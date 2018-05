Aux victimes de l’esclavage colonial

Le film de propagande ’Case Départ’ montre le juif et le noir, frères et victimes des blancs catholiques : « nous les juifs les nègres d’Europe », sauf que les juifs étaient les grands armateurs négriers :



le juif Aaron Lopez la moitié du trafic négrier de New Port



Comme des grands usuriers aussi. D’ailleurs le Code Noir du catholique Colbert réglementera les abus et renationalisera ce commerce très juteux ... Dès 538 le boboïsme chrétien y trouvait à redire à l’esclavage, et l’Eglise avait interdit l’usure aux chrétiens (L’Islam aussi d’ailleurs). Les vendeurs d’esclaves juifs suivaient déjà les armées romaines ... esclave slaves... Faut aussi que les pleureuse pro se masturbent pour eux.



Producteur juif... 2 colons collabos.



Lévitique :

44 Comme pour vos esclaves, hommes et femmes dont vous pourriez avoir : vous pouvez acheter des esclaves, hommes et femmes parmi les nations qui sont autour de vous ...

46 Vous pouvez les léguer à vos enfants après vous, d’hériter comme une possession pour toujours, vous pouvez faire des esclaves, mais sur vos frères, les enfants d’Israël, vous ne dominerez pas.