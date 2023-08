Azerbaidjan : Nouvelles victimes de la dictature - les coursiers

Ganimat Zahid

Voici le message d'un jeune Azerbaïdjanais partagé sur les réseaux sociaux. Il souhaite simplement travailler et bénéficier des droits du travail. Ils ne s'impliquent pas dans la politique. Ils sont des milliers. Ils prennent les commandes de l'immense chaîne de marchés et de restaurants des monopoleurs, dont la famille Aliyev, qui dirige l'Azerbaïdjan, et les livrent à leurs destinataires. Ce sont des coursiers. Un jour, ils ont décidé de créer un syndicat pour eux-mêmes. C'est tout, et désormais, ils subissent de terribles pressions de la part du régime d'Aliyev. Ils sont souvent condamnés à deux ou trois mois de prison. Avec un chef d'accusation qui est devenu une tradition pour toutes les dictatures : rébellion face à la police. Alors qu’en réalité, il n'est pas question de résistance à la police. Ou d'avoir juré sans adresse en marchant dans la rue... Il n'y a pas eu d'incident de ce type, mais il y a de fausses accusations pour des incidents inexistants.



Aujourd'hui, au moins deux d'entre eux ont été arrêtés et accusés la trafique de drogue. Ils appellent les gens au poste de police, et quand ils arrivent au bureau, ils les inspectent et "il s'avère" que la personne a 1 ou 2 kilos d'héroïne. Et ils la mettent en prison. La peine encourue pour ce chef d'accusation est de 8 à 12 ans. Ce jeune homme, Orkhan, est l'une des prochaines victimes. Ils le poursuivent, l'attrapent et l'arrêtent en tant que prochain trafiquant de drogue. Il a écrit ce texte pendant sa fuite et l'a partagé sur son compte Facebook...



Version détaillée…



Je suis Orkhan Zeynalov,

Je suis né en 1993 dans la ville de Shirvan.

Mon père ayant quitté ma mère, j’ai dû abandonner mon éducation et commencer à travailler dès l’enfance. Pour cette raison, je n’ai même pas fait d’études secondaires.



Les emplois que j’ai occupés tout au long de ma vie étaient des emplois physiques : la vente avec ma mère sur les trottoirs, serveur, ouvrier, taxi… Et maintenant coursier.



Je me souviens de mon enfance, lorsque je faisais du commerce de rue avec ma mère. Lorsque je vendais les produits et que j’emballais les sacs jaunes, ma mère me disait toujours : "Ne vole pas les droits de quelqu’un : Ne prends les droits de personne. Ne cède pas tes droits à quiconque. Si quelqu’un empiète sur tes droits, réclame-les. S’ils refusent, défends-toi. Si la situation persiste, sois prêt à lutter. N’aie pas peur d’aller jusqu’au bout, car tu te bats pour la justice.”



C’était comme un rituel, ma mère me répétait cette phrase comme un mantra à la fin de chaque journée, pendant qu’elle vendait les produits et qu’elle les mettait dans les sacs plastiques.



J’ai obtenu un emploi du bureau auprès de l’un des théologiens les plus célèbres du pays. Enfin, j’allais travailler bien habillé, dans un bureau propre et lumineux, derrière un un bureau.



J’ai obtenu le poste, mais j’ai défendu mes collègues lorsque j’ai vu que le patron interférait avec les droits de ces travailleurs. J’ai été licencié et poursuivi en justice parce que j’avais écrit un post sur les actions de mon patron.



J’ai compris que travailler sous les ordres d’un patron n’était pas fait pour moi. Chaque fois que j’allais réclamer mes droits, ils allaient me licencier.



J’ai personnellement commencé à la compagne de boycott lorsque je travaillais chez Wolt. Le tarif horaire a été réduit de 2,50₼ à 1,50₼. J’avais annoncé que je serais hors ligne et que je ne travaillerais pas si l’entreprise n’augmentait pas le tarif. Des milliers de coursiers ont rejoint le boycott. Les médias et les activistes sociaux ont apporté leur soutien.



