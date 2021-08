Autour du pass les amitiés trépassent

«

V – Salut t’as ton pass ?

L – Non, j’suis pas encore vacciné.

V – Ah ouais, t’es anti-vax toi ?

L – Non j’suis anti-pass.

V – Du coup pourquoi t’es pas vacciné ?

L – Je comptais le faire mais je m’étais juré que je ne le ferai que s’il n’était pas obligatoire. Du coup j’ai décidé d’attendre le 16 novembre…

V – Le 16 novembre ?

L – Oui, c’est le lendemain de la fin prévue pour le pass-sanitaire. Enfin s’ils le suppriment.

V – Mais pourquoi, c’est idiot tu crois pas à la science ?

L – Si mais pas en Macron.

V – Alors toi aussi tu penses qu’on est en « dictature » ? avec toutes ces manifs sans arrêt… tu crois qu’en Corée du Nord y a des manifs tous les samedi ?

L – Non, mais j’vais pas attendre de plus avoir le droit de le faire pour lutter pour mes droits. C’est pas une fois que la démocratie a disparu qu’il faut la regretter.

V – Putain t’es vraiment devenu con… et tu vas voter Mélenchon pour sauver la démocratie ? (rire moqueur)… Mais si tu fais pas ça pour toi, au moins fais-ça pour les autres… puisque t’es de gauche pense solidarité, partage…

L – Comment ça pour les autres ? Il marche ou il marche pas le vaccin ?

V – Bah il marche évidemment t’es complotiste en plus ?

L – Non je demande ça parce puisqu’il marche très bien c’est quoi l’intérêt, pour toi, du pass-sanitaire ?

V – bah en fait c’est pour obliger les non-vaccinés à se faire vacciner.

L – Je te demandais l’intérêt POUR TOI. Personnellement. Mais c’est une obligation du coup ?

V – Non pas vraiment, en fait c’est plutôt une incitation pour l’instant… Tu peux faire un test PCR tous les 3 jours si tu préfères m’enfin bonjour la vie de merde.

L – Mais pourtant il marche le vaccin, oui ou non ?

V – Je t’ai dit que oui, il évite les formes graves à 80 ou 90% !

L – Alors de quoi as-tu peur, c’est énorme 90% ! Pourquoi exiges-tu alors d’être séparé physiquement des non-vaccinés puisque tu ne risques plus rien !? En plus les chiffres dans les hôpitaux montrent tous qu’il n’y a que des non-vaccinés en réanimation. Si la transmission et les formes graves sont évitées par le vaccin il n’y a absolument aucun intérêt au pass-sanitaire, non ?

V – Bah en fait il peut quand même se transmettre, très peu mais quand même on sait jamais, et puis c’est pour atteindre l’immunité collective et éviter les variants…

L – Attends, tu veux dire que les vaccinés peuvent attraper et transmettre la maladie, mais pas faire de formes graves : par conséquent l’attraper ne devrait te causer aucun tort, et le transmettre ne devrait pas t’inquiéter autant puisque les non-vaccinés font leur choix en toute liberté. Puisque ce n’est pas sensé être une obligation. Après si tu as vraiment peur tu peux aussi continuer de mettre le masque. Et plutôt un FFP2. Et puis d’une manière ou d’une autre même les non-vaccinés finiront par être immunisés non ? cela dit en ce qui concerne l’immunité collective, je te rappelle qu’en Afrique ils sont même pas 2 pourcents à être vaccinés. Et les brevets ne sont toujours pas libres. On sait déjà d’où viendront les variants n’est-ce pas ?

V – Mais faudrait pas non plus que les non-vaccinés engorgent les hôpitaux car après c’est d’autres malades qui ne pourront pas être soignés. Tu trouves ça normal qu’on soigne les non-vaccinés alors qu’ils ont délibérément choisi de ne pas profiter du seul remède qui fonctionne (et qui est gratuit je le souligne parce que c’est pas pareil partout) ?

L – Et bien je crois qu’on soigne bien les cancers du poumon, les obèses qui mangent trop ou les alcooliques qui créent des accidents de la route non ? On soigne même les terroristes il me semble… Et les vaccins d’une manière tu vas bien les payer aussi. Mais je t’ai déjà dit que je préfère les licences libres.

V – Ah d’accord, donc tu t’en fous des autres, tu vas laisser crever tous ces gens alors qu’il existe un moyen de les sauver ? Et pour tes gosses au moins tu vas les vacciner, pour qu’ils puissent avoir une vie normale et aller au lycée !?

L – Marrant tous ces gens qui subitement se préoccupent du sort des autres… Veulent une troisième dose pour eux, vacciner les enfants de France au nom de la santé de tous mais ne font rien ni pour les migrants ni pour les pays pauvres ni pour les enfants qui meurent de faim par dizaines de milliers partout dans le monde et ce depuis des décennies… Quelle hypocrisie !

Pour les enfants je te rappelle que l’OMS et le Comité Consultatif National d’Ethique ne conseillent pas la vaccination des mineurs. Mes enfants se vaccineront donc s’ils le veulent. En revanche tous les scientifiques conseillent unanimement de vacciner les fragiles de tous les pays et également ceux des pays pauvres. Comme ça devrait se faire logiquement. On ne vous entend pas beaucoup en faire la promotion.

J’ajouterai enfin qu’une vie normale c’est pas de se déplacer avec un pass. Au fait tu sais combien de moins de 29 ans sont morts du covid depuis le début de la pandémie ?

V – Non, combien ?

L – moins d’une centaine. Et ce depuis le début de la pandémie. Tu peux fact-checker si tu veux. Et c’est pour leur santé tu voudrais filer les vaccins à ces jeunes plutôt qu’aux vieux fragiles des autres pays ? c’est ça la solidarité, la responsabilité selon toi ? Tu crois vraiment que c’est avec ce ridicule pass Sanitaire (encore plus incohérent et sans doute encore plus contre-productif que l’attestation de sortie) qu’on va stopper la contamination du coup ? Attends de voir la rentrée et on en reparle de l’utilité du pass, car je vais te dire une chose : soit le vaccin marche bien et le pass sanitaire sera bien vite inutile, soit il ne marche pas si bien que ça et le pass deviendra encore plus vite obsolète. Entre temps nous y aurons perdu et du temps et le peu de droits que nous avions encore. pour un résultat plus qu’insatisfaisant. Je ne peux donc raisonnablement que souhaiter la fin du pass.

V – Bon bah fais comme tu veux de toutes façons on peut jamais parler avec toi tu veux toujours te distinguer. T’es qu’un complotiste anti-science, et ta haine de Macron t’aveugle.

L – Ouais ça doit être ça. ou la raison ? Allez à plus »

Caleb Irri

Http ://calebirri.unblog.fr