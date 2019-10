Avec la FCPE, venez comme vous êtes... Tant que vous votez pour les démagogues !

Les élections pour les représentants des parents d'élèves des écoles, collèges et lycées approchent bientôt. Qui dit élection dit campagne électorale avec affiches de campagne. La FCPE (fédération des conseils de parents d'élèves), autrefois hégémonique mais aujourd'hui en perte de vitesse face aux associations indépendantes, est en recherche de nouveaux électeurs. Comme l'a fort justement rappelé M.Blanquer, il fut un temps où cette officine proche du PS défendait la laicité intégrale et s'opposait au port de signes distinctifs et religieux à l'école. Mais les temps ont changé, ainsi que la population des quartiers populaires, grâce notamment aux politiques migratoires du parti référent de la FCPE.

Ainsi, les projets d'affiches de campagne entrent dans une logique de "vivre-ensemble". On y voit une maman issue de la diversité ethnique des quartiers qui revendique le droit d'accompagner son enfant en sortie scolaire. Un grand classique des polémiques de pacotille à la française : le port du voile, du hijab, en version intégrale (burqa) ou non. Notons au passage que la langue française s'est considérablement enrichie de vocabulaire arabe ces trente dernières années : hijab, burqa, dawa, jihad, oumma etc. Contrairement aux polonais et aux irlandais, les français sont désormais incollables sur le folklore des populations extra-européennes.

Chacun l'aura compris, la démarche de la FCPE est clientéliste. Elle cherche à faire voter les parents de confession musulmane, qui se sentent souvent peu concernés par ces scrutins ouverts à tous. C'est à l'image de certains partis de "gauche", convertis à l'économie de marché, qui ont remplacé la justice sociale par les questions sociétales depuis le virage libéral de 1983. C'est le syndrôme SOS racisme. Après avoir aidé le patronat à remplacer les ouvriers syndiqués qui votaient PCF ou FN aux élections par des gens moins politisés, cette gauche bobo doit désormais composer avec une nouvelle population qui s'est ré-islamisée et qui revendique un retour vers ses cultures d'origine, à défaut de pouvoir s'intégrer dans un pays rongé par le chômage, les délocalisations et la désindustrialisation depuis des années. CQFD en quelques sortes...

Un autre élément est à prendre en compte. Nombreuses sont les nouvelles associations de parents d'élèves, indépendantes et non politisées. Ce sont celles qui ont percé électoralement dans les écoles. Il faut donc que le mastodonte FCPE trouve des parades... D'où le recours aux parents musulmans, quitte à remettre en cause les ex-principes républicains. Tout est bon pour se faire élire, au royaume des démagogues.

On ne peut effectivement pas reprocher aux gens d'être ce qu'ils sont, et de venir tels quels. D'ailleurs, les mères de famille musulmanes sont souvent plus attentives et responsables que les mamans de la "France traditionnelle", déchristianisées, sans principes moraux et assistées socialement. Mieux vaut avoir affaire à des gens aux principes religieux stricts qu'à des alcooliques et des toxicomanes. Quand dans une classe de banlieue 90% des enfants sont musulmans, comment faire pour trouver des accompagnateurs de sorties scolaires si on rejette les "mamans voilées" ? C'est un problème réel dans de nombreux quartiers.

Donc, la FCPE refuse désormais de faire des distinctions entre les familles. Nous en prenons bonne note. Chacun est désormais le bienvenu pour accompagner une sortie scolaire. Voici donc une petite série d'affiches illustrant la nouvelle logique de l'association gauche bobo, trouvées en parcourant le web :

A droite, c'est Sean Connery dans un film de science-fiction des années 1970. Voici maintenant celle, publiée par le dénommé Laurent Bouvet, qui a occasionné un dépôt de plainte de notre FCPE dont l'esprit "Charlie" est à géométrie variable :

Allez, concluons sur une note d'humour par cette affiche afin de ne pas fustiger les seuls musulmans. Après tout, puisque la laicité est désormais d'une grande ouverture...