Ce qui s’est passé ensuite…



Après le boycott, j’ai réalisé que j’ai été suivi. En effet, le syndicat des travailleurs a toujours maintenu le boycott à l’ordre du jour et a fourni une assistance morale et juridique aux coursiers. J’étais entouré de personnes aux opinions opposées, et mon boycott légitime pouvait être considéré comme une tentative de créer des troubles dans le pays.



Et c'est ce qui s'est passé. Il y a environ un an, j'ai été arrêté sous prétexte d'un statut que j'avais posté sur Facebook.



Des personnes en civil ont débranché la ligne d’élections de notre maison des fils électriques. Lorsque j'ai quitté le quartier, devant ma famille, six ou sept personnes m'ont pris dans leurs bras et m'ont emmené au « Département de la criminalité organisée » dans leurs voitures noires, recouvertes d'un film.



Tout d'abord, il y a eu une conversation préventive. Ils ont dit : « Orkhan, vous n'avez pas violé le code d'éthique dans votre statut, vous vous êtes exprimé normalement, nous savons que vous avez la liberté d'expression. Mais pour certaines raisons, vous devez supprimer ce statut. »



Lorsque j'ai entendu cette phrase paradoxale, je n'ai pas pu rire de peur. J’ai la liberté d'expression mais je dois supprimer le statut ? Comment cela se passe-t-il ?



J'avais très peur, je voulais rentrer chez moi et retrouver ma famille. Je leur ai donné mon téléphone et je leur ai dit de faire ce qu'ils voulaient.



Après leur avoir donné mon téléphone, ils m'ont emmené au tribunal. Plusieurs personnes se sont levées pour me dire que j'avais utilisé des expressions inappropriées face à la police et que j.avais fait preuve de désobéissance envers eux.



Le procès est terminé. Ils ont été renvoyés dans leurs familles, et j'ai été emmené au centre de détention.



Pendant 30 jours, j'ai été détenu avec des toxicomanes, ma psychologie a été perturbée. La télévision et les lampes au plafond étaient en cage pour que personne ne se coupe ou ne se blesse.



À chaque ordre de "couvre feu" (tous les soirs à 23 heures, les prisonniers reçoivent un ordre de « Dormez »), on regardait la grille lumineuse du plafond et on se disait : "Je me demande si je ne vais pas pouvoir me pendre avec mon drap ? Les grilles au plafond me résisteront-elles ? Se casseraient-elles ?". Mais j'ai trouvé la force de retrouver ma famille et j'ai tenu bon.



Lorsque j'ai été libéré, j'ai réalisé que j'avais une phobie ; je paniquais lorsque je voyais des voitures noires avec une pellicule, je paniquais lorsque je voyais des personnes grosses au visage rasé, je paniquais lorsque j'entrais dans le bloc, lorsque je montais dans l'ascenseur et que j'en descendais.



J’abaissai peur. Ils ont réussi à me faire peur.



Le 1er août 2023 est devenu un boycott des coursiers. Selon la nouvelle décision, les conducteurs de cyclomoteurs devaient obtenir un permis de conduire et apposer un permis d’exercer délivré par l’Etat sur leur véhicule.



Les conversations et les rendez-vous des coursiers ont eu lieu dans le groupe "l’Union des Coursiers" créé par Afiyaddin. C'est pourquoi ils l'ont arrêté.



J'ai pensé que, parce que je travaille comme coursier et à cause du premier boycott, ils penseraient aussi que ce boycott venait de moi. Je risquais d'être arrêté. Malgré cela, j'ai soutenu Afiyaddin et j'ai condamné son arrestation.



Il y a quelques jours, j'ai été convoqué à un procès. Ils ont récupéré ma dette datant de 2012. Ils m'ont dit que si je ne payais pas 3000 AZN (trois mille) dans les 10 jours, je serais arrêté.



Je me suis tenu à l'écart des réseaux sociaux et j'ai travaillé jour et nuit, non pas pour collecter 3 000 AZN, mais pour mettre de l'argent de côté à la maison. Pour que ma famille puisse vivre quand je suis en prison.



Hier, j'ai vu sur Facebook qu'Aykhan Israfilov et un coursier nommé Elvin étaient accusés d'avoir consommé et vendu de grandes quantités de drogue et qu'ils ont été arrêtés. Aykhan est mon ami, il habite près de chez nous, je suis allé rendre visite à sa famille.



