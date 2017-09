Balkans : la « question albanaise », le casse-tête de Washington

Les Européens citoyens d’états-nations centralisés de longue date comme La France, l’Espagne et le Royaume-uni ont du mal à se représenter ce que « macédoine » signifie. Même les états plus récemment centralisés comme l’Italie ou l’Allemagne présentent une certaine homogénéité linguistique et culturelle qui n’existe pas dans les Balkans où les populations ont subi de la part des Turcs et des royaumes rivaux d’Autriche et de Hongrie des destructions nombreuses, des déplacements et des asservissements qui ont contribué à créer une mosaïque dans laquelle les habitants seraient arrivés à s’entendre si leurs territoires n’avaient pas représenté depuis longtemps un enjeu géostratégique pour des puissances extérieures.





Le seul territoire où les Albanais constituent une population homogène, c’est l’Albanie. Les Alabanais vivant dans d’autres régions partagent avec d’autres peuples des régions qui n’ont jamais connu d’autonomie depuis l’empire romain. Les rêves croate, serbe et albanais (les bosniaques semblant échapper au phénomène) sont des mythes fabriqués et entretenus qui ont connu une parenthèse avec Tito et sont réapparus dès que des petits malins ont soufflé sur des braises encore chaudes.





De deux choses l’une :





- ou bien l’Union Européenne se fédéralise et intègre ces régions qui ont toute les caractéristiques géographiques pour cela





- ou bien on rattache la Croatie à l’Autriche, la Serbie à la Hongrie, la Bosnie au nouvel état turc du sultan Erdogan et l’Albanie devient un musée ethnographique.





Entre les deux hypothèses, une infinité de bricolages arrangeant telle puissance ou telle autre peut faire durer le plaisir indéfiniment.