Aznavour : Mes ennuis, mes amours, mes bretelles,... et le « Grand Maître de l’Horloge de ma Vie » !

J'ai rédigé cet article en mémoire du Grand (par le talent) Charles Aznavour, juste pour saluer à ma manière son talent international, car ne l’oublions pas, en 1998 un sondage réalisé par CNN et le Times l'a classé plus grand « artiste de variété du XXème siècle, devant Bob Dylan, devant Franck Sinatra, devant Elvis Presley : sources. Pour ce qui est d'avoir un avis sur l'homme, ne le connaissant pas personnellement, je m’abstiendrai de porter une opinion personnelle, néanmoins le chanteur avait la réputation d'être « pingre » ! D’ailleurs il a plusieurs fois déclaré : « L'argent je m'en fous » : sources.

Le chanteur Charles Aznavour a gagné beaucoup d'argent, mais il ne l'a pas dérobé dans les poches de ceux ou celles qui achètent ses disques ou qui vont le voir à ses concerts. Par contre, je suis plus réservé sur l'argent qu'il a gagné en tant qu'acteur, car ne l’oublions pas Aznavour a mené de front à sa carrière de chanteur celle d'acteur de cinéma, puisqu'il à tourné dans 80 films : source,... et là les salaires des acteurs de cinéma bénéficient généralement des subventions que l’État accorde au cinéma français : exemple : 1, voir également ces autres résultats.

.....mais j'aime bien cette page du gorafi.fr (un site d'infos parodiques) Charles Aznavour de retour sur scène : « Si je ne m’enrichis pas, je meurs. »

Sur ce sujet ma petite anecdote perso. En 1996, j’ai organisé ceci , pour des raisons assez longues à expliquer, j’ai été amené à contacter les pompiers de Grasses, et un jour je me suis rendu chez eux. Au cours de notre conversation, le responsable de l’amicale des Pompiers, m’a raconté l’anecdote suivante.

Après le tremblement de terre en Arménie (1988) l’Amicale des Pompiers de la ville de Grasses (06) avait organisé une collecte de vêtements et de vivres.

- Une équipe, et un fourgon contenant la collecte, est parti sur Paris.

- Pour ceux qui étaient du voyage, le temps du voyage a été pris sur leurs congés.

Frais de carburant et péages autoroutes, ... à leurs frais.

- Arrivés à Paris, il n’a même pas été offert un repas, concernant une collation je ne m’en souviens plus.

- Le chanteur était-il en France, toujours est-il qu’ils ne l’ont pas vu !

En cas d’absence, avait-il donné des consignes,si oui, pourquoi ces dernières n'ont-elles pas été suivies ?

Ceci étant dit, Aznavour, un artiste chanteur que j'apprécie, je connais son répertoire surtout par la radio, et également par quelques passages que j'ai regardé aux télés.

Le hasard a fait que j'ai regardé son dernier passage sur une télé, c'était le vendredi : 28/09/18 sur la 5 dans l’émission en fin d'après-midi « C à vous » où il était invité.

En regardant l'émission, certaines choses entre autres (allez savoir pourquoi) m'ont marqué, comme au début où il est montré une vidéo de pot pourri, lors de son concert à Bercy en décembre 2017. Pour ce concert, Aznavour porté une chemise et un pantalon de couleur noire,... et une belle paire de bretelles rouges (vous verrez mon cheminement plus loin).

Au début,la présentatrice : Anne-Élisabeth Lemoine fait la présentation de Charles Aznavour : « Un artiste qui a 70 ans de règne en haut de l'affiche, 1300 chansons chantées en 8 langues, 200 millions (même si ailleurs, j'ai vu 180) d'albums vendus à travers le monde, qui n'a pas vu le temps passer et qui à 94 ans se lance dans une nouvelle tournée mondiale. Concernant son âge (voir à partir de 6 mn), il lui est posé cette question : « Vous vous décidez de vous projeter ? », et Aznavour de répondre : « On a décidé avec ma sœur que l'on allait passer les 100 ». La journaliste : « Ah !, c'est écrit, c'est décidé, c'est acté » Aznavour : Ah !, oui , c'est écrit elle n'a pas le droit de lâcher ça, et je n'ai pas le droit » !

C'est au cours de cette émission que j'ai appris que notre Charles disait qu'il prenait un grand soin dans l'accord des couleurs dans ces vêtements, déclarant même « je suis très coquet, tout doit être de la même couleur », et la présentatrice : Anne-Élisabeth Lemoine de rajouter « même les chaussettes » (et la caméra fait un plan sur sa cheville droite (voir la vidéo plus loin à partir de 7 mn).

