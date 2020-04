Aux temps antiques, la cité des Éduens ne se trouvait pas à Chalon-sur-Saône mais à Taisey. Sa forteresse était à Mont-Saint-Vincent...

Cette histoire est à rire ou à pleurer.

En l'an 18 après JC, le grec Strabon ne pouvait cependant pas être plus précis : Entre le Δούβιος/Doubios, et l'Aραρος (l'Arar alias Saône) habite le peuple des Héduens. Leur appartiennent la citadelle φρούριον de Bibracte et la cité πόλιν ἔχον de Cabyllynum (Cabillodunum), sur la Saône (Strabon, géographie, II, IV, 3, 2). Il est bien évident qu'il ne faut pas situer le peuple des Éduens entre la Saône et le Doubs/Doubios mais entre la Saône et la Dheune/Doubios, ce qui interdit de placer Bibracte sur un mont Beuvray qui se trouve au-delà. (1)

Bibracte au mont Beuvray ? c'est une histoire de fous ! (2) La véritable Bibracte riche en blé, c'était, c'est le Mont-Saint-Vincent, près de Cluny, ancienne place forte des comtes de Chalon. ; "Bibracte oppido Haeduorum longe maximo et copiosissimo", Bibracte, l'oppidum des Éduens, de beaucoup le plus important et le plus riche (César, DBG I, 23). Quant à Cabillo/Cabyllynum, Strabon ne pouvait pas désigner la ville actuelle de Chalon dont les remparts ne datent que du IIIème siècle, mais, sur la hauteur voisine, la bourgade de Taisey avec son antique forteresse. En témoigne la tour dite de Taisey, illustre vestige toujours debout.

Plusieurs siècles avant JC, ce Cabillodunum/Taisey commandait la voie de l'étain qui, venant de Chypre/Alysia, traversait la Gaule par le couloir Rhône/Saône, pour aller chercher en Grande-Bretagne le précieux minerai de l'âge du fer. Après Cabillo/dunum/Taisey, la voie bifurquait en deux directions : l'une vers la Loire, en passant par le couloir Dheune/Bourbince, l'autre vers la Seine/Sequanas en remontant vers Dijon. Strabon nous donne une distance de 1000 stades (185 km) pour atteindre cette voie Sequanas depuis Lyon (géographie, IV, 3,3), ce qui nous amène, à Verdun-sur-le Doubs. On rejoignait ensuite Alésia/Alise-Sainte-Reine par des affluents de la Seine.

En 58 avant JC, César arrive en Gaule. La situation est alors la suivante :

À Mont-Saint-Vincent/Bibracte et à Cabillodnum/Taisey, les Éduens sont maîtres de la Saône. À Gergovie et au mont Beuvray, les Arvernes sont maîtres de la Loire. Menacés par l'expansion éduenne, les Arvernes appellent en renfort les Germains d'Arioviste pour défendre le mont Beuvray ; c'est la phase "Un".

Phase "deux" : en suivant la voie druidique bien connue du Signal d'Uchon, les Éduens et leurs alliés gaulois se dirigent vers le mont Beuvray pour s'en emparer. Ils dressent leurs tentes au pied de la montagne, à Mesvres. Les Germains et les Arvernes descendent du mont et les surprennent dans leur campement. Il s'agit de la bataille de Magetobriga qu'évoquent César (DBG I, 31) et Cicéron (ad Atticus I, 19,2). Je cite César : depuis qu'il a vaincu les armées gauloises à Admagetobriga, Arioviste impose sa loi... Je cite Cicéron : ce qu'il y a en ce moment de plus grave en politique, c'est la crainte d'une guerre dans les Gaules. Elle est déjà chez nos frères, les Éduens. Cette Magetobriga inconnue, c'est Mesvres, au pied du mont Beuvray. Les chartes du Moyen-âge l'appellent Magobrigum, le grand pont (sur l'Arroux).

Phase "trois" : vaincus, les Éduens font appel aux Helvètes. Les Helvètes, auxquels se sont joints les Boïens, se dirigent vers le mont Beuvray pour s'en emparer. César intervient et les bat, phase "quatre". Je situe le lieu de la bataille à Sanvignes-les-Mines, tout concorde (3).

