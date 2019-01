Aux « Origines » du Cirque 44ème création Compagnie Alexis Gruss

Les années se succédant, la compagnie Alexis Gruss est devenue, non seulement, l’un des points focaux de chaque saison du spectacle vivant mais encore, davantage, une sorte de phare générationnel où le public peut suivre, quasiment en temps réel, l’évolution, les avancées, les progrès d’une troupe se référant au patronyme Gruss, celui qu’Alexis (74 ans) ne cesse de transmettre à ses deux fils (Stephan & Firmin) ainsi qu’à l’ensemble de sa descendance dont ses quatre petits fils (Alexandre, Charles, Louis & Joseph) qui, ainsi peu à peu, s’emparent de ce relais circassien presque génétique tout en portant à l’état de grâce l’œuvre du patriarche toujours aux commandes de l’esprit équestre présidant aux destinées du « Cirque à l’ancienne » fondé par lui-même sous les auspices de Silvia Monfort en 1974.

ORIGINES Cie Alexis Gruss © Eloise Vene

Aujourd’hui, après quatre années d’un fructueux et enthousiasmant partenariat avec les Farfadais autour de « Pégase & Icare » ainsi que de « Quintessence », voici donc, qu’en saison 18-19 pour sa 44ème création, la Compagnie Gruss effectue un véritable retour aux sources en remontant le temps jusqu’aux « Origines » du Cirque qui peuvent être datées en fonction de l’apparition du concept de « piste » initié en 1768 par le major de cavalerie anglais Philippe Astley initialisant celle-ci sur 13 mètres de diamètre et 40m de circonférence.

ORIGINES Cie Alexis Gruss © Eloise Vene

Actuellement, les écuries de la compagnie Gruss détiennent une cinquantaine de chevaux hautement racés dont une quarantaine participent directement à « Origines » conçu et mis en scène par Stephan Gruss.

La chorégraphe Sandrine Diard est en charge plus spécifiquement de la perspective théâtrale de cette réalisation qu’elle souhaite sublimer de manière artistique et esthétique à partir de la relation homme/cheval.

ORIGINES Cie Alexis Gruss © Eloise Vene

Durant deux heures et demie, le spectacle en cinq actes et une trentaine de tableaux structurés par un entracte, illustre les phases emblématiques de cette saga équine de 250 ans que la famille Gruss incarne, elle, depuis un siècle et demi sur six générations.

Eva Poirieux raconte, anime et chante, accompagnée par l’orchestre de 10 musiciens dirigés par Sylvain Rolland en présentant les techniques, les disciplines équestres s’esquissant autour de la jonglerie, l’acrobatie et la voltige depuis les parades militaires du XVIIIème siècle jusqu’à nos jours.

ORIGINES Cie Alexis Gruss © Eloise Vene

Ainsi « La Bardote impromptue » et « Le poste à 17 chevaux » flirtent avec des prouesses dignes de records spectaculaires où, nécessairement, tout le monde retient son souffle.

La deuxième partie du show intitulée « Des racines et des ailes » procède de la synthèse contemporaine à la fois ingénieuse et poétique atteignant son point d’orgue dans la fascinante prestation de Stevana Lobova & Firmin Gruss interprétant leur « duo amoureux dans les airs et à cheval ».

ORIGINES Cie Alexis Gruss © Eloise Vene

La dynastie Alexis Gruss n’a jamais été aussi cohérente qu’avec ce spectacle mémoriel où trois générations sont en piste de façon assumée, compétente et performante alors que la prestation sobre, intense et resplendissante de l’« Amazone » Gipsy épouse d’Alexis, le Maître écuyer fondateur, est comme garante de son authenticité et de sa qualité, à l’image de ce collectif patrimonial à nul autre pareil.

Selon ses habitudes hivernales parisiennes, le chapiteau se tient à l’orée du Bois de Boulogne, non loin de la porte de Passy atteignant ainsi le début mars avant de partir en tournée hexagonale selon une suite de « Zénith & Aréna » paradant jusque fin mai 2019.



photos 1 à 5 Cie Alexis Gruss © Eloise Vene

photo 6 © Theothea.com

ORIGINES - **** Theothea.com - de & mise en scène Stephan Gruss - avec Alexis Gruss, Gipsy Gruss, Stephan Gruss, Firmin Gruss, Svetlana Lobova, Alexandre Gruss, Charles Gruss, Romuald Bruneau, Louis Gruss, Joseph Gruss, Geoffrey Berhault, Desire Cardinali Chavez, Eva Poirieux & l'orchestre dirigé par Sylvain Rolland - Cirque Alexis Gruss