A un moment, il a évoqué les religions (à 16,52mn) et il dit « Toutes les religions sont importantes quelles qu'elles soient, quand la religion est une bonne religion, elle apprend beaucoup de choses à la jeunesse, je ne suis pas pour lutter contre une religion, je suis au contraire pour leur donner des idées pour accepter les nôtres, parce que nous, nous devons accepter la leur, car la tolérance est la chose la plus importante pour nous. »

A 24mn,30, la présentatrice revient sur les religion et lui dit : « On vous posait la question il y a 50 ans, êtes vous croyant ? », vous répondiez : « de temps en temps » , et elle lui pose la question : « Êtes vous croyant » ? Sa réponse : « Aujourd’hui, je suis croyant de force, je fais avec, je me dis pourquoi ne pas être croyant, la religion est utile, les religions sont utiles, la plupart disent de bonnes choses, il faut maintenant que les religions soient d’accord entre elles, ... et ça l'air de commencer aussi ». Perso, je trouve que Charles Aznavour a été très très prudent (les mots sont faibles) sur les violences commises par les islamistes, j'aurais aimé qu'il rajoute par exemple : « ces violences créent une situation très très préoccupante. »

Sur une vidéo (la n° 1) placée plus bas en lien, le docteur Pierre Dukan pose cette question à Aznavour : « Comment avez-vous réussi ce miracle de ne pas avoir bougé de poids depuis l'âge de 20 ans », et Aznavour de répondre, « je ne sais pas » !... Ah !, le papy Aznavour, il a dit qu'il pense peser le même poids qu'à 20 ans. Je pense depuis cette âge, qu'il a toujours la même balance, et que cette dernière a bien besoin d'un bon réglage, ben oui, il suffit de regarder cette photo sa taille, ou il est en compagnie de l'ex idole des jeunes : là,.. et celle-ci.

Ensuite c'est la question : On vous demandait à l'époque, comment vous voyez-vous à 75 ans, et aujourd'hui, comment vous vous voyez à 100 ans Charles ? Sa réponse, « Vivant d'abord, oh !, je me vois comme maintenant, la journaliste « fringant sur scène » Aznavour, « oui je suis toujours fringuant,c'est vrai, mais il n'y a aucune raison de changer, j'aurais toujours le même public, j'aurais les mêmes joies, les mêmes difficultés aussi, il n'y aucune raison de changer, je ferais toujours la même chose » la vidéo : ici.

… mes bretelles !

Quelques lignes plus haut, j'ai écrit ceci : C'est au cours de cette émission que j'ai appris que notre Charles disait qu'il prenait un grand soin dans l'accord des couleurs dans ces vêtements, déclarant même « je suis très coquet, tout doit être de la même couleur », et la présentatrice : Anne-Élisabeth Lemoine de rajouter « même les chaussettes » (et la caméra fait un plan sur sa cheville droite (voir la vidéo plus loin à partir de 7 mn).

Alors, qu'ont-elles ces intrigantes bretelles, c'est la couleur rouge qui intrique P@py, Ben non, car dans les associations couleurs, le rouge et le noir se marient parfaitement. Pour moi, c'est plutôt le « positionnement » du système de réglage de la hauteur. En effet je pense que nous avons l'habitude (enfin moi) de voir ceux qui portent des bretelles que ces dernières se portent avec généralement leur système de réglage ajusté au milieu de la poitrine (exemples de porteurs de bretelles : Le journaliste franco américain Harold Hyman (mais qui est nettement plus grand en taille que notre Charles Aznavour) qui en France officie sur Cnews, et qui est aussi célèbre pour son port de bretelles : ici. Sur le web, nous pouvons trouver ces autres exemples : 1 .2 ,... remarquez, le contraire existe aussi, c'est à dire qu'il faudrait plutôt faire une rallonge : là. Par contre Aznavour lui portait des belles bretelles rouges avec leur système de réglage arrêté ... en haut de ses épaules : photo une photo plus ancienne : Là. Ben de la part d'une personne qui porte une grande attention à son image, en effet il suffisait de raccourcir la langueur des dites bretelles pour avoir le système de réglage Ad-hoc,.. et venant d'une personne qui faire très attention à son image , et qui se dit maniaque, cela m'a étonné et surpris. (c'est grave docteur)... alors qu'Aznavour à déjà porté des bretelles réglées « à sa taille » : 1 . Alors P@py spécialiste es-bretelles, ben oui, alors c'est grave docteur ?

... le « Grand Maître des Horloges et de la Vie » !

