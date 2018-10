Aznavour ou la République aux Invalides

Enterrement de Charles Aznavour aux Invalides et hommage national. Après Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday, Simone Veil. Une cérémonie dont la République Française, ce pays traversé par mille fractures, a le secret. Quoi de mieux pour dissiper les dissensions et les divisions qu’une émotion nationale autour d’une grande figure, contestée mais seulement à la marge, couplée à un plan média d’envergure. Les chaines d’info continue dégoulinent entre les pubs, chacun y va de son couplet.

La tyrannie émotionnelle, née sur un deuil et donc une peine réelle en soi tout à fait respectable, permet à nos diviseurs de métier, pardon, nos gouvernants, et parmi eux au premier d’entre eux, celui que l’on nomme l’Elu, de se mettre au premier rang, de prendre le micro et donc d’oser tel un évêque parler en notre nom. Cette récupération des morts célèbres est devenue – cela ne date pas d’hier mais la modernisation de l’information a grandement accéléré le phénomène, de même le caractère jetable de la popularité des élus – une norme sociétale. Au point que la société ne comprendrait en rien que son monarque se taise, ne se mette pas en avant, ne prenne la parole. On est donc dans une séquence manipulatoire pure, en même temps dans un temps qu’on peut qualifier de normatif. Avant meme le décès de Charles Aznavour, paix à son ame, la cérémonie et son faste s’inscrivaient dans l’inconscient collectif, pareille carrière ne pouvait déboucher que sur ça, ne pas avoir ça au bout eut été jugé comme un crime de lèse majesté. La fonction intrinsèque de ces grand-messes est donc bien une union entre le haut et le bas, le sommet de la société et sa base, les riches et les petits. En cela le ciment se fait, les différences disparaissent un temps, chacun attend que l’Elu soit dans son rôle et le joue à la perfection. The show must go on, disent les anglo-saxons.

Pendant la cérémonie, les jours la précédant aussi, le jour de l’annonce de la mort du cher disparu, il y a comme une confiscation de l’actualité. Les sujets autres passent au second plan y compris les plus cruciaux. Depuis la mort d’Aznavour, seul le mini scandale autour de Macron à Saint Martin est parvenu à faire diversion. Le départ de Colomb aussi, mais moins. Les deux sujets furent vécus comme des faits d’hiver en début d’automne, deux apéritifs passionnant le landernau, sans doute peu importants aux yeux du peuple. Lequel pensait davantage à ce qu’il avait dans le frigo et à l’ami Aznavour. Et chantait La bohème devant son poste.

L’époque moderne impose la starification, la déification de son vivant. Comme Hallyday avant lui, Aznavour était devenu une icône et un monument. De fait, Macron récupérant le chanteur arménien sera jugé davantage crédible que Macron récupérant De Gaulle, mais dans les deux cas la plupart des français lui en seront gré sans pour autant lui dire merci ou lui donner une voix. Il a fait le job, on ne lui en demandait pas plus, il peut à présent visiter la famille d’un jeune dealer repenti à Stains.