Avant de changer l’Europe, changeons d’heure

Dès lundi 27 août, France 2 lance un feuilleton quotidien "Un si grand soleil" diffusé à 20 h 40, impliquant un décalage à 21 h 10 pour le "prime". Ce n'est plus la faute au "tunnel de pub". Pourquoi cette dérive ?

Les programmateurs de la chaîne publique sont-ils conscients que cela retarde encore plus l'ensommeillement des "gens qui se lèvent tôt" ?

Bientôt il y aura un nouveau rythme horaire en Europe avec la suppression du changement d'heure en été selon un vote consultatif des députés européens, donc le soir arrivera plus tôt - l'heure d'été ne pouvant être conservée à moins d'accepter qu'en décembre, le soleil se lève vers 9 h 30 / 10 h selon les régions -.

Comme rien n'est encore définitif, je lance un sondage et une pétition, à retrouver sur :

Constat : même heure solaire et légale à Londres qu'à Berlin, mais décalage solaire entre Paris et Vienne ou entre Madrid et Rome d'1 heure.

Motif principal : dans cette partie de l'Europe de l'Ouest (Benelux, France, Andorre et Espagne), pour une même heure légale, on se lève actuellement plus fatigués que les voisins. A moins de changer les horaires de bureau, d'ouverture de magasins, d'écoles, etc., pour mieux être en accord avec notre horloge biologique, il est plus facile de changer d'heure. Il pourra subsister le changement d'heure.