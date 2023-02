’’ Ballon espion chinois : après la « panique », Biden change totalement de narratif ’’

Les États- Unis en alerte : Pékin affirme alors que Washington exploite l’incident à des fins politiques

Alors que les débris du ballon chinois abattu, récupérés dans l’océan Atlantique, continuent vraisemblablement d’être analysés, des responsables américains ont été cités par Reuters et le Wall Street Journal pour décrire que le ballon espion présumé faisait partie d’un « programme de surveillance par ballon » de la Chine beaucoup plus important qu’on ne le pensait, ayant ciblé plus de 40 pays.

« Les États-Unis étudieront également la possibilité de prendre des mesures contre les entités de la République Populaire de Chine liées à l’APL qui ont soutenu l’incursion du ballon dans l’espace aérien américain », a déclaré un haut fonctionnaire du département d’État dans un communiqué publié jeudi.

« Nous sommes convaincus que le fabricant du ballon a une relation directe avec l’armée chinoise et qu’il est un fournisseur agréé de l’Armée populaire de libération (APL), selon les informations publiées sur un portail officiel d’approvisionnement de l’APL », a ajouté le fonctionnaire.

Marine américaine : Le navire de guerre amphibie USS Carter Hall, de la classe Harpers Ferry, navigue à l’arrière-plan tandis que des marins récupèrent une partie de l’enveloppe du ballon-espion chinois.

Mais le département d’État n’a pas révélé si l’examen en cours de l’épave du ballon qui a survolé les États-Unis à la fin de la semaine dernière avant d’être abattu samedi au large des côtes de la Caroline du Sud contribue à l’évaluation actuelle.

Toutefois, le Wall Street Journal laisse entendre que les débris récupérés semblent indiquer qu’il s’agissait d’un ballon espion :

Le ballon chinois qui a traversé les États-Unis était équipé d’antennes probablement capables de recueillir des communications, a déclaré jeudi un haut responsable du département d’État, ajoutant que l’administration Biden se prépare à prendre des mesures contre le programme de surveillance de la Chine.

Fournissant des détails que les États-Unis ont recueillis depuis qu’ils ont suivi et abattu le ballon, le fonctionnaire a déclaré que le ballon était également équipé de grands panneaux solaires capables d’alimenter une série de capteurs de collecte de renseignements.

Le fabricant du ballon a une relation directe avec l’armée chinoise, a ajouté le fonctionnaire.

Ces déclarations sont loin de constituer une certitude, étant donné que le responsable a utilisé des qualificatifs tels que « probablement capable » de collecter des communications, et que ses panneaux solaires sont « capables » d’alimenter des capteurs de collecte de renseignements.

À ce stade, il semble qu’une preuve irréfutable n’ait pas encore été présentée au public sur la base du ballon abattu.

Selon Reuters, qui décrit le fabricant de ballons chinois, « l’entreprise fait également de la publicité pour ses ballons sur son site web et héberge des vidéos de vols antérieurs, qui semblent avoir survolé au moins l’espace aérien des États-Unis et celui d’autres pays, a déclaré le fonctionnaire, sans nommer l’entreprise ».

« Le fonctionnaire a déclaré que les États-Unis ont recueilli des images haute résolution du ballon à partir de survols d’avions U-2 qui ont révélé qu’il était capable de mener des opérations de collecte de renseignements sur les signaux, poursuit le rapport. »

Le fonctionnaire a ensuite déclaré que « la Chine avait effectué des vols de surveillance similaires au-dessus de plus de 40 pays sur les cinq continents. »

La Chine a plaisanté sur le fait que les États-Unis ont lancé une « guerre contre les ballons météorologiques » – continuant à rejeter l’idée que c’était pour espionner….

Traduction :

C’est en fait une bonne idée de l’ambassade de Chine en France : « L’Amérique déclare la guerre aux ballons sondes … pour lutter contre le changement climatique ! »

Le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, est également intervenu, déclarant à CBS news que la principale préoccupation du Pentagone était de protéger les capacités nucléaires américaines. Confirmant que des ballons chinois ont survolé des endroits comme le Texas et la Floride au cours des années précédentes, il a déclaré :

« Nous nous sommes assurés que tous nos actifs stratégiques étaient bien protégés, que les mouvements étaient limités et que les communications étaient limitées afin de ne pas exposer inutilement une quelconque capacité. »

La Chine, quant à elle, a réagi aux propos du président Joe Biden concernant l’incident du ballon, selon Bloomberg :

Pékin s’en est pris au président Joe Biden pour avoir dit que le dirigeant chinois Xi Jinping était confronté à « d’énormes problèmes », soulignant le regain de tensions entre les deux nations depuis l’abattage par les États-Unis d’un ballon dans son espace aérien.

Le ministre chinois des affaires étrangères n’a pas varié dans sa position initiale, exprimée la semaine dernière, selon laquelle il ne s’agissait que d’un ballon de « recherche » météorologique sophistiqué qui a traversé de manière erratique l’Amérique du Nord.

Pékin a affirmé que le ballon avait simplement dévié de sa trajectoire et que Washington avait exploité l’incident à des fins politiques.

Le FBI affirme détenir des preuves potentielles de l’espionnage chinois, le gouvernement se fait menaçant

Les États-Unis semblent très déterminés à se venger de la Chine dans le cadre de la saga du « ballon espion ». Le FBI a annoncé en début d’après-midi qu’il envisageait des poursuites pénales.

