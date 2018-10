Aznavour : saluons l’Artiste !

"Je ne suis pas vieux, je suis âgé." Charles Aznavour, en arménien, Շառլ Ազնաւուր), Shahnourh Varinag Aznavourian, Շահնուր Վաղինակ Ազնաւուրեան), né le 22 mai 1924 à Paris, décédé le 1er octobre 2018 à Mouriès.

Vous avez vécu, et quelle vie que la vôtre !

Vous avez vécu et nous avez fait vivre avec vos magnifiques paroles, votre gentillesse, votre humour, vos films, vos spectacles, votre talent.

Vous, tout simplement.

Vous nous avez tous emmenés au bout de la Terre, au pays des merveilles !

Ce fut un merveilleux Eté, un merveilleux voyage.

Rien n'était, rien n'est plus important que de vivre, en chantant très fort comme vous, avec vous.

Alors, au revoir, Monsieur Aznavour, et encore merci !

« Quand je prendrai solitaire

L'aller simple sans retour

Que tout homme de la terre

Prend un jour

Pour aller voir Dieu le père

Et lui conter mes vertus

Je lui dirais sans manière

J'ai vécu

J'ai vécu la vie d'un être

Pétri de chair et de sang

J'ai vécu

Chaque seconde de mon temps

J'ai vécu pour tout connaître

De ce qui m'était offert

Sans souci d'aller au ciel ou en enfer

Pensant que je n'avais rien de mieux à faire

Ni plus ni moins optimiste

Que le reste des humains

J'ai mené la vie d'artiste

Pas de saint





Dès lors que s'éteint la piste

Que le spectacle s'est tu

Admettons qu'en égoïste

J'ai vécu

J'ai vécu la vie d'un être

Qui n'aspirait qu'au bonheur

J'ai vécu

Jusqu'à m'en déchirer le cœur

J'ai vécu, mon Dieu, peut-être

Sans penser à mon salut

Mais sur terre on m'avait affirmé que tu

Laissais venir à toi les brebis perdues

Si mes lettres de créances

Semblaient minces et sans effet

Si pour toucher sa clémence

Je devais

Justifier mon existence

En détail par le menu

Je dirais pour ma défense

J'ai vécu

J'ai vécu de feu dans l'âme

Pour les filles au cœur chaud

J'ai vécu

Le désir planté dans la peau

J'ai vécu au nom des femmes

Pour l'amour et ses envies

Croyant par moment toucher au paradis

J'ai vécu

Ma vie. »

