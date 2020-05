Avec les Saints de glace, l’Eglise a-t-elle joué avec le feu ?

Article fort bien venu !

Mais il est vrai que lorsque quelqu’un (quelqu’un au hasard, bien entendu) s’est fixé pour but de détruire l’Europe traditionnelle pour construire le « Monde-Village-Global à sa botte », le meilleur moyen d’y parvenir n’est certainement pas de respecter des traditions telles que le calendrier traditionnel !!!

« On » fait donc avec les calendriers comme avec les autres notions de Culture, de Famille, de Patrie, de Respect des personnes âgées, de Justice et d’Esprit des lois : « on » les foule aux pieds.

Et comme la dignité populaire nationale dans la Gaule résiduelle encore plus qu’ailleurs consiste désormais à tout laisser fouler aux pieds par des traîne-savates venus d’on ne sait où et à condition que ce soit au nom de grands principes progressistes, révolutionnaires et mondialistes ...Hé bien ! Voilà : Il n’y a plus de Saint-de-Glace !!!

Remarquons que cela n’aura pas une grosse incidence sur notre monde agricole ! « Nos » agriculteurs seront bientôt escamotés comme « Nos » Saints de glace !!!

Bon courage à l’apostilleur !!!