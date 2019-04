Avec mes 100 euros...

Lundi soir, lorsque E Macron avait annoncé le lancement d'une souscription pour réparer Notre-Dame, je m'étais dit qu'il avait raison et que c'était l'occasion de rassembler le peuple autour d'un objectif commun : celui de sauvegarder notre histoire et notre culture. J'imaginais des millions de français participer en versant leur obole : 10 euros pour l'un, 100 pour un autre, 1000 pour un troisième....

Mais nous connaissons tous la chanson de Brassens :

Quand j'offris pour étrenn's un' bicyclette à Marinette,

La belle, la traîtresse avait acheté une auto...

Avec mon p'tit vélo, j'avais l'air d'un con, ma mère,

Avec mon p'tit vélo, j'avais l'air d'un con.

Et moi, quand j'arrive avec mon petit chèque de cent euros, j'apprends qu'Arnault et Bettencourt ont donné 200 millions chacun, Pinault 100 millions etc.. Ah, ma mère ! Avec mes cent euros, de quoi ai-je l'air ?

Et même si nous sommes 2 millions à donner 100 euros chacun, en tirant plus ou moins sur la ficelle, nous ne ferons qu'égaler, à nous tous, un seul de ces dons.

Mais au fait, tous ces gens si riches n'ont-ils rien d'autre à faire de leur argent ? Hé ! Ho ! Tous ces millions, ne les aviez vous pas déjà engagés dans des travaux de recherche & développement ou dans l'investissement industriel ? Non ? Mais alors, que faites vous de tout ce fric ? Et moi qui croyais que les profits d'hier étaient les investissements d'aujourd'hui et les emplois de demain...

Ma déconvenue ne s'arrête pas là. Voici que j'apprends que les dons pour réparer Notre-Dame seront déductibles des impôts à 75%. Comment ? Pourquoi tu donnes ? Parce-que tu aimes ton pays ? Pour sauvegarder son histoire et sa mémoire ? Si tu donnes vraiment pour tout cela, alors tu te fous pas mal des déductions fiscales !

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. La France veut déjà lancer un concours international pour reconstruire une flèche. Là, j'hallucine ! Pour Disneyland, il faut prendre Marne-La-Vallée, vous vous trompez d'adresse !

Tiens, j'ai une idée ! On pourrait construire une flèche qui serait recouverte d'écrans LED à la place de tuiles. Le soir venu, la flèche pourrait d'embraser pour le plus grand plaisir des touristes qui pourraient alors la filmer avec leur smartphone...

Ce soir, avec mes 100 euros, j'ai vraiment l'air d'un c...