J'allais quitter la maison d'Aykhan et retrouver mon ami dans notre quartier. J'étais avec ma femme. Lorsque je suis arrivé dans le quartier, j'ai vu une personne qui demandait quelque chose à mon ami. Mon ami m'a vu, est passé devant moi comme s'il ne me connaissait pas et m'a dit à voix basse : "Ils te cherchent."



Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas couru. J'ai conduit mon cyclomoteur vers lui et lui ai demandé ce dont il avait besoin. Il m'a dit : Frérot, tu sais, le sac bleu que tu portes tous les jours, est-il lourd ?

(En parlant de mon sac Wolt, avec un sourire ironique sur son visage)



« Oui, c’est lourd », dis-je.



Il m'a fermement tapé trois fois dans le dos avec sa main et a dit : « Bientôt, il serait encore plus lourd ».



Il a rapidement porté le téléphone à son oreille et a ajouté : "J'ai trouvé la voiture, elle est près du bâtiment, venez ici."



Je me suis rendu compte qu'il avait dit au téléphone de manière codée qu'il m'avait trouvé. J'ai sauté sur la mobylette et j'ai roulé vite. Je ne sais pas à quelle vitesse je roulais, ni comment je conduisais. Pour ne pas être vu sur la route, j'ai éteint la lumière de la mobylette et j'ai roulé vite. Je me suis souvenu que ma femme était derrière moi et qu'elle n'avait pas de casque. Si j'avais fait un accident, il aurait pu lui arriver quelque chose.



Je l'ai déposée et lui ai demandé d'aller chez Aykhan.



Aysun tremblait et était restée figée sur place. "Aysun, je t'en supplie, va chez Aykhan, ne perds pas de temps". Elle était choquée et ne pouvait pas prononcer un seul mot.



Je lui ai crié dessus fort pour la sortir du choc. J'ai appelé Aykhan et lui ai indiqué où elle était, et je lui ai demandé de venir la chercher.



Je me suis éloigné immédiatement de là.



Aykhan a reçu un appel indiquant qu'il y avait deux voitures ici et qu'elles attendaient depuis longtemps : "Ne viens pas ici".



Je me suis dirigé vers les bois de Narimanov, puisque je travaillais comme coursier, je savais que cette zone était

un endroit sûr et invisible. Je me suis appuyé contre un arbre et j'ai essayé de retrouver mes forces.



J'ai vu une voiture de patrouille de poste apparaître à travers les arbres. Ils sont sortis de la voiture et se sont dirigés vers moi. J'ai compris qu'ils avaient installé un GPS sur la mobylette et qu'ils me suivaient. J'ai laissé la mobylette sur place et j'ai couru.



Mon Dieu, pourquoi est-ce que je cours ? Qui est-ce que je fuis ?



Je voulais mourir là, sous les voitures, pour que ce cirque soit terminé.



Je me suis caché dans les rues jusqu'à 4 heures du matin. Maintenant, je suis chez un ami.



Je sais que ma cachette est interminable et inutile. Mais que dois-je faire, après tout, si je sors, on m'accusera de drogue ou d'une autre substance.



Est-ce ma faute de poster un statut pour défendre quelqu'un ? Pourquoi ne promulguent-ils pas directement une loi selon laquelle la personne qui a protesté est condamnée à une peine d'emprisonnement de tel mois à tel an ? Qu'on sache à quoi on se mêle.



Comment vais-je vivre tranquillement après cela ? Comment puis-je savoir si demain, alors que je suis sur la route, mon cyclomoteur ne sera pas heurté par une voiture et que je serai tué au nom d'un accident ?



Puis-je quitter le pays et demander à une ambassade de me protéger ? Que dois-je faire maintenant ?



P.S. Enfin, il y a quelques jours, le régime Aliyev a ordonné la fermeture de l'entreprise Wolt-Azerbaïdjan dans laquelle ils travaillaient afin de disperser complètement ces jeunes et de résoudre radicalement le problème. Aujourd'hui, ils sont tous au chômage et surveillés par la police à leur adresse.



Enfin, il avait une dette de 3000 AZN, pour la rembourser, il a collecté 782 manats et a donné ce montant à la famille de ses amis qui ont été arrêtés sur de fausses accusations.