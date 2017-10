Avocats-vautours Allyson Burger et Michael Chetkof : Déclaration du Dr Baldeo et mise à jour de Norman Finkelstein

COMITÉ INTERNATIONAL POUR FAIRE RADIER MICHAEL CHETKOF ET ALLYSON BURGER DU BARREAU : MISE À JOUR n° 2 (6 OCTOBRE 2017)

I. Le Dr Rudolph Baldeo a comparu devant la Cour le mercredi 4 octobre 2017. Il avait été accusé d’Outrage au Tribunal par les outrageux Michael Chetkof et Allyson Burger. Le juge, Son Honneur Stacy D. Bennett, a été éminemment juste et compatissante. En effet, elle a manifesté en audience publique une sollicitude remarquable pour la situation critique du Dr Baldeo. Si le juge Bennett continue de faire respecter les principes de Vérité et de Justice face aux tactiques de pitbull de Chetkof et Burger, une résolution raisonnable de l’affaire pourrait être à portée de main.

II. Je dois comparaître devant la Cour le mardi 10 octobre 2017 au sujet de l’incident du 6 septembre 2017. Un membre du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme est intervenu de manière inattendue dans mon affaire. Il a exprimé sa préoccupation à propos de mon « arrestation arbitraire » apparente. On m’a demandé de décrire ce qui s’est passé. Voici mon compte rendu des faits (quelques points ont été omis afin de protéger les innocents) :



1. J’ai été arrêté le 6 septembre 2017.

2. Deux agents de police ont fait irruption dans mon appartement à 23h30.

3. [Omis]

4. [Omis]

5. Les policiers ont exigé que je m’asseye sur une table basse frêle et branlante aussi haute que ma rotule située dans mon hall d’entrée. Ils ne m’ont pas laissé m’asseoir sur une chaise.

6. J’ai été menotté alors que je quittais mon immeuble, afin de m’humilier devant mes voisins.

7. J’ai été transporté dans un commissariat de police située à une heure de l’endroit où j’habite. Tout au long du voyage, j’ai été menotté et j’ai souffert d’une douleur agonisante. (J’ai 64 ans.)

8. Dans le commissariat de police, j’ai été menotté à un poteau pendant cinq heures pendant que le policier remplissait un formulaire d’une seule page.

9. J’ai ensuite été jeté dans une cellule surpeuplée et j’ai dû dormir sur un sol en pierre. J’ai demandé une couverture parce que je grelottais de froid mais on m’a opposé un refus.

10. J’ai été traduit devant un juge à 11h du matin.

11. J’ai écopé d’une ordonnance de protection qui m’interdisait d’avoir tout contact pendant un an avec les deux avocats adverses, Michael Chetkof et Allyson Burger.

12. La police a allégué que je harcelais Chetkof et Burger en leur envoyant constamment des courriers électroniques.

13. L’allégation est un mensonge éhonté.Tous les courriels que j’ai envoyés à Chetkof et Burger ainsi qu’à leurs collègues avaient pour en-tête :

Note : je vous écris en tant que particuliers, et non en tant que membres d’un cabinet d’avocats. Si vous souhaitez être retirés de cette liste de diffusion, il suffit de me l’indiquer par courriel et j’accèderai immédiatement à votre requête. (Cette formulation a été recommandée et approuvée par l’ACLU [Union américaine pour les libertés civiles] pour protéger l’expéditeur de futures accusations de harcèlement électronique.)

14. Si Chetkof et Burger ne voulaient pas recevoir mes courriels, ils devaient simplement m’en informer, et j’aurais en toute certitude cessé de leur écrire.

15. Ils m’ont fait arrêter afin de m’intimider et de me faire taire.

16. Ce n’est pas la première fois que Chetkof et Burger ont essayé de m’intimider. Quand je les ai informés que j’étais en train d’écrire un article pour exposer leur extorsion raciste contre le Dr Rudolph Baldeo, Chetkof a menacé « d’ouvrir la boîte de Pandore » et de détruire le Dr Baldeo « personnellement et professionnellement », à moins que je renonce.

17. En raison de l’ordonnance de protection, je ne peux plus accompagner le Docteur Baldeo devant la Cour. Ils veulent l’isoler à la Cour afin de pouvoir lui intimer la soumission par la terreur.

18. [Omis]

19. Je dois comparaître à nouveau devant le tribunal le 10 octobre 2017. Il est possible que je sois à nouveau jeté en prison.

20. Je n’ai pas peur. Mes défunts parents ont survécu cinq ans dans les camps de la mort d’Hitler. Je survivrai à une prison de Long Island.

