Baisse de la TVA ou blocage des PRIX ?

@Armelle

"Oui d’acoord, j’entends bien ce que vous dites, mais programme précis ou flou (Macron en 2017 n’en avait même pas l’ombre d’un), ça ne change pas le fait que des économies substantielles sont à faire dans les dépenses publiques !!! Et c’est un peu comme les artichauds ça, plus on en mange et plus on en a dans l’assiette, les impôts et taxes c’est pareil, plus on en paye, et plus ils en ont besoin ! Et tout ça avant même de regarder si des économies d’échelle ne sont pas réalisables !!!

"

Absolument faut etre un deumeuré fini pour croire a l’ensemble de ses abrutisseriues surtouit lorsqu’on regarde le genie des mozarts de la finance

en 7 années carrement plus d’un tiers de la dette en plus

Cassés déosomais en AA— le prichain saut c’est A+n cad plus double A, cad plus l’obligation des institutionnels a prendre de la dette Fr = le Liban , le Venezula

C’est les memes que le mozart de la finance la preuve ils appellent a voter pour lui dans les prichaines triangulaires

https://www.lejdd.fr/politique/legislatives-lfi-appellera-voter-pour-les-macronistes-en-cas-de-duel-face-au-rn-146636



Alors autant voter Macron direct !