« Backstop » et Protocole de l’Irlande du Nord : J-17

Ce n’est pas un scoop, sauf pour ceux qui se ferment les yeux ! Mais pour qu’ils achètent, il faut bien que quelqu’un vende ! Ils n’ont pas encore fait de « hold-up » !

Question patrimoine, les milliardaires chinois (et non pas l’état chinois) ont les mêmes cibles que les raiders américains et les oligarques russes : clubs de foot et « art de vivre à la française ». Ils contrôlent le FC Sochaux et l’AJ Auxerre et sont présents dans les tours de table de l’Olympique Lyonnais et de l’OGC Nice.

Ils ne rivalisent pas avec les Qatariens ou les Saoudiens pour s’offrir les plus beaux hôtels particuliers parisiens. Ils préfèrent les châteaux, et particulièrement ceux qui sont entourés de vignes : plus de 120 propriétés achetées dans le bordelais. Jack Ma, le directeur général d’Alibaba, s’en est déjà offert trois !

Déjà, dans dautres secteurs d’activités, Dongfeng est devenu le premier actionnaire du groupe PSA pendant la crise traversée par le groupe en 2014. Ensuite, la compagnie aérienne China Eastern Airlines a acquis 10% d’Air France-KLM en 2013 et le fonds Fortune Fountain Capital (FFC) a acheté Baccarat. Les marques de mode Sandro, Maje et Sonia Rykiel sont également passées sous pavillon chinois.

Dans le secteur du tourisme, le groupe Jinjiang possède plus de 15% du capital d’Accor. En 2014, Il avait déjà racheté la Louvre Hotels Group, qui possède des établissements de luxe et des chaînes grand public, comme Campanile ou Golden Tulip. Il a aussi pris le contrôle du réseau français Hôtels & Préférence qui gère 140 établissements de luxe dans le monde. Fosun est devenu l’actionnaire unique du Club Med en maintenant le management français en place

Les infrastructures sont aussi dans le viseur. Sur le modèle du Pirée, en Grèce, 14 hectares d’entrepôts du port du Havre sont passés sous contrôle chinois. Comme les 600 hectares de l’ancienne base américaine de Châteauroux., et, bien sûr, en 2016, la prise de contrôle de l’aéroport de Blagnac au moment de sa privatisation par un financier de Hong-Kong.

La passion pour l’agroalimentaire est plus récente : Fosun et Sanyuan ont acquis les laiteries Saint-Hubert, et Biostime s’est associée à la coopérative d’Isigny pour financer la création d’une usine de lait pour bébés.