Avion : 4 voyages par personne et par vie ? 

Créer un quota de vols en avion par durée de vie : J-M. Jancovici est revenu sur sa proposition au micro de Léa Salamé le 30 mai. Chaque personne aurait droit à 4 voyages aéroportés pendant la durée de sa vie. Polémiquons un peu.

Radicale

Les Verts mettent le pied dans une pensée totalitaire. Comme au bon vieux temps des dictatures rouges, l’État pourrait s’immiscer dans votre tête et décider de votre mode de vie. C’est déjà en partie le cas avec le végétarisme dans les cantines. Je suis favorable à une dose de végétarisme mais pas à l’absence de choix ni à l’obligation.

Ce n’est en l’état qu’une proposition mais on sait qu’en lançant des propositions radicale, extrêmes, « ils » préparent notre avenir. Un avenir sous contrainte morale, politique – et peut-être pénale car il faudra sanctionner les contrevenants.

Je comprends la nécessité de poser des limites, comme la vitesse en voiture. Mais ici la limite n’est pas un simple ajustement technique aux droits fondamentaux que sont la mobilité et la liberté de déplacement, ce sont ces droits eux-mêmes qui sont visés.

Et puis, avec la réduction radicale des vols en avion, il y aura de moins en moins d’avions, d’emplois, de plus en plus de chômage en occident s’il suit cette proposition, alors que je doute que la Chine, l'Inde ou la Russie prennent le même chemin. Eux profiteront d’une belle période pendant que nous vendrons nos crédits voyage pour payer notre loyer et nos vacances en camping.

Jancovici ajoute :

« Une fois qu’il n’y aura plus de pétrole, il n’y aura pas de quoi assurer quatre vols dans une vie par terrien. »

Rouge

Mais si : il y aura les biocarburants. Et peut-être d’autres ressources. On peut penser que les humains voyagent trop, à tort et à travers. L’avion mettrait en danger le climat.

Non, il ne faut pas se laisser entraîner dans cette vision défaitiste du monde. À l’écouter il ne sera bientôt plus possible du tout de prendre l’avion, faute de pétrole. Saint-Exupéry, reviens !!!

Dans leur négativité et leur défaitisme les écolos sont prêts à abandonner une technologie et un moyen de transport fantastiques. Selon Le Figaro :

« Pour Jean-Marc Jancovici, la lutte contre le réchauffement climatique doit impliquer des “actions concrètes”, quitte à restreindre certaines libertés individuelles. Dans ce cadre, l'ingénieur et conférencier se dit favorable à l'instauration d'un système communiste. »

Vous avez la nostalgie de Staline, du goulag, de l’oppression et des millions de morts du 20e siècle ? Votez Vert, le seul parti à proposer ouvertement une dictature. Au nom de la morale et de la planète votre vie ne vous appartiendra plus.

Notez qu’un mort c’est propre et décroissant. Ça ne consomme pas, ça ne conteste pas, ça ne pollue pas. Un mort est politiquement un très bon écolo.

On me dira que le train peut remplacer l’avion. En partie seulement. Si vous vous rendez d’Oslo à Johannesburg pour une noble action caritative comme remettre des crayons aux enfants des écoles, prévoyez une année sabbatique rien que pour le voyage…

Égalitarisme

Jancovici insiste sur le fait que le pétrole est au bout, que le Peak Oil est atteint.

« … la production mondiale de pétrole conventionnel a dépassé son maximum en 2018 et depuis, c’est le déclin terminal. C’est irrémédiable. »

Ce Peak Oil était déjà annoncé il y a des décennies, à plusieurs reprises. La fin du pétrole n’est pas imminente. Mais je suis acquis à l’idée qu’il faut l’anticiper, cela indépendamment de la question du CO2 qui est pour moi une question distincte.

Mais soyons reconnaissants envers nos aïeux foreurs : le pétrole, qui a largement remplacé l’ancien et universel charbon (de bois ou de mines), a permis une prospérité et un développement technologique sidérants si l’on pense à la vie quotidienne au 19e siècle.

Et ne prétextons pas de la justice environnementale pour instaurer un nouveau communisme, une nouvelle dictature d’un État tout-puissant.

Jancovici est certes égalitaire :

« Je suis favorable, dit-il, à un système communiste : riche ou pauvre, vous auriez droit, dans toute votre vie, à 3 à 4 vols par avion, dont 2, dans votre jeunesse. »

C’est l’absurdité de l’égalitarisme.

Avenir

Tout le monde n’a pas les mêmes besoins, ni les mêmes moyens. Qu’à cela ne tienne, la logique communiste imposera des revenus identiques pour tout le monde. Car ces salauds de riches (forcément salauds, les riches !,,,) pourraient bien s’acheter un bateau et polluer les mers plutôt que prendre l’avion.

Mais oublions les lendemains sombres. Revenons aux quatre voyages. Quatre voyages par an ?

Que feront les chefs d’État ? Ils prendront le bateau.

Et les athlètes de niveau mondial ?

Et les femmes et hommes d’affaires ?

Et les chercheurs ? Et ceux qui ravitaillent par avion des populations isolées ?

Et les simples touristes qui vont découvrir un bout du monde, jusqu’où les culpabilisera-t-on ? Ils regarderont des documentaires sur internet, au son d’un CD de vagues, un verre de rhum à la main. Notez, au moins leur argent restera chez nous…

Les autres peuvent utiliser des visioconférences, bien sûr, enfin jusqu’à un point. La relation directe, en « présentiel » (quel horrible mot !), est à mon avis irremplaçable dans de nombreux domaines.

Or au nom de l’égalité absolue, il est forcément exclu de donner des dérogations à qui que ce soit. Mais je gage que les habitants des pays pauvres vendront leurs droit au voyage à des plus riches. Ce sera d’autant plus lucratif que les billets d’avion seront devenus hors de prix.

L’avenir vert n’est pas rose. Il est rouge. À moins que l’avion à hydrogène n’enraye cette spirale suicidaire. Il est prévu par Airbus pour 2035 (image 3).