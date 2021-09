Aux manifestants de Hong Kong : cessez de haïr le gouvernement chinois

Les images qui nous sont parvenues de Hong Kong sont désolantes. Au lieu de privilégier un dialogue pacifique, les manifestants ont préféré la confrontation. Il est temps de redire notre attachement à la sérénité et à l'unité.

Appel au sentiment collectif

Las des controverses, des polémiques, des disputes sans fin et de ce climat de contestation permanente, nous appelons les manifestants de Hong Kong à cesser de saper la confiance publique et à se soumettre à la République Populaire de Chine. Pékin fait tout pour susciter l'adhésion pleine et volontaire des citoyens et met en oeuvre tout le possible afin d'assurer la sécurité et le confort de chacun. Cessons d'hystériser le débat, mettons de côté les frustrations, les amertumes et les haines. La meilleure façon de ne pas se retrouver en prison ou molesté par les autorités, c'est encore de se taire et de se mettre à l'écoute des recommandations officielles, en en méditant la sagesse et la sérénité. Plus d'un milliard de Chinois vivent en bonne intelligence, munis d'un crédit social qui partout, est garant du civisme et de la bonne conscience citoyenne.

Nous appelons, de même, les affabulateurs à cesser de dénoncer la situation des Ouïghours dans le Xinjiang. Les relais diplomatiques chinois appellent à visiter cette belle province afin d'en constater la prospérité. Prévoyez également une escale à Pyongyang, où les guides historiques locaux sauront vous raconter les victoires de la Corée du Nord sur le monde libre et les quelques vérités sur le triomphe du totalitarisme que des esprits trop critiques ignorent. Rappelons enfin, comme l'ont montré en leur temps les journaux de grande renommée que sont Le Monde et Libération, que les dissidents cambodgiens qui dénonçaient un prétendu "génocide" perpétré par les Khmers rouges n'étaient que des complotistes visant à salir le maoïsme, et qu'il suffisait de se rendre sur place pour pouvoir témoigner des réussites de Pol Pot et de ses braves camarades de promotion de la Sorbonne.

Ayons confiance, soyons unis

"Tous vaccinés, tous protégés."

C'est, bien sûr, une méchante boutade.

Mais c'est exactement le genre de messages que je reçois depuis que je dénonce les dérives autoritaires et liberticides plus qu'inquiétantes qui accompagnent le régime "sanitaire".

Je suis appelé à la "sagesse", à ne pas "harceler", à ne pas "exercer de pressions" sur mes interlocuteurs, à les laisser "libre de leur choix". Car, bien entendu, en dénonçant la contrainte, je contrains les autres ...



Il m'avait échappé que c'était moi qui étais au pouvoir, en train de discriminer le peuple de France sur la base d'un laissez-passer honteux, de verbaliser des personnels médicaux sans rénumération, d'empêcher la médecine libérale d'exercer, de censurer l'information libre et indépendante, d'organiser le fichage numérique de la population, de matraquer des citoyens qui défilent pacifiquement dans les rues de France, d'insulter les opposants, de propager chaque jour à la télévision de fausses nouvelles que le lendemain démentit ou que je contredis moi-même le jour d'après, de mettre 350 000 soignants et médecins à la rue ...

Pardon, tout cela m'avait échappé. Je suis désolé d'avoir dérangé votre sommeil tranquille.



Certains, même, bravaches, me raillent en me suggérant, forts de la domination du courant officiel dans l'arène politico-médiatique, de me faire inviter par les médias, de raconter "ma version" à la presse. Ils me demandent ce que je fais pour nous "sortir de la crise". Et eux ?

On notera que je n'empêche personne de continuer à avoir peur de son prochain, de se couvrir le visage comme un pestiféré, d'entraver l'oxygénation de son enfant, son apprentissage et sa capacité à créer du lien social, d'écouter BFMTV, de vénérer Emmanuel Macron, Olivier Véran et ces médecins qui changent de version toutes les 48 heures, de prendre l'abonnement vaccinal, de s'enfermer chez soi par rejet de la société libre.

Et quelque soit la position dans laquelle je pourrais me retrouver, je me refuserai à discriminer un vacciné quand bien même il devenait acquis qu'il serait un danger public ambulant, en tant que propagateur de variants résistants, par exemple (simple hypothèse tout à fait alambiquée) ; je me contenterai de prendre des mesures de précaution individuelle, sans chercher à stigmatiser la bêtise du malheureux "volontaire à son insu" de l'essai clinique.

Je confesse cependant que je serais favorable, indépendamment de la situation sanitaire (puisque toutes les décisions actuelles fluctuent au gré du seul agenda politique), à ce que les adeptes du covidisme perpétuent, à titre personnel, leur liturgie à jamais : port du masque (FPP2, s'il-vous-plaît ; le scaphandre, c'est encore mieux), gestes barrières, distanciation asociale, abonnement vaccinal, en en expurgeant toutefois le côté agressif, sectaire et violent (si c'est possible de le faire sans vider le covidisme de sa substance, bien sûr). Il est important, en cette époque contradictoire de fragilisation de la confiance publique, de rationnalité à plusieurs vitesses, de retour de la pensée magique, de garder en mémoire l'importance du fait religieux. Le culte covidiste en constitue un spécimen intéressant, d'autant que l'on sait désormais que la Covid-19 est destinée à perdurer de façon endémique.

"Comme les hommes qui vivent dans les sociétés démocratiques ne sont attachés par aucun lien les uns aux autres, il faut convaincre chacun d'eux. [...] Ce n'est pas que les hommes des démocraties soient naturellement fort convaincus de la certitude de leurs opinions, et très fermes dans leurs croyances ; ils ont souvent des doutes que personne, à leurs yeux, ne peut résoudre. Il arrive quelquefois dans ce temps-là que l'esprit humain changerait volontiers de place ; mais, comme rien ne le pousse puissamment ni ne le dirige, il oscille sur lui-même et ne se meut pas. [...] Ainsi, les peuples démocratiques n'ont ni le loisir ni le goût d'aller à la recherche d'opinions nouvelles. Lors même qu'ils viennent à douter de celles qu'ils possèdent, ils les conservent néanmoins, parce qu'il leur faudrait trop de temps et d'examen pour en changer ; ils les gardent, non comme certaines, mais comme établies. [...] Lorsqu'une opinion a pris pied chez un peuple démocratique et s'est établie dans l'esprit du plus grand nombre, elle subsiste ensuite d'elle-même et se perpétue sans efforts, parce que personne ne l'attaque. Ceux qui l'avaient d'abord repoussée comme fausse finissent par la recevoir comme générale, et ceux qui continuent à la combattre au fond de leur cœur n'en font rien voir ; ils ont bien soin de ne point s'engager dans une lutte dangereuse et inutile."

Alexis de Tocqueville, "De la Démocratie en Amérique"

Hong Kong, que ton exemple fasse date, et qu'il nous serve et nous instruise.

Merci aux covidistes de m'avoir inspiré ce pamphlet vaguement teinté de colère.

