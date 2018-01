balancetabanque

Je n'ai pas le droit au chéquier ni au découvert ni au prêt ni à la carte de crédit. Mon RSA est versé le 5 du mois mais je n'y ai accés que le 6. Je suis pauvre et La Banque Postale me pique un mois de survie par an.

" Madame ma chargée de clientèle,

vous me prévenez que vous allez encore me prélever 13,50 € de frais de rejet de prélèvement suite à un incident de provision insuffisante le 5 concernant le règlement de ma facture d'un montant de 2,24 € de mon opérateur de téléphonie mobile. Certes mon compte est à zéro, certes je n'ai pas les sous pour payer le 5 car vous les gardez jusqu'au 6, certes je paierai cette fois encore à moins que vous ne fassiez un geste m'acquittant de cette dette. Cordialement. "

La réponse à mon mail a été très rapide et sans équivoque :

"Monsieur,

nous vous rappelons que vous vous êtes engagé contractuellement par votre signature lors de l'ouverture de votre compte en acceptant les conditions et la facturation des frais bancaires dont font partie les frais de rejet que vous abordez dans votre courriel. Nous sommes donc au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre demande et nous procéderons au prélèvement d'un montant de 13,50 € le 5 sur votre compte. Cordialement."

Le 5 ? Mais elle est conne celle-là...

"Madame ma chargée de clientèle,

si vous me prélevez le 5, je serais en découvert non-autorisé qui engendrera d'autres frais... Pourriez-vous me prélever le 6 ? Ou mieux, m'accorderiez-vous un découvert exceptionnel d'une journée pour le montant nécessaire afin de limiter ces frais ? Cordialement. "

Etait-elle conne à ce point ou était-elle formatée ? J'attendais cordialementt sa réponse.

" Monsieur,

nous vous rappelons...blablabla...pas de découvert...blablabla...règlement...blablabla...13,50 €...blablabla...le 5...blablabla...Cordialement."

Cordialement, cordialement... Elle m'enfume cordialement cette conne de chargée de clientèle de merde...

" Madame ma chargée de clientèle,

J'apprends que ton employeur est en tête de ceux qui partiquent le plus de frais abusifs et qui encaissent le plus sur le dos des pauvres. J'espère que tu touches un bon salaire pour ça. J'espère que tu touches des primes, j'espère que tu te gaves. Si ce n'est pas le cas, alors tu es la reine des connes. Je suis pauvre, tu le sais depuis longtemps. Oui je suis pauvre, et alors ? T'es riche toi ? Enfin bref, sers-toi comme d'habitude. Je suis pauvre, je ferme ma gueule et je me laisse pomper. 13,50 € de plus ou de moins ça ne changera pas ma vie, c'est comme les 5€ d'allocs. J'espère que pour toi, la vie est belle. J'espère que tu dors bien. J'espère que tu n'es pas en burn-out. J'espère que tu n'es pas sous anti-dépresseurs. Je ne t'en veux pas personnellement mais avoues quand même, tu te gaves sur le dos des pauvres, t'es fière de ça ? Tu vas faire quoi ? Tu vas me virer alors que je te rapporte 500 balles par an ? Pas cordialement du tout. "

Réponse officielle de La Banque Postale telle que je l'ai reçue par mail :

" Bonjour,

Dans votre message ci-dessous, vous souhaitez un découvert autorisé.

Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande a bien été prise en compte. Votre découvert autorisé est maintenant de 100€.

Vous recevrez dans les prochains jours un courrier vous confirmant la mise en place de ce nouveau découvert.

Restant à votre disposition au 3639* du lundi au samedi de 8h à 20h, ou sur notre site www.labanquepostale.fr**, nous vous remercions de votre confiance.



Cordialement,

Votre Chargé de Clientèle La Banque Postale "

Bande de tarbas ! Ils encaisseront les frais le 5 et ils m'endettent.

#balancetabanque