Autoroutes : au régime de Villepin sec !

Bonjour,

Votre article est partial et démago à souhait. Les boucs émissaires ça fait toujours recette... Les autoroutes gratuites sauf en France ? Les démonstrations de l’automobiliste en vache à lait, il y avait matière à charger plus la mule, lol.

Sinon les concessions de réseaux publics (de toutes sortes) c’est l’éternelle question des choix politiques entre faut il passer par un loyer pour un fermage ou une régie ? Quel est le meilleur service public rendu ? Combien de collectivités ou l’État souhaitent investir et exploiter dans leur réseaux ? Quelle est la taille de territoires et selon leurs compétences où le cout réparti par habitant est le plus supportable ? Mais au delà de ces questions c’est le principe de pollueur payeur qui est posé. Faut il faire payer le coût de construction et d’entretien par l’ensemble de la nation ou uniquement par les usagers occasionnels ou réguliers ? Car lorsque vous dites que les autoroutes sont gratuites sauf en France ce serait plus juste de dire que la gratuité est assurée par l’impôt et non par les péages.

Votre démonstration du salarié qui devrait effectuer un aller retour quotidien Grenoble -Lyon est peu probante mais c’est le lot de ce site, lol, bref 224 x 2/j heu il y le train ? sinon en moyenne nationale c’est plus proche de 35 km. Mais passons, c’est sur si le banquier intégrait les frais de transport dans le plan de financement d’une maison le terrain à 30€/m2 serait plus cher... et le pouvoir d’achat et de vie serait bien meilleur en coût égal en se rapprochant du centre d’agglomération.