Aux oubliettes, citoyens ! (Bonaparte, Zemmour, Pétain et les autres).

Le propagandiste et sa créature, le fanatique, se reconnaissent souvent par le choix arbitraire d’un moment du passé qu’ils prétendent, car ça les arrange, avoir été un « âge d’or » ; âge qui fait l’objet de leur nostalgie, dont ils déplorent la perte et qu’ils voudraient retrouver.

Faut-il vraiment préciser que cet « âge d’or » ne résiste souvent à aucune analyse historique ? Et qu’à bien y regarder c’était un âge de sang et de larmes ?

Éric Zemmour et son idolâtrie de Bonaparte illustrent parfaitement le fanatique et le propagandiste en question ; euphémisme.

Reconnaissons à Zemmour des circonstances atténuantes vues ses origines berbéro-judéo- algériennes. Français d’adoption (le décret Crémieux, n’est-ce pas ?), le petit Éric refusait sa condition d’étranger ; amoureux obligé de sa mère-patrie adoptive, ne remonte-t-il pas, lui-même, sa passion bonapartiste à sa tendre enfance ?

Cette passion est donc viscérale et non cérébrale. Il lui fallait être plus Français que ceux « de souche ». D’où sa logorrhée sur la « grandeur » de la France ; la véhémence de son hagiographie de Bonaparte ; ainsi que sa défense, récente, de Pétain et de Vichy.

En ce domaine comme en d'autres inutile de chercher chez Zemmour une VRAIE analyse historique ou idéologique. C’est par la compassion psychologique qu’il faut l'appréhender.

J’en arrête là à son sujet car le principal est ailleurs.

Qui oublie son passé est condamné à le revivre. La France fait pire qu’oublier : elle s’en raconte des bobards.

Le culte de 1789 (avec piqure de rappel tous les 14 juillet) en est un cas d’école ; ainsi que son corolaire, celui de Bonaparte.

D’où la confortable amnésie. D’où des coups de menton et des rodomontades à sa gloire.

Force est donc de rappeler des vérités premières.

Le rétablissement de l’esclavage, dont l’air du temps se gargarise beaucoup, est le cadet de mes critiques à l’égard de Bonaparte.

On a bien dit avant moi qu’il ne lui manquait qu’une petite moustache et un peu de gaz. Et que sa statue équestre à Paris équivaudrait celle de l’autre à Berlin (qui n’existe pas et pour cause).

On nous raconte qu’il fut un « modèle ». Pour qui ?

Sa catastrophique aventure russe, Bérézina comprise et des paysans méditerranéens gelés à mort par milliers, était certes un modèle pour Hitler avant sa propre calamiteuse invasion de la Russie en 1941.

Mais un mégalo-parano, même averti, le reste. Tout aussi suicidaire, Hitler y est allé quand même dans les pas de Bonaparte. Même punition mais à Stalingrad.

Modèle aussi au monstrueux clown que fut Bokassa ; ils étaient du même tonneau.

Rappelons à toutes fins utiles la fin ignominieuse, passée souvent sous silence, de la catastrophe égyptienne :

Bonaparte qui s’enfuit du Caire à minuit vers Alexandrie et le bateau qui l’attend pour se réfugier en France ; laissant crever sur place une armée battue et malade, sous les ordres de son fidèle Kleber qui n'a survécu que dix jours à la trahison du Chef.

Cela aurait dû normalement lui valoir, dans le meilleur de cas, cour martiale, peloton d’exécution et douze balles. Sinon la corde ou la veuve à Guillotin.

MAIS pas en France. Elle en redemande.

Et le coup d’Etat qui a mis fin à la « Révolution ».

Et l’auto-sacre d’opérette. Rendu possible par la vacance du pouvoir due à la révolution ; les révolutionnaires s’étant massacré mutuellement après avoir éliminé l’élite de l’ancien régime. Aspiré par le vide, un caporal corse a donc pu se proclamer « empereur ».

Les Français avaient décapité roi et reine pour tomber sous le joug d’un « Empereur ». Et l’empereur n’a eu de cesse que de se constituer un « empire ». A quel prix...

Pour aboutir à la défaite finale ; pour livrer Paris aux armées étrangères.

Bonaparte fut le plus hideux rejeton de la Révolution dite « française » qui en a connu pas mal. Et son fossoyeur.

NON MAIS ! On va nous le « célébrer », ça ? Pourquoi pas Robespierre pendant que nous y sommes ?

Bon débarras et c’est tout. Aux oubliettes, citoyens !