Avec Castex ça carbure sec

Aux roulements de tambours, aux grands coups de cymbales qui ont entouré la nomination du nouveau Premier Ministre, il faut bien dire que l'opinion n'y a pas fait écho. Dans ce pays où c'est le Président monarque qui décide, tout le monde s'en fout.

Sauf peut-être les journalistes qui, à part l'épidémie, n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Marseille en exergue quand même, qui change de maire, alors que l'on pouvait croire que Gaudin se perpétuerait jusqu'à la tombe...

Et il faut bien dire aussi, à l'heure de ce quinquennat crépusculaire, que personne ne se bousculait au portillon pour prendre son maroquin. Il faut trouver des candidats pleins d'abnégation, des bornasses qui aient l'air malin, des ménagères difficiles à convaincre comme Ségolène.

Il n'y a plus que quelques mois à tirer, devaient se dire certains. Autant prendre une personne qui a de l'humour, de l'aplomb, qui saura, au moment où les bombes tomberont de tous côtés, vous raconter des histoires de cul. Vous voyez de qui je veux parler...

Quant à Dupond-Moretti on l'imagine se tirer juste avant la prise du bunker en haussant les épaules et en répétant qu'« il l'avait bien dit »

Vu du côté du Président Macron, Edouard Philippe, qui savait imperturbablement prendre des coups, esquiver d'un bon jeu de jambes, capable peut-être d'un bon crochet, l'ombre de ce grand barbu ne pouvait à terme qu'importuner. Pour une rentrée où l'on attend le tsunami d'une crise économique, et donc une reprise de la contestation sociale, il faut quand même un marteau caché sous l'édredon dans ce salon où l'éléphant macroniste a déjà détruit en trois ans toute la porcelaine. Et même, au point où l'on en est, ne pas oublier où l'on a rangé les mitrailleuses cachées quelque part derrière le joli décor en carton pâte.

Donc, comme d'hab, « un partisan du dialogue social », rond, avec un accent méridional, de droite inévitablement – c'est tendance – mais pas trop, capable de vous entrainer dans le choix d'un vrai et bon cassoulet, pour vous faire oublier ainsi vos petites misères ridicules...

Quand même une pensée pour Prades, cette jolie petite ville, encerclée, enserrée, étouffée par tous ces centre commerciaux, mal desservie depuis que l'on supprimé la ligne ferroviaire sympa qui la rattachait à Perpignan...

Mais voilà notre fidèle commis de l'Etat qui, à priori ne pourrait être un rival. Bien que dans certaines circonstances, on ne puisse être sûr de rien...

Il faut adapter le discours et « comprendre » une bonne partie de la population, jeune ou moins jeune, qui se fout des utopies, qui veut « en profiter », s'en mettre « jusque là » une dernière fois avant qu'il ne soit trop tard, qui a « compris » que l'on va vers un désastre écologique irrémédiable, qu'il vaudrait donc mieux se jeter sur ce qu'il reste, se régaler en lâchant son caca à l'aise sans se soucier des suites. L'individualisme suicidaire, la kro à la main, la croyance, la bêtise affirmée, ça aussi c'est très tendance.

Reste les moralisateurs, les écolos, les raisonneurs qui nous culpabilisent... Ne sont-ils pas en fait, ces Cassandre, à l'origine de nos maux ? Laissez-nous vivre dans notre fange et crever à notre aise, merde !

Côté Economie et Social, par contre, on entend déjà la rengaine « raisonnable » : on doit partager nos misères et les miettes qui restent, pour faire qu'investisseurs et actionnaires continuent à nous pomper.

Bravo vous êtes admirables ! Continuez surtout. Ne changez pas !

Quant aux « gauchistes - terroristes » qui ne jouent pas le jeu, que voulez-vous, la société se défend.

Je relis donc Voltaire, un œil sur la belle récolte de carottes que me fournit le jardin

Merci pour vos bels pawols et promesses Monsieur Castex.