Phase cinq : César renvoie chez eux les Helvètes survivants. Ils installe les Boïens à Gorgobina (DBG VII, 9)... à Gorgobina, le mont Beuvray, je cite : ... Gorgobina, oppidum des Boïens, César les avait établis là après les avoir vaincus dans la bataille contre les Helvètes et ils les avait placé sous l'autorité des Éduens. Bref, il met tout le monde d'accord, Éduens et Arvernes. Il rétablit la paix en Gaule et il renvoie les Germains en Germanie ! Installés par César au mont Beuvray, les Boïens lui doivent la vie sauve et un territoire : le Morvan. De la position haute, ils surveillent les Éduens de Bibracte de Mont-Saint-Vincent et les Arvernes de Gergovie. Les Boïens au mont Beuvray/Gorgobina, c'est pour César son oeil de Moscou en Gaule.

Je continue.

À Gergovie, Vercingétorix appelle la Gaule à se soulever contre les Romains (DBG VII, 4). Il marche sur Gorgobina, oppidum des Boïens, pour s'en emparer (DBG VII, 9). Les Boïens se rallient (à Alésia, ils sont nommés dans l'armée de secours gauloise, VII, 75).

Je continue.

Ce n'est qu'à partir de Napoléon III qu'on se soucie vraiment de retrouver nos origines gauloises mais c'est le personnage de Vercingétorix et le sujet d'Alésia qui intéressent l'empereur. Pour terminer l'ouvrage qu'il écrit sur un César qu'il admire, il lui faut localiser la capitale éduenne de Bibracte. Le problème, c'est qu'il y avait ceux qui la voyaient toujours à Autun et ceux, dont Bulliot, qui l'imaginaient au mont Beuvray. La découverte de vestiges archéologiques conforta Bulliot dans cette hypothèse. Son neveu Déchelette poursuivit les fouilles tout en parcourant l'Europe pour vendre ses tissus.

Je cite (4) : De passage à Berlin en 1899, Déchelette y avait remarqué un fragment de céramique peinte comme il en avait vu au Mont-Beuvray. Sur recommandation, il se rendit au musée national de Prague, où il en découvrit des vitrines entières provenant de l’oppidum tout proche de Stradonice. Il y avait là non seulement des céramiques, mais également du matériel de métal, d’émail et de verre en tout point comparable à celui de Bibracte (je corrige : comparable à celui du Mont Beuvray). Par ailleurs, la même parenté semblait pouvoir être établie entre les faciès monétaires de Bourgogne et de Bohème. À cette occasion, Déchelette entama une relation suivie avec le conservateur du musée de Prague, qui venait d’éditer une étude de l’oppidum de Stradonice et de ses origines.

Hélas ! C'est un autre raisonnement qu'il fallait se tenir... à savoir que les vestiges en question retrouvés au mont Beuvray ont été apportés par les Boïens vaincus lors de la bataille des Helvètes, lesquels Boïens ont été installés par César... au mont Beuvray... qui n'est donc pas le site de Bibracte mais celui de Gorgobina.

César écrit en effet : qu'à la demande des Eduens, il avait autorisé les Boïens à s'établir sur leur territoire (ou sur leurs frontières), parce qu'ils étaient particulièrement réputés pour leur valeur militaire. Les Eduens leur donnèrent des terres, et par la suite, ils les placèrent sur le même pied d'égalité qu'eux dans le cadre de leurs lois. (DBG I,28)

Et voilà, c'est parti, mais bien mal parti. Simple exemple, la découverte récente au mont Beuvray d'un anneau en sapropélite d'origine boïenne est interprétée comme une confirmation des thèses de Déchelette alors qu'elle est la preuve évidente du passage des Boïens vaincus. (5)

Incapables de comprendre que la première enceinte est celle qui correspond à l'arrivée en renfort des Germains et la deuxième à celle des Boïens bien plus nombreux, les archéologues ont engagé leur profession dans la plus grave erreur historique de tous les temps.

Des nombreuses amphores retrouvées brisées, on en déduit une riche capitale gauloise de près de 20 000 habitants, amateurs de vin italien, alors que le simple bon sens serait d'y voir le ravitaillement important mais temporaire des nombreux occupants successifs, notamment boïens par les Éduens (DBG VII, 9) voire par César dont on sait qu'il se faisait ravitailler depuis l'Italie. Les archéologues marchent sur la tête.

