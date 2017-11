Avis aux patriotes : choisissez l’excellence plutôt que la médiocrité

Hier soir, en surfant sur le net, je suis tombée sur les vidéos effectuées par de nouveaux « youtubeurs patriotes » … Je ne les connaissais pas plus que cela. Disons même que les réflexions des uns et des autres ne m’intéressent plus vraiment et que j’ai pour habitude dorénavant de construire moi-même ma propre pensée. Finalement, je n’ai pas grand tort ; quand on voit le niveau qui s’y dégage, on aurait plutôt envie de leur donner une leçon (déjà de bonne conduite) que de recevoir un quelconque conseil de leur part. Par ailleurs, on n’y apprend rien ; leurs vidéos ne sont qu’insultes entre plusieurs personnes visiblement du même bord mais qui ont décidé de jouer leurs intéressants sur Internet, comme des gamins en mal de reconnaissance. Une bonne séance de psy devrait suffire à les guérir. Ils ne sont peut-être pas totalement perdus au fond mais un recadrage leur est nécessaire.

Nous nous plaignons sans cesse de la médiocrité ambiante qui gagne du terrain dans notre société actuelle. Je dois dire que le spectacle qui m’a été donné hier, est des plus navrants, ridicules, pitoyables et surtout sans intérêt. Voilà une clique qui se proclame patriotique, qui veut abattre Soral ou Ryssen, parce qu’elle ne supporte pas l'égo surdimensionné de ces derniers. Pourtant, elle joue sur le même terrain mais avec moins de talent. Pour le coup, faut bien le reconnaître. Non pas que je sois une défenseuse et fervente d’Alain Soral, loin de là, mais au moins avec ce dernier, il y a matière à causer ou à débattre. Beaucoup moins aujourd’hui, je dois l’admettre puisque Soral lui-même n’accepte plus la contradiction. Il a tenté l’expérience avec Naulleau. Il semblerait que c'était déjà bien suffisant. Passons. Dans les vidéos donc, vues ici ou là, fabriquées par cette nouvelle bande se proclamant nationaliste, je n’ai trouvé que du néant, du vide, du creux, preuve que le nihilisme entame dès à présent le courant patriotique, nouveau syndrome de cette époque, ou de cette nouvelle génération totalement désorientée. Aucun sujet véritable énoncé. Non, ça ne parle de rien sinon que d'eux. L'égocentrisme fait des ravages... Même dans les camps dits réacs et qui fustigent pourtant le narcissime et le déclarent comme une tare.

Cependant, le mouvement patriotique dans son ensemble ne se retrouve aucunement dans ces personnages totalement dégénérés et névrosés. Nous les voyons par ailleurs totalement saouls, devant un micro, ne comprenant à peine où ils veulent en venir hormis se montrer et émoustiller leurs egos. Leur seul intérêt est visiblement que l’on cause d’eux bien avant de sauver la France. La preuve c’est qu’il ne fut guère question du pays dans une des dernières vidéos postées par VV, nouveau personnage lui aussi, venu de je ne sais où. Ils sont encore loin d’atteindre le sérieux de META TV, tout simplement parce que les patriotes d’il y a dix ans, ni plus ni moins, avaient soif d’exigence. Ce n’est pas l’excellence que visent les nouveaux, mais bien uniquement le buzz, encore une caractéristique de l’époque.

Nous participons alors à un triste spectacle où seul le clash compte pour obtenir un nombre de vues conséquent. Je les vois très bien veiller toute la nuit devant leur ordinateur et observer le compteur monter. Mais à en croire les résultats finaux, ils sont loin d'intéresser la majorité. Et ceci fort heureusement. Il serait dommageable que celle-ci croit en eux, pour la sortir de sa misère.

Le problème majeur et que j’ai observé depuis des années concernant certains groupuscules de la Dissidence ou patriotes ou nationalistes (chacun a désormais sa marque déposée), est cette tendance à l’hystérie. Elle s’explique par nombre de substances avalées rendant ces militants paranoïaques, et sombrant très vite dans une certaine psychose dangereuse. Certains se sont pris à un tel point au sérieux, qu’ils se croient perpétuellement surveillés ou carrément mis sur écoute par les renseignements intérieurs. Or, ces derniers se marrent bien plus en observant de loin ces spécimens plutôt que de les considérer potentiellement dangereux. Par ailleurs, qui véritablement pourrait les prendre au sérieux hormis quelques adolescents prépubères, n’ayant pas encore acquis une culture suffisante pour les zapper définitivement ? Soyons quelques instants honnêtes. Ils ne marqueront jamais leur temps, ne bouleverseront pas l’histoire, car pour cela, il faut du courage, du talent, du génie, et surtout beaucoup d’humilité.

