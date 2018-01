Avant J-C, est-ce avant Jésus-Christ ou avant Jules César ?

En occident, il est coutume de parler des années avant ou après J-C. Mais, de quoi parle-t-on vraiment et qui est ce J-C ?

L'année zéro du calendrier correspond-elle à la naissance de J-C ou à sa mort ?

Ni l'une ni l'autre, car J-C, Jésus-Christ tout comme Jules César, ne sont ni nés ni morts l'année zéro du calendrier.

De quel calendrier parle-t-on ?

Du calendrier julien introduit par le Romain Jules César, général, en l'année 46 AEC (Avant l'Ère commune) ou du calendrier grégorien introduit par le Romain Grégoire XIII, pape très catholique, le 24 février 1582 de l'ère commune ?

Durant presque 16 siècles, avant ou après J-C, a signifié avant ou après Jules César !

Puis, tout récemment, il y a à peine 4 siècles, J-C a subitement signifié avant ou après Jésus-Christ ! Et, l'occident a tout recalculé afin de ne laisser aucune trace du calendrier original, celui de J-C, c'est-à-dire de Jules César ! Ainsi, par exemple :

* le couronnement de Charlemagne a eu lieu en l'an 800 (après Jésus-Christ), non plus en l'an 846 (après Jules César).

* le 25 décembre n'a plus été le jour de célébration du Dieu Soleil (Sol Invictus), introduit par l'Empereur romain Aurélien, mais le jour de célébration de la naissance de l'Enfant Jésus (dont la date est encore aujourd'hui totalement inconnue, si cet enfant a bien existé) !

* etc., etc.

Belle supercherie ! Habituelle chez les chrétiens après la subtilisation du Livre (la Thora, renommée Pentateuque).

Pourtant, ce calendrier est aujourd'hui devenu indiscutable. Et, avec la mondialisation, notamment du commerce devenu international, le calendrier de "Jésus-Christ" est devenu celui des affaires internationales, adopté par la Chine, la Russie et d'autres pays, à la fin du 20ème siècle. Donc tout récemment !

Impossible de revenir sur cet état de fait !

Cependant, comment peut-on continuer à dire à une personne non chrétienne qu'elle est née l'année xxxx après Jésus-Christ, le Dieu d'une certaine croyance ? C'est blessant, injurieux et même l'un des vecteurs attisant rancœurs et haines !

Je propose que les pays laïques (dont est la France) imposent que l'on parle (dans les médias, l'Éduction nationale, etc.) et écrive (dans les médias, l'Éducation nationale, etc.) uniquement par rapport à l'Ère commune ou bien à l'Ère courante.

Je propose, aux personnes qui le souhaitent, d'en parler à leur député(e). Ce que je vais faire, afin que le message aille jusqu'au ministre de l'Éducation nationale (*), quant à la réécriture de beaucoup de manuels scolaires où la locution "avant J-C et après J-C", règne toujours en divinité ! Si notre République est laïque, notre École est aussi et surtout laïque. Donc, "le avant et l'après Jésus-Christ" doivent disparaître des manuels scolaires, principalement ceux relatifs à l'Histoire.

(*) exemple de lettre :

Madame ou Monsieur le/la ministre, le/la déput(é)e,

Bien que la Chartre de la laïcité soit bien connue des écoles, des collèges et des lycées, la plupart des manuels d'histoire datent encore les événements historiques par rapport à Jésus-Christ (avant J.-C ou après J.-C).

N'y a-t-il pas là une grande incohérence ? Faire référence à l'un des dieux de la religion chrétienne n'est-ce pas contraire à la laïcité et vecteur d'incompréhension pour les croyant(e)s non chrétien(ne)s, voire d'exclusion historique ?

Le sujet mérite, je pense, une attention très particulière, propice à un amendement dans la future loi sur l'école.

Bien à vous.

Crédit photo : J-C (Jules César) de Wikidia.com