Avant, il n’y avait pas d’Holodomor, après, non plus

La faim contribue à la mort d’un être humain toutes les quatre secondes. En septembre 2022, près de 230 ONG ont dénoncé l’inaction des pouvoirs publics face au scandale de la faim, qui est responsable de la mort de près de 9 millions de personnes par an, soit plus d’un dixième des morts dans le monde, au deuxième rang avec le cancer et derrière les maladies cardiovasculaires. La faim compte aussi pour la moitié des décès parmi les enfants de moins de cinq ans… mais à part des déclarations qui n’engagent personne, rien ne change. Tous les onze ans, on a un total de 100 millions de morts, la faute à qui ? Aux mauvaises conditions météo, aux problèmes techniques, à la qualité des semences, à la mauvaise organisation… au capitalisme ? non, sans doute la faute à pas de chance, et tant pis si ça continue encore et encore, on ne peut pas qualifier cela d’Holodomor… il n’y a pas de trace de communisme !

En Angleterre, la première révolution industrielle s’est réalisée aux dépens des paysans. Le réseau dense de villages disparaît, mais un « atelier mondial » est créé. En 1850, la famine provoquée par la « maladie de la pomme de terre » (mildiou), combinée à la politique foncière du gouvernement britannique, entraîne la mort de plus de 1 million d’Irlandais (sur 8 millions d’habitants) au pays du Trèfle.

Au Japon, au début des années 1930, des millions de paysans japonais souffraient de malnutrition et une famine généralisée éclata à Hokkaido, Okinawa et dans le nord de Honshu. Dans le même temps, l’Empire du Japon continue de s’industrialiser, construit des chemins de fer, s’arme rapidement, construit une marine puissante et moderne et reconstruit d’anciens arsenaux. La famine massive était courante sur la planète durant cette période. De nombreux pays d’Europe, notamment d’Europe de l’Est, vivaient au jour le jour à cette époque. En République tchèque, les pauvres souffraient de malnutrition, même si le pays était considéré comme le plus prospère des États créés après la Première Guerre mondiale. En Pologne et en Roumanie, la majorité des gens ordinaires mouraient ouvertement de faim. En Pologne, les paysans de Galice et de la région de Hutsul, de l’ouest de la Biélorussie et de la région de Vilna mouraient de faim.

Aux USA, au plus fort de la Grande Dépression des centaines de milliers de personnes sont mortes. Il n’y a aucune mention de distribution aux affamés et aux chômeurs, comme si le « marché » résoudrait le problème. L’Afrique souffrait de faim, en particulier l’Éthiopie, où les mauvaises récoltes se produisaient régulièrement. Cette situation perdure jusqu’à ce jour. La famine chinoise de 1928-1930 qui a frappé le nord-ouest et le nord de la Chine, notamment dans les provinces Henan, Shaanxi et Gansu a fait environ 3 millions de victimes. Quatre famines se produisirent en Chine entre 1810 et 1849 entraînant la perte de 45 millions de vies humaines… jusqu’en 1949 la Chine était colonisée par les puissances occidentales et par le Japon.

Les Français ont provoqué une famine au Vietnam au début des années 1930 : ils ont contraint les paysans d’Indochine à abandonner la culture du riz et des patates douces au profit de la production de jute et de coton, qui promettaient plus de revenus et étaient nécessaires à l’économie de guerre. Les entrepôts alimentaires existants, créés en cas de famine due à de mauvaises récoltes, ont été liquidés. Cela a conduit à la famine, qui s’est poursuivie sous l’occupation japonaise. Les Vietnamiens nourrissaient les troupes japonaises. En conséquence, plus de 3 millions de personnes sont mortes.

Au début des années 1940, la famine commença au Bengale (aujourd’hui Bangladesh). Elle a également été initiée par l’administration coloniale britannique, qui dirigeait ainsi les autochtones locaux. Selon les données britanniques, 1,5 millions de personnes sont mortes de faim et d’épidémies, tandis que selon les données indiennes ; il est question de 9 millions de personnes. De 1757 à 1947, plus de 30 millions de personnes sont mortes dans des famines forcées dus à l’impérialisme britannique, selon les chiffres présentés par le politicien indien Shashi Tharoor dans le livre de 2016 Inglorious Empire : What the British Did to India.

En 1932, il y a eu de mauvaises récoltes en URSS. Une série de famines meurtrières sévit dans les régions ou républiques du Kazakhstan, de la Volga, du Kouban, et d’Ukraine. C’était une situation malheureusement récurrente, tant pour l’Empire russe que pour la jeune Russie Soviétique. Rien de nouveau là-dedans, dans l’Empire russe, du temps des Tsars, les années de vaches maigres se produisaient régulièrement et la famine ravageait certaines provinces ou districts. La famine russe de 1891-1892 est une des famines les plus marquantes qu’a subies la Russie au XIX e siècle. Elle a fait plus de deux millions de morts le long de la Volga, de l’Oural à la mer Noire. … mais on n’appelait pas ça Holodomor.

L’Assemblée nationale française a reconnu, mardi 28 mars 2023, comme un génocide l’Holodomor, la famine des années 1930 en Ukraine, l’attribuant à Staline et au communisme. Les autres famines, les autres centaines de millions de morts, sont passées aux oubliettes de l’histoire. Cette décision est une décision purement politique. Une enquête, un débat d’historiens a-t-il été nécessaire ? Non, pour qu’une famine soit qualifiée d’Holodomor, il faut seulement, qu’il y ait des traces de communisme !

http://2ccr.unblog.fr/2024/04/12/avant-il-ny-avait-pas-dholodomor-apres-non-plus/

Ref :

Histoire et Société, le 09/04/2024 : « Le mythe selon lequel la liberté de l’Inde a été conquise de manière non violente est un frein »