Le FBI a confirmé qu’il était en train de « décontaminer certains restes de ballons » en enlevant l’eau de mer et le sel.

En outre, le FBI a appuyé une déclaration antérieure du département d’État en décrivant que les éléments de preuve provenant des composants du ballon « pourraient être utilisés à des fins de renseignement » et que « d’éventuelles accusations criminelles » pourraient en résulter.

Des agents du FBI traitent le matériel récupéré du ballon chinois dans un laboratoire en Virginie.

Dans le même temps, la Chambre des représentants a approuvé à l’unanimité une résolution qui condamne formellement l’utilisation par la Chine d’un ballon espion au-dessus du sol américain, la qualifiant de « violation effrontée de la souveraineté des États-Unis ». Le Hill détaille la résolution :

La résolution – qui a été adoptée par un vote bipartisan de 419 voix contre 0 – a été présentée à la Chambre cinq jours après que les États-Unis ont abattu le ballon espion chinois au large de la Caroline du Sud, intensifiant ainsi les tensions entre Washington et Pékin.



« Un événement comme celui-ci, Monsieur le Président, ne doit pas se reproduire. Et il ne peut rester sans réponse », a déclaré le représentant Michael Mc Caul (Républicain -Texas), président de la commission des affaires étrangères de la Chambre et auteur de la mesure, lors du débat de jeudi.

« Ils ne comprennent qu’une chose et c’est la force, et c’est la projection de la puissance, et nous devons projeter la puissance, la force et la force contre le Parti communiste chinois », a-t-il ajouté.



« Ils doivent comprendre que nous désirons la paix, mais qu’empiéter sur notre souveraineté nous conduit sur un chemin dangereux. Nos adversaires doivent croire que toute incursion future d’un ballon espion ou de tout autre véhicule dans l’espace aérien américain sera combattue par une force décisive. Et c’est pourquoi la Chambre doit adopter cette résolution ».

Entre-temps, comme l’a écrit le NYT hier, cette affaire a plongé les relations entre les États-Unis et la Chine à un niveau encore plus bas en termes de communication ouverte.

Il y a quelques jours à peine, le secrétaire d’État Blinken était censé rencontrer le président Xi, ce que la saga des ballons a perturbé, la partie américaine ayant annulé cette importante réunion.

Traduction :

Les responsables chinois ont rejeté la demande du secrétaire américain à la défense de s’entretenir avec son homologue après qu’un avion de chasse américain a abattu un ballon espion chinois.

Entre-temps, d’autres informations émanant de responsables américains anonymes :

« Les images à haute résolution des vols U-2 ont révélé que le ballon à haute altitude était capable de mener des opérations de collecte de renseignements sur les signaux », a déclaré un fonctionnaire du département d’État, sous couvert d’anonymat, à The Epoch Times.



« L’équipement du ballon à haute altitude était clairement destiné à la surveillance du renseignement et ne correspondait pas à l’équipement embarqué à bord des ballons météorologiques.

Il était équipé de plusieurs antennes, dont un réseau probablement capable de collecter et de géolocaliser des communications.

Il était équipé de panneaux solaires suffisamment grands pour produire l’énergie nécessaire au fonctionnement de plusieurs capteurs actifs de collecte de renseignements », a ajouté le responsable.

Revirement de Biden et dissonance narrative

Déclarations inattendues du président Biden jeudi, qui a ordonné que le ballon chinois soit abattu avant toute chose :

Le président Biden a déclaré jeudi que le ballon espion chinois présumé qui a survolé une grande partie des États-Unis la semaine dernière n’était « pas une violation majeure », le comparant à la collecte de renseignements effectuée par des pays du monde entier.

« Il ne s’agit pas d’une violation majeure. La quantité totale de renseignements recueillis par tous les pays du monde est écrasante », a déclaré M. Biden dans une interview accordée à Noticias Telemundo.



« Il s’agit de notre espace aérien. Et une fois qu’il entre dans notre espace, nous pouvons en faire ce que nous voulons », a ajouté le président.

Mais la dissonance narrative affichée par la même administration est intéressante :

Premièrement, un ballon « espion » potentiellement armé est annoncé par des responsables de Biden ;

est annoncé par des responsables de Biden ; Deuxièmement, une panique médiatique nationale s’ensuit, avec des responsables de la sécurité nationale qui se bousculent au milieu d’une couverture non-stop des grandes chaînes ;

s’ensuit, avec des responsables de la sécurité nationale qui se bousculent au milieu d’une couverture non-stop des grandes chaînes ; Et troisièmement, un avion de chasse avancé est envoyé pour abattre le ballon au-dessus de la côte est américaine avec un missile Sidewinder.

Quelque chose ne colle pas ici.

Pendant ce temps, lors un briefing à huis clos de la Chambre jeudi a fait des étincelles …

Traduction :

Un briefing confidentiel de la Chambre des représentants sur le ballon espion chinois est devenu tendu jeudi lorsque Marjorie Taylor Greene s’en est pris aux responsables de l’administration pour avoir attendu d’abattre le ballon. « Je les ai engueulés tout comme le peuple américain l’aurait fait ». Marjorie Taylor Greene a déclaré à @thehill. « Je les ai mis en pièces. »

