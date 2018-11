Ave Macron ! Qui morituri te salutant vos !

Le ridicule ne tue pas, mais il est toujours présent quand un pouvoir totalitaire commence à prendre l'eau. La descente des "gilets jaunes" sur les Champs-Elysées ce samedi 24 novembre 2018 restera dans les mémoires, ainsi que dans la gorge des chiens de garde du gouvernement de notre république libéralo-médiatique.

Les militants de la "République en marche" (LREM), parti au nom aussi stupide que flou (en marche vers quoi, au juste ? Vers le parti unique ?), ont entrepris de surveiller de près cette jacquerie anti-fiscale du peuple qui en a marre de payer pour compenser les évasions fiscales et le train de vie de notre oligarchie. Ainsi, #SansMoiLe24, un haschtag censé regroupé des citoyens pro-Macron, s'est indigné de la "dérive fasciste" du mouvement.

Car c'est bien connu, en France les opposants sont obligatoirement des "fachos" ou des "gauchistes". Puisque personne n'écoute les leçons à deux centimes des pseudo-intellectuels tels que l'inévitable Bernard Henri-Lévy (qui traite les manifestants de "poujadistes") ou le très conformiste Matthieu Kassovitz ("les gilets jaunes sont des bourgeois" - Il fallait oser les dire !), il fallait donner l'apparence d'un soutien "populaire" à la politique gouvernementale. D'où l'utilisation des réseaux sociaux, tels que Twitter, avec des internautes anonymes.

Donc, c'était la traque aux gestes déplacés. Tels que ce salut romain à l'intention du premier consul de la république, adressé par un gilet jaune anonyme aux allures de Coluche, ce comique éveilleur de peuple mort dans les étranges circonstances que chacun connait. La Team Macron y a vu un salut nazi. Aucune quenelle à la Dieudonné n'a toutefois été signalée. Et pas de chance, aucun crâne rasé en rangers à part quelques policiers en civil de la préfecture de police.

Pitoyable. L'opposant doit être assimilé à un extrêmiste, quitte à détourner images et faits. Toutefois, la fake news n'a pas pris, peut-être sera-t-elle condamnée par la justice, puisque notre gouvernement souhaite justement chasser les "fausses infos"... Par ailleurs, il va devenir difficile de se laisser aller à un geste d'humeur au rythme où vont les choses. Un bras d'honneur à un chauffard ? Non, c'est une quenelle antisémite. Un salut à votre pote qui sort du bar d'en face ? Un geste fasciste, surtout si vous êtes blanc et catholique. Du pur délire.

La république est bien en marche... pour faire une salutaire révolution qui balaiera trente ans de politique libérale associée à une mafia médiatique toujours prête à servir ses maitres. La révolution numérique, internet, les réseaux sociaux, cela a permis l'émergence des gilets jaunes, de construire une opposition populaire. Ce petit peuple qui ne fréquente pas les restaurants parisiens à 100 euros de la Team Macron, qui ne bénéficie pas des 25% d'augmentation de salaire des collaborateurs de Marlène Schiappa, qui encaisse les hausses de prélèvements et de taxes, les logements aux loyers élevés, les conditions de vie qui se dégradent depuis la construction de l'Europe des banquiers dont Macron est le premier de la classe. Lors des prochaines manifestations, ce ne sont pas des mains levées qui lui seront adressées, mais des saluts à un seul index. Les empereurs romains distribuaient du pain et des jeux pour calmer le peuple, nos édiles en font autant, avec les taxes en surplus...