Ballade de Jojo le Gilet Jaune

Emma-bovary-nuel en pénitence dans son palais dédoré-dépouillé — où est passé l’or gratté, au fait ? Quid des tapisseries des Gobelins ? — par les soins de ruineux décorateurs stylés Ikéa, a enfin trouvé tout seul un petit nom sympa au gueux-lois réfractaire : Jojo le Gilet Jaune. Merci à lui. Cette sortie rafraîchit les smogs lacrymofiés des foules haineuses et autres gaudrioles pas gauloises du tout, et devrait faire cavaler la rime aussi vite que des CRS sur les Champs.

Voici mon petit apport :

Sur l’air de “Un beau matin à la fraîche”

Un beau matin à la rêche

Ay lay la comme elle était rêche

Je mis mon plus jaune gilet

Et ay lay la qu’il faisait frisquet

Je suis parti sur la route

Aïe laï laï ça sentait l’mazout

Mégane en panne, moi aussi

Et aïe laï laï, ça sentait l’roussi

Alors je me mis en marche

Ay lay la ça sentait le crashe

Jusqu’au rond-point du pays

Mais même la trotte, c’était pas gratuit

Je n’y vis schiappie ni griveau

Aïe laï la que j’avais les crocs

Ni merlan ni maquereau

Tous bien planqués, rien pour mon fricot

Mais je vis un drôle de lièvre

Aïe aïe aïe j’en chopai la fièvre

Qui me dit d’un air tapin

Et ay lay la, chuis l’Euro-lapin

Il me fit toute une morale

Ay lay la j’en devins jaune pâle

M’prenant pour un abruti

Du haut d’son char de l’Euro-Army

Et moi en colère j’lui lance :

T’es qui toi, t’es pas la France

Retourne dans ton serpolet !

V’là l’euro-chose qui m’prend au gilet

Et qui me cogne et qui m’gaze

J’en pleurais des vraies topazes

Et qui me lance dans les pattes

Ay lay ! carrément des GLI-F4

Et moi en colère j’lui dis, tiens :

Tu sais pas qu’c’est interdit, hein ?!!

Alors il me flashbolla

Aïe ! En clamant “viva Benalla !”

Ce lapin qui m’colle aux miches

Tout en volant mon sandwich

C’est toute une euro-vision :

Aïe aïe aïe aïe, tout l’monde en prison

La conclusion que j’en tire

Ay lay, pas facile à dire

C’est que le civet d’lapin

C’est plus réglo qu’un rongeur au train.