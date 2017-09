AVERROES OU PAS ! Enseignement des valeurs nationales et des autres. La liberté du choix

AVERROES OU PAS,

ENSEIGNEMENT DES VALEURS NATIONALES ET DE CELLES DES AUTRES PAYS

ET LIBERTÉ DU CHOIX

Je vous ai lu , M Jamal Berraoui. Merci pour vos éditos et chroniques.

Néanmoins, l’école doit inculquer ce qui relève de nos valeurs en priorité. Ce ne sont pas les autres pays qui le feront pour nous ! Cela étant une base qui ne devra négliger aucunement celles des autres cultes et cultures .

Sinon on ne peut guère parler de mondialisation. L'entente est précédée par la compréhension d'autrui. N'est-ce pas ? .

A moins de vouloir nous déstabiliser pour des raisons politiques ou de lutte anachronique , dégueue, des religions. Voire de nous faire remettre en question ou renier notre régime politique, notre monarchie ou nos républiques, lesquelles sont établis ou se basent encore sur la religion. Oui, par le biais d'un chefferie donnée ou de l’émirat, (Imarat al Mouminine). Un ciment et des valeurs qui renforcent l’unité des états et de la nation et qui permettent au régimes actuels, constitutionnels de surcroît , de continuer son office unificateur de ces pays-là. Vrai ou pas ?

L’école doit inculquer ce qui relève de nos valeurs et ne pas oublier de renseigner ses élèves et ses étudiants sur les autres cultes, les cultures et philosophies des autres pays et nations . Oui, je vous rejoins, là, il me semble. Et le passé ne doit pas être oublié, ni ses penseurs les plus en phase avec la modernité et l'évolution. C’est un devoir civilisateur pour l’Education Nationale de faire connaître les autres pays, d’Afrique ou d’Asie, les nations Occidentales, leurs cultures positives et leurs pensées modernes , bien entendu.

Et ce n’est qu’à ce moment, que , plus informé des divers courants, que l’individu pourrait choisir, en toute connaissance de cause, ou en pleine conscience, liberté et indépendance, ce qui lui parait le plus adéquat ou plus logique, pour sa personne et son entendement. Voilà !

Il serait indélicat de suggérer aux penseurs fragiles et envers les pouvoirs en place, un copier-coller, une tendance à la laïcité d’importation, qui cadre mal avec notre degré d’évolution, ou simplement nos principes et nos préceptes plus que millénaires et que partagent plus d’un milliards et demi de gens.

Ces libertés de culte, ostensibles ou de bon aloi, existent et prolifèrent dans les royaumes avancés, les parlementaires, et les républiques d’Europe. Nous sommes encore précaires et l’éducation locale, fragile déjà, n’est pas généralisée sur tous les endroits Ce n’est qu’une fois que l’apprenant aura été informé des différents courants religieux, en classe d’abord, qu’il pourra opter pour un credo donné. Adopter une religion qu’il peut consolider, si l’on peut dire, plus tard, avec ses lectures, une fois adulte !

Actuellement, sans que ce soit un marquage impérieux ni un formatage politicard machiavélique, l’éducation n’est pas un modèle forcé qui oblige ses récipiendaires aux rites des 5 piliers de l’Islam. Peu ont les moyens de s’en libérer à la perfection ou de s’en vanter totalement. On ne force personne, je crois ! Les autres, suiveurs ou mal accrochés, sont heureux de suivre ou pas le courant général, vers telle ou telle religion. Chacun est libre , intimement ou publiquement , partout , de son ''lien'' particulier avec son '' X '' de dieu , par ce concept qu'est '' la religion ''.

Le choix adulte d’une religion, son adaptation sensée à celle-ci, en phase avec les valeurs, usuelles, celles de sa famille et de son pays, se fait spontanément, sans obligation ni contrôle ou persuasion forcée. Sinon , ce serait grave et fallacieux L’adulte reste en phase ou , s’il veut et quand il veut, en opposition à la religion. De là, il la pratique, si elle lui sied ou pas.

Nous n’avons pas ici de Big Brother, qui nous surveille en intimité ou publiquement. Il est vrai que les déjeuneurs politisés, ne doivent pas offusquer publiquement ceux qui font encore le jeûne du Ramadan. Nous n’avons ni police religieuse, ni cerbère, pour nous donner le pas ou nous punir , si on ne suit pas la cohorte des gens les plus courants ! Etre athée, ça ne regarde personne ! Etre athée a besoin pourtant d’être adulte pour chercher, pour bien connaître et les bien comprendre les religions. Pour en évaluer les concepts, leurs philosophies, leur éthique, leurs droits et leurs humanités, avant d’opter et de se fixer sur celle de son choix.

Partir du statut agnostique ou anti-gnostique, athée si l’on veut, pour annihiler ce qui se fait, chez soi, est incivique, voire libertaire et inopportun ! Car déstabilisant pour ceux, qui plus frêles, n’ont ni la large culture, ni la stature médiatique, ni encore le bagage, d’hommes clairvoyants ou de femmes ouvertes, pour faire un choix objectif, de sage et de raison. Un choix de roi ! C'est à dire d'une personne qui régit ses pensées et ses actes.

Dr Idrissi My Ahmed, Kénitra, le 23 Septembre 2017



PS :

Aux lecteurs de Agoravox, voici le contenu de l’article de M. Jamal Barraoui. Merci au correcteur !



TITRE ''' ECOLE : CONTRE LE JIHAD, AVERROÈS ! '' SUR :

http://www.quid.ma/societe/ecole- :-contre-le-jihad,-averroes