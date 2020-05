Balades confinées à Belleville-Ménilmontant

Les quelques images qui suivent, témoignent des signes extérieurs du confinement dans un quartier de Paris, autour du boulevard de Belleville, de Couronnes à Ménilmontant, surtout côté vingtième arrondissement avec quelques excursions dans le onzième et, plus rares et plus limitées dans le dix-neuvième, à cause de la distance...

Images cueillies, durant l'heure quotidienne autorisée pour les courses ou la promenade, muni de l’attestation dérogatoire, sans masque au début, ensuite avec un masque confectionné par un artisan du quartier découvert lors d'une de ces sorties.

Ce confinement n'est pas terrible quand on a un appartement correct. Quand la santé ne pose pas de problème grave. Quand les conditions sociales et familiales sont satisfaisants. Quand tous les commerces indispensables existent à quelques centaines de mètres.

On regrette de ne pouvoir profiter pleinement du printemps qui rend cependant agréable la petite heure de sortie... On peut même profiter de quelques fleurs et de chants d'oiseaux, inaudibles en temps normal à cause du brouhaha de la ville...

Sans télévision, privé de cinéma, séance de rattrapage, tous les soirs, avec un vieux film en DVD.

Tout le monde ne bénéficie pas de ces conditions. Les cinquante cinq jours de confinement sont une épreuve difficile pour une partie importante de la population. Il suffit de regarder, au fil des jours, le nombre de personnes et leur comportement dans la rue.

Le 11 mai n'est pas la fin du confinement. C'est plutôt le début de la deuxième phase du confinement. Car des contraintes vont demeurer pour beaucoup. D'abord pour les personnes au chômage. Pour toutes les personnes qui vont devoir aller travailler dans des conditions plus ou moins satisfaisantes. Notamment, dans les transports en commun. En espérant que les moyens seront adaptés à la situation. Et que les usagers se comporteront en citoyens.

Mais il en est pour qui les choses risquent de ne pas changer beaucoup. C'est tout le personnel soignant. Car l'infection est encore suffisante pour entraîner un nombre important de malades graves. Il ne faudrait pas que, méprisé quand il tirait la sonnette d'alarme, qualifié de héros hier, par le président de la République, le personnel soignant soit oublié avec des mots ronflants et une prime de circonstance au lieu d'une augmentation des salaires. Et que tout reparte comme avant.

Leurs revendications ont été légitimées, aux yeux de tous, par les dégâts de la pandémie en France, surtout si on les compare avec ce qui se passe en Allemagne : insuffisance de matériel, de personnel, de lits...

Les victimes se comptent par milliers !

Par leurs revendications,

c'était nous qu'ils défendaient !!!

Mais il ne faut pas , non plus, que la population, après avoir applaudi à 20h tous les soirs, reprenne sa vie quotidienne et que, préoccupée par des difficultés nouvelles ou libérée des récentes, elle oublie ceux qui ont résisté et qui vont continuer pendant longtemps encore à devoir faire face à des conditions de travail difficiles.

La solidarité avec le personnel soignant et les autres, au bénéfice de tous, ne doit pas s'arrêter aux applaudissements à 20 heures.

* * *

Quelques unes des photos ci-après ont déjà illustré des articles sur ce site. Toutes ont été prises, au jour le jour, dans un quartier qui mélange, depuis toujours, pauvreté, solidarité et contestation.

Elles sont présentées en fonction de la date à laquelle elles ont été prises et le lieu est indiqué. Cela ne dit rien du jour où ces affiches, ces écrits ont été affichés.

Elles auraient pu être ordonnées par thèmes : solidarité, consignes de sécurité sanitaire, contestation..., regroupées par rue...

Elles sont quelquefois accompagnées de commentaires. Ou d'un touit émis le même jour.