Le comble : les pauvres maisons en bois construites dans une situation d'urgence avant l'hiver, par des Boïens en surnombre, deviennent la référence pour une Gaule qui n'aurait construit qu'en bois, ne découvrant la taille de la pierre qu'à l'arrivée des Romains. Quand je demande à la DRAC d'Auvergne (6) de retrouver l'antique Gergovie dans les importantes fortifications en ruines du Crest, près de Clermont, on me répond qu'il ne s'y trouve que du médiéval et Wikipédia m'exclut du débat en me faisant passer pour un illuminé (7).

Pire, quand on découvre d'importantes fresques dans l'église de Gourdon, à quelques centaines de mètres au pied de Mont-Saint-Vincent, je demande au restaurateur de ne rien effacer et quand je reviens, je constate qu'on a effacé le messie gaulois guerrier qui descend du ciel. Encore heureux qu'on n'ait pas effacé celle où il fait l'offrande juive du prépuce et du clitoris pour se faire reconnaître sous le nom de Cleopas. Ce Cleopas, c'est le nom qu'on retrouve en Judée sur des tombes... nom probable d'une cohorte gauloise éduenne d'origine juive revenue au pays des origines en sauveur... Ier siècle avant JC pour moi, XII ème pour un ministère de la Culture qui préfère ne pas trop en parler.(8)

Alors que Flavius Josèphe affirme qu'il n'existait aucun pays qui n'ait pas reçu quelques éléments de la nation juive, les archéologues ne voient en Gaule antique aucune influence juive. Alors que la position de Chalon, à l'extrémité du couloir navigable Rhône-Saône, s'impose pour recevoir cette immigration cananéenne à l'origine, on se révèle incapable de voir tout ce qui va dans ce sens. Fresques, sculptures, monuments de l'antiquité tardive, on l'attribue à un art roman moyenâgeux qu'on est d'ailleurs incapable d'expliquer. Le temple juif de type cananéen qu'au IVème siècle, le rhéteur Eumène place sur un Mont-Saint-Vincent nommé Augustodunum, on ne le voit pas, ni le prestigieux grand temple de Chalon qu'indique, au IIIème siècle, la carte de Peutinger sur la rive droite de laThalie, toisième grand temple des Juifs toujours existant dans la cathédrale actuelle... scandale d'ignorance ! (9)

Incroyable ! Alors que la carte de Peutinger de l'empereur Julien mort en 363 nous montre, par ces vignettes, que pratiquement toutes le cités gauloises ont alors leur basilique à la façade caractéristique un peu comme de celle d'Autun, on ne veut voir qu'une Gaule barbare à laquelle Rome apporte la civilisation.

Directeur du Centre archéologique européen du mont Beuvray, l'archéologue Vincent Guichard publie, en 2002, un texte intitulé "La preuve par la pioche" : Régulièrement, la presse aime relancer le débat sur la localisation des sites d’Alésia de Gergovie ou de Bibracte : "science officielle" contre "gens du terrain" soucieux de donner tort à leur inventeur, Napoléon III . La polémique tient du combat d’arrière garde : au XIXe siècle, tout érudit local se devait de prouver que "son" site collait le mieux au récit de la Guerre des Gaules. Du désir à la réalité, il y a un fossé. Ou plutôt... des fossés, relevés par les archéologues. Aux savantes interprétations, ces derniers opposent mille faits objectifs : plans, armes, pièces d’équipement et projectiles d’artillerie datés de l’époque césarienne, inscriptions... Inexplicables hors du contexte de la Guerre des Gaules, ces objets sont évidemment absents des autres sites. Ils sont pourtant de ceux qui font toute la différence entre le "possible" et le "plausible".

Pur mensonge ! La statuette de Bibracte que les archéologues auraient voulu retrouver au mont Beuvray, c'est à Mont-Saint-Vincent qu'elle a été découverte.

Ministre de la Culture, ministère, Directeur du patrimoine, DRAC, élus locaux, responsables politiques et culturels, archéologues, médias, journal local, société d'histoire et d'archéologie de Chalon, associations diverses etc... tous alertés...sans résultat. Cela fait 25 ans que j'ai publié mes ouvrages, 14 ans que je continue d'alerter sur le site internet Agoravox... en vain.

E. Mourey, château de Taisey, le 16 avril 2020. Photos et croquis de l'auteur.