Quelques lignes plus haut, j'ai écrit : « On a décidé avec ma sœur l'on allé passer les 100 ». La journaliste : « Ah !, c'est écrit, c'est décidé, c'est acté » Aznavour : Ah !, oui , c'est écrit elle n'a pas le droit de lâcher ça, et je n'ai pas le droit » ! Même si cela à été dit avec une pointe d'impertinence, il n'est jamais bon sur certains sujets, ou dans certaines circonstances de « fanfaronner » ou de se « vanter », car c'est toujours le « Grand Maître des Horloges et de la Vie » qui au final décide la fin de notre aventure sur terre !... ainsi est la destiné de chaque hommes sur terre, et en aucun cas vouloir lui « imposer une date » fusse t-elle faite sous une forme malicieuse !

Les causes de sa mort !

La presse nous a appris que le chanteur était mort le dimanche 1er octobre 2018, à son domicile, et que le procureur demandait une autopsie : sources. Sur la page de Wikipédia, nous pouvons lire ceci : Il meurt le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans, dans la baignoire de la salle de bains attenante à la chambre de sa résidence secondaire de Mouriès (Bouches-du-Rhône), qu'il a fait construire dans les années 1990. Depuis une dizaine d'années, il y cultivait des oliviers et produisait de l'huile d'olive, qu'il commercialisait.

L'autopsie pratiquée pour lever l'hypothèse de la noyade révèle qu'il est mort après un « œdème aigu pulmonaire responsable d'une défaillance cardio-respiratoire qui s'est révélée être au-dessus de toute ressource thérapeutique » Rubrique Mort et hommage national : wiki.

Il faut noter que Charles Aznavour avait dernièrement eu plusieurs accident : 12 mai 2018 hospitalisation à Nîmes pour une doubles fracture du bras gauche : source, à noter qu'au cours de cette chute qu'il s'était également blésé à la tête, et que depuis quelques temps sa santé s’affaiblissait : source. D'ailleurs au cours de l'émission « C à vous », Charles Aznavour à dit concernant sa double facture du bras ,qu'il avait une broche, et qu'il soufrait. Prenait-il des médicaments pour atténuer cette douleur, ou prenait-il également d'autres médicaments qui vu son âge pourraient avoir sur les personnes âgées de graves effet secondaires !La question qu'en pense le corps médical ?

Résumé !

Avec la disparition de Charles Aznavour, c'est un autre « grand Charles » de la chanson vient de nous quitter (le premier Trenet, également très bon artiste, mais néanmoins pas très très recommandable sur le plan relation avec les adolescents).

Si vous avez regarder la vidéo de l’émission : « C' à vous », l'artiste à donné de très très bons conseils aux jeunes, à savoir rien est acquis d'avance, il faut travailler, travailler, car c'est la clé de la réussite d'un vie. Étudier, parler la langue française car c'est l'une des plus belles langues parlées du monde. Pas mal comme « testament » !

L'hommage national qui lui a été rendu !

Il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il a donné du bonheur aux gens, mais il n'a pas sauvé le monde (sont très très peu nombreux les méritants : listes:1 – 2, mais notre Charles Aznavour à eu droit pour ses obsèques à un Hommage national (selon certains, la famille était plutôt contre : là, – et : ici (d'où la colère de Michel Fugain)… mais au final la famille à acceptée l'Hommage national : source.

Dur dur envers Aznavour , comme avec bien d'autres « honorés » que sont-ils par rapport à tous ceux dont le métiers est de sauver des vie : médecins, chirurgiens, pompiers policiers, des anonymes, et ceux et celles qui par leurs actions ont évités des guerre ou réduit leur durée, car pour tous ces deniers, la pensé « qui sauve une vie sauve le monde » s'applique bien. A noter que cette pensée est mentionnée dans le Talmud et plus surprenant dans le Coran : sources. Pour info, le Général de Gaulle par testament a refusé des obsèques nationales:source, de Gaulle .org en bas de page C'est peut être pour cette raison que je suis généralement assez rigoriste envers envers certains « honorés » !

Enfin pour terminer, avec mon juke-box personnel et transportable (mon ciboulot) j'espère encore longtemps fredonner quelques belles chanson de l'immense répertoire de notre Charles Aznavour, car ce dernier a enregistré plus de mille deux cents chansons : sa discographie.... et que je peux ainsi heureusement et aisément retrouver sur le web pour pouvoir recharger mon « juke-box portatif » : ici !

Enfin dernière réflexion, au final, lui et tous les autres exilés français, nous pouvons dire que ce sont bien de « mauvais citoyens », car ils ne veulent pas participer aux finances publiques, mais ne sont pas du tout gênés pour utiliser par exemple en cas de nécessités les grands services de santés français publiques !

l'image qui illustre mon article à été copiée sur ce : site.

Merci de m'avoir lu.

