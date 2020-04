Axel Kahn - « Il y a quelque chose d’anormal... »

À écouter Axel Kahn, le généticien donne l'impression d'être résigné au confinement. Lorsqu'on lui demande si confiner la population n'est pas une réponse adaptée, il répond...

"Je ne dis pas ça..." Une bride de phrase très insuffisante pour en déduire le fond de sa pensée. L'article étant payant, je n'ai malheureusement pas de lien à vous donner. Ceci dit en passant, méfiez-vous des auteurs qui ne donnent pas de liens. Ils ont peut-être une idée manipulatrice derrière la tête.

Revenons à Monsieur Kahn qui semble quand même excédé par ce qu'il voit en ce moment en France et ailleurs.

D'abord, le président de la ligue Nationale contre le cancer estime que "Cest une épidémie banale pour un désastre sociétal". La crise est sévère, mais selon lui d'une "extrême banalité". En fait, Axel Kahn s'étonne de la réaction du monde entier et s'inquiète des conséquences qui vont suivre.

Mais, lorsque M. Kahn déclare, "Aujourd'hui, la science triomphante considère que rien n'a plus de valeur que la vie humaine...".

Le génétitien semble prendre une certaine distance envers la science, comment ne serait-il pas d'accord sur la valeur de la vie humaine. Mais, peut-être est-il en froid avec ces scientifiques qui hantent les plateaux de télévision à la recherche de reconnaissance.

Kahn continue avec " Il y a donc dans le monde, au même moment, plus de 100 000 personnes en réanimation extrêmement lourde. Et toute la production du monde s'est arrêtée parce que quatre milliards de terriens sont confinés. Du jamais vu dans l'histoire de de l'humanité".

C'est là, que la journaliste qui l'interroge, lui pose la question en rapport avec le confinement, qui pourrait être inadapté selon lui. Et c'est là que le généticien répond...

"Je ne dis pas ça. Au XXIe siècle le prix à payer, si on n'avait pas confiné, eut été de 120 000 à 150 000 morts en France. Or la population n'est pas prête à accepter un tel sacrifice car il est assuré que la science et les techniques on fait des progrès".

Ensuite, le docteur Kahn dira clairement qu'il partage le sentiment d'une population désarmée face au virus, sans "immunité" "sans traitement et sans vaccin". Avec pour se protéger, la seule possibilité de limiter les dégâts par "le confinement." (60 000 vies sauvées par le confinement, selon l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique).

Et pas un mot sur l'insuffisance de masques, ces fameux masques dont les médias nous parlent tous les jours. Le talentueux spécialiste du cancer semble avoir aussi l'art d'éviter la polémique inutile avec un gouvernement déjà sous pression et qu'il ne peut masquer.

Cependant, Axel Kahn est optimiste sur la possibilité de trouver un vaccin "courant 2021". Quant à "un traitement antiviral peut-être qu'on le trouvera demain, peut-être pas".

Oui, selon Axel Kahn, il y a quelque chose d'anormal car le cancer est plus redoutable que cette épidémie. Le Covid tuera dans l'année 2020 près de 30 000 personnes en France. Alors que le cancer tue tous les ans 150 000 personnes".

En fait ce que redoute Axel Kahn, c'est la diminution des dons pour la recherche contre le cancer. Il dit avoir 108M£ de budget qu'il n'aura pas les deux prochaines années.

Nous sommes en guerre disait Emmanuel Macron et dans une guerre il y a toujours ce que les militaires appellent les dégâts collatéraux. Mais il s'agit de vies humaines, de patients touchés par le cancer et d'autres pathologies qui vont s'aggraver avec le temps, des malades qui ont peur d'être délaissées et abandonnées".

Parce que l'en même temps a ses limites, quoi qu'il en coûte !

Photo - Ecrans anti-éternuements dans une caserne de San Francisco (1918)