21. Je ne serai pas intimidé et n’abandonnerai pas le Dr Baldeo à son Moment de Vérité.

III. Hier (05 octobre), j’ai envoyé la lettre ci-dessous aux partenaires légaux de Chetkof et Burger :

William B. Saltzman et Lee Rosenberg,

Vous êtes peut-être informés du fait que l’audience d’hier n’a pas été une journée de gloire pour Michael Chetkof et Allyson Burger. Son Honneur Stacy D. Bennett a été éminemment juste et compatissante. En effet, le juge Bennett a manifesté en audience publique une sollicitude remarquable pour la situation critique du Dr Baldeo.

Le vent a tourné.

Je vous ai prévenus à maintes reprises que vous ne l’emporteriez jamais contre moi. Vous ne possédez pas mon intelligence, mon intégrité, mon courage, mon endurance ou ma conviction. Mais plus important que tout, je dispose dans mon arsenal des armes invincibles de la Vérité et de la Justice. C’est pourquoi 3 000 personnes dans le monde entier ont déjà signé la pétition demandant la radiation du Barreau de Chetkof et Burger. C’est pourquoi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme est intervenu. C’est pourquoi un journaliste de renommée internationale écrit un article sur cette affaire (voyez la pièce jointe, qui m’a été adressée en copie ce matin).

Je vous ai instamment enjoints à plusieurs reprises de régler ce cas avant que Chetkof et Burger ne vous entrainent avec eux dans le précipice. Je veux bien sûr résoudre cette affaire afin de pouvoir passer outre les machinations consternantes, misérables, sordides et ignobles des avocats matrimoniaux de Long Island. Mais il est littéralement inconcevable que j’abandonne le Dr Baldeo à son Moment de vérité. Si long que ce soit, quel que soit le temps qu’il faudra consacrer, je serai à ses côtés jusqu’à ce que sa dignité soit restaurée.Le Dr Baldeo réside actuellement dans le grenier de ses parents et tous ses biens sont stockés dans la chaufferie, tandis que son ex-femme exige 250 dollars par mois pour son « salon de beauté », 500 dollars par mois pour ses « aides de beauté » et 4 550 $ par mois pour l’alimentation. Cela ne tiendra pas ! J’étais le Professeur du Dr Baldeo lorsqu’il est arrivé aux États-Unis sans le sou et travaillait comme commis d’entrepôt. J’ai regardé avec une stupeur respectueuse cet étudiant candide et brillant lutter et transpirer (comme les immigrants juifs d’autrefois), grimpant l’un après l’autre chaque palier de l’échelle du succès.J’étais là à chacune de ses graduations pour célébrer ses réalisations durement acquises. Mais – malheur à ce jour horrible ! – je fus aussi personnellement témoin lorsque tous les gains de la vie du Dr Baldeo lui ont été fauchés en plein jour par deux avocats véreux, qui ont inventé le mensonge monstrueux selon lequel il avait commis « d’innombrables » actes de « violences indescriptibles » contre sa femme pendant un quart de siècle. Si cette allégation contenait ne serait-ce qu’un brin de vérité, pourquoi Burger et Chetkof ont-ils été incapables de fournir le moindre document – un seul dossier de police, un seul dossier médical, un seul affidavit de témoin, un seul dossier de counseling – pour la corroborer ?

J’ai cru comprendre que le Dr Baldeo va vous écrire. Il est prêt à conclure un accord et à aller de l’avant dans sa vie. Je ne suis vraiment pas d’accord avec ses termes. Le Dr Baldeo est généreux jusqu’à l’absurde et jusqu’à la faute, mais c’est sa nature, pardonnant et oubliant avec naïveté – c’est aussi ce qui en fait un être humain aussi attachant et admirable.

Je vous conseille vraiment de bien réfléchir à la direction dans laquelle vont les choses lorsque que vous envisagerez votre réponse à la branche d’olivier tendue par le Dr Baldeo.

Cordialement,



Professeur Norman G Finkelstein

P.S. Vous devriez également faire savoir au Procureur Général que le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme suit mon cas de près. Il pourrait décider qu’il serait plus prudent de ne pas donner suite aux plaintes dès maintenant, avant que je me présente devant les tribunaux. C’est sûrement une cause de curiosité, pour ne pas dire d’incrédulité, de voir comment il a pu advenir qu’un professeur de 64 ans ait été traîné à minuit hors de son appartement à Coney Island, Brooklyn, menotté et transporté jusqu’à Hempstead, Long Island, à une heure de là, et détenu là-bas toute la nuit dans une cellule glaciale surpeuplée où il a dû dormir sur un sol en pierre, à cause d’une correspondance par courrier électronique qu’il avait adressée avec mention spécifique qu’elle cesserait sur simple demande.

Norman Finkelstein et le Dr Baldeo face aux avocats-rapaces Michael Chetkof et Allyson Burger