Se rabaisser à un tel niveau avec toutes ces vidéos qui finiront comme j’ai lu hier sur les réseaux sociaux dans les poubelles de l’histoire, montre qu’ils n’ont pas l’âme pour élever leur esprit et encore moins à élever les esprits. Ils n’ont pas non plus vocation à élever la France puisqu’ils sombrent tout autant avec elle dans ce que j’appelle la déchéance et la décadence. Il suffit par ailleurs de lire en parallèle les commentaires laissés sous ces vidéos pour n’y voir que des règlements de comptes portant sur les parties de jambes en l’air des uns ou des autres… C’est le Voici ou le Gala de la Dissidence qui s’y déballe sur le Net.

J’aurais beaucoup de mal à imaginer un Général De Gaulle ou un Jean Moulin atteindre un tel niveau de petitesse. Ce qui est logique : eux voyaient grand pour la France, et ne regardaient pas leur nombril quand il s'agissait de rendre l'indépendance aux français.

Et nous devrions avoir qu'un seul objectif sur cette Terre : choisir l’excellence plutôt que la médiocrité.

Nous ne sortirons la France de cette débâcle que par la force de nos génies, parce que la France exige du talent et que pour elle, nous devons faire cet effort-là. Nous avons assez d’hystériques qui peuplent nos chaînes de télévision pour que la Résistance qui se met en place depuis des années ne sombre pas au même niveau qu’une émission télé animée par Hanouna.

Par ailleurs, nos médias prédisposent déjà les esprits à la méfiance vis-à-vis des mouvements patriotes. Encore ce matin, vois-je un article de l’Express relatant qu’un commando anti-islam revendiquait les six attaques au marteau qui eurent lieu en Septembre de cette année. Récemment encore, huit personnes ont été interpellées dans le Sud, décrites par les médias comme issues de la mouvance d’extrême-droite, car elles programmaient visiblement des attaques visant des mosquées et des personnes politiques comme par exemple Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs Action Française qui était menacée par ce dernier de fermeture s’est expliquée dans son propre journal qu’elle n’était absolument pas concernée par ce fait divers. Ces petits groupuscules autonomes seront affiliés au courant patriotique tôt ou tard par les médias. Forcément, il n'y aura qu'un pas pour qu'ils considèrent que le patriotisme relève à présent du fascisme. Et il serait regrettable que ce soit le cas. Car être patriote, c’est avant tout aimer son pays. Et non pas le voir plonger dans la haine. Si nous en venions à une telle situation, celle-ci pourrait dégénérer dans un conflit interne. Qui le désire réellement ? Pour que l'unité d'un Etat perdure, il faut que la nation dans son ensemble soit unie. Aussi, la propagande médiatique écrasant déjà le patriotisme par beaucoup d'amalgames, faut-il de surcroît que certains idiots utiles en rajoutent une couche en se filmant dans de telles situations apportant une image des plus catostrophiques pour l'ensemble du milieu puisqu'ils y seront inévitablement assimilés ?

C’est pourquoi il est important de recentrer les vrais débats concernant l’avenir de notre pays et éviter franchement de telles démonstrations qui nuisent à l'ensemble de la cause plutôt que d'être néfastes à l'ensemble du système. Bien au contraire, elles le servent. S'ils considèrent notre pays une foire, je leur préconise d'ouvrir leur cirque et d'y jouer leur rôle de clowns devant l'élite qui s'en délectera. Mais que ceux-ci aient conscience que le peuple dans son ensemble n'en a que faire de leurs délires et que celui qui crève à petits feux, bouffé par le système justement, les méprise tout autant que les puissants de ce monde. Car ils ne sont rien. Et qu'il est devenu très lassant de voir ces gens se prendre pour ce qu'ils ne sont pas.

Aussi est-il primordial que ceux qui aiment la France animent avec talent, rigueur et intelligence tous les débats qui se poseront sur la table dans l'avenir. Quelque ce soit le bord politique. Il n'est plus vraiment temps d'être dans le clivage permanent. L'urgence est l'union.

Et surtout pour demain, visons l’excellence. Soyons enfin exigeants de nous-mêmes. Offrons une image saine et cohérente. Cela devrait être notre principal devoir, si nous nous considérons défenseurs et amoureux de la France.