables) peuvent être assumés grâce à l’abondance des énergies fossiles sur laquelle se greffe une ingéniosité technique incontestable. La consommation globale de tout ce qui peut être consommée croît d’une façon quasi-exponentielle parallèlement avec le nombre d’individus sur Terre.

Conséquemment des dérèglements apparaissent et le choix devrait être fait entre une société entièrement numérique et robotisée et une autre qui laisserait place à une certaine harmonie naturelle mais coûteuse en efforts. Il n’a pas été fait ni même annoncé ce qui conduit à plus de dérèglements encore.

Le vieillissement biologique est le résultats d’innombrables erreurs qui surviennent immanquablement lorsque les innombrables réactions chimiques se déroulent pour maintenir l’être à l’état de vivant. Pour illustrer le propos, même une réaction élémentaire H 2 + O 2 ne donne pas seulement le produit attendu (H 2 O) mais aussi des réactions secondaires H 2 O 2 , OH…. en plus ou moins grandes proportions selon les conditions. Mais les interactions Hommes-Hommes changent également ce qui induit des structures de société différentes. L’Homme qui voit son destin se terminer va généralement être plus prudent, moins aventureux, plus porté à la préservation du passé qu’à la conquête de l’avenir. Il souhaitera également être davantage protégé par un tissu dru et épais de lois, ses forces déclinants. Son amour pour l’ordre s’amplifie au détriment de plaisirs qu’il ne peut que très partiellement assumer. Une société vieillissante n’interdira plus les désirs illicites et s’entourera de tous les garde-fous possibles pour préserver ses derniers soubresauts.

Au-delà d’évoquer aveuglément une marche inéluctable vers le Progrès, il est souhaitable de s’interroger sur sa nature. Il doit résolument être dissocié du système politique qui n’y contribue que marginalement. Un système politique peut évidemment ruiner toute possibilité d’avancée intellectuelle ou morale mais il n’a que peu d’influence sur l’émergence des découvertes majeures qui dépendent plutôt de l’ingéniosité d’individus et au hasard (judicieusement utilisé), à condition que l’ordre social règne. Toutefois, les instances dirigeantes peuvent privilégier une voie d’utilisation plutôt qu’une autre, un marteau peut assommer ou planter un clou. Dans le cas présent elles choisissent soit le laisser-faire sociétal soit la grandeur d’un pays ou d’un clan. A terme la même arrivée sera atteinte quelque soit le régime politique imposé ou choisi.

Mais le Progrès joue un rôle caché important à un autre égard. Les métiers sont classés non pas en fonction de leur utilité mais selon le prestige qu’on en tire. Les parents vieillissants souhaitent un devenir le plus radieux possible pour leurs ouailles, personne ne veut plus assumer les tâches les plus ingrates. Qu’importe, on fera venir des éléments externes ce qui achèvera de déchirer le corpus politique et relationnel du pays considéré. On n’accepte que rarement de n’être que ce que l’on est vraiment. Le Verbe tend à remplacer l’action ce qui accentue considérablement le caractère vieillissant de l’organisme social.

Un nouveau type humain peut voir le jour mais il sera alors engendré, dirigé, modelé par des algorithmes. Ce qui se mesure remplacera complètement ce qui ne l’est pas et qu’on considérait jusqu’à maintenant comme le plus important.