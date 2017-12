Banané 2018 les Minions !

2017 s’achève. Qui l’eut cru Lustucru, un beau cru ! Comme toujours cette période d'entre deux fêtes puis de vœux est l’occasion pour ceux qui nous régissent comme de bien d’entre nous de tacher de peinturlurer en rose les murs gris, et de mettre de côté tout ce qui ne cadre guère avec cette période de réjouissances pour les uns – et de souffrances et de solitudes pour les autres. Ceux qui crèvent la dalle dans nos rues. Ceux que notre police sur ordre supérieur réveille à l’aube avec des jets d’eau glacée. Ceux qui du fait de nos armées sur ordre également sont souillés en leurs pays (mais non la vente d’esclaves en Libye n’a rien à voir avec la France et son action de 2011, pas plus que les vagues migratoires avec le désossement de la Libye qui était le cordon sanitaire de celles-ci !).

Et puis ces êtres par dizaines de milliers au loin triés sur place via les ONG bisounours de Soros en migrants acceptables et immigrés recalés.

BFM WC nous le dit, la croissance repart, le bitcoin exulte, le chômage recule, la santé des entrepreneurs marche au guronzan, Macron est en passe de réussir sa Geste Européenne, la paix dans le monde a de beaux jours devant elle, le réchauffement climatique sera éradiqué, et tous les enfants du monde se tiendront prochainement la main.

Jolie contine, que l’étude attentive des faits démonte un à un, mais qu’il convient de réécrire compte-tenu du moment, car le gaulois, et avec lui tout occidental devant son champagne Rothschild se doit de trinquer à 2018, meilleur, forcement meilleur … A quoi tient l’optimisme béat, mort à Cassandre !

Voir le réel tel qu’on a envie qu’il soit permet à tout individu soit de s’affranchir soit de s asservir, tout dépend s il le fait de manière adulte en se montrant à même de le voir TEL qu’il EST ou TEL qu’ON fait tout pour qu’il le voit. Isolé de l’ensemble des autres, l’individu se construit mentalement sa petite version personnelle Pixar du système sur le thème : ça ne peut qu’aller mieux demain. Oui le chômage baisse, certes le monde de calcul a quelque peu changé, so what ? Oui nos multinationales se portent bien, c’est pour cela que les dividendes ont explosé au détriment de leurs résultats en baisse. Oui Macron réussit vu que ce sont des instituts de sondage indépendants et qui n’ont eu aucune incidence sur la montée en puissance du poulbot de l’Elysée qui le disent. Oui à tout et a bien davantage encore, Trump est un méchant qui ne dit que des conneries et a par définition tort sur tout – contrairement au gentil Macron qui dit de jolies choses et est joli à regarder, LUI ! Oui Le Pen est une vilaine fachote, oui nos rues sont pleines de nazillons, oui les migrants sont gentils, BLANC vs NOIR, Goodbye Johnny, pas de gris, pas même un gris clair, BLACK or WHITE comme chantait MJ. Faisons simple, surtout, du rose et du bleu comme sur les affiches En Marche de la campagne !

Le petit théâtre politicien a consacré cette année une comédie de Marivaux : La fausse suivante. A la vague dite de dégagisme prônée par Méluche et consistant à dégager les vieilles badernes (Sarko, Juppé, Hollande, Valls, Fillon et tutti quanti) chacun a cru jouer à un jeu de quilles et s est retrouvé in fine avec au programme ce qu’il venait de recracher, seules les tronches ont changé, on a gardé la même politique en pire, on a fait rentrer à la caisse enregistreuse Bourbon des vieux jeunes encore pires que les précédents, lesquels au bout de quelques mois, après leurs 1200 euros de remboursement de loyer parviennent encore à pleurer sur leur sort. Renouvellement à mourir de rire !

Gauche et droite dites de gouvernement mortes ? Parlons plutôt comme nos banques d’affaires de merging, de fusion acquisition. LREM a fait fort et relégué en troisièmes équipes les groupuscules restants sur le banc de touche. Le clown Wauquiez s’agite en rouge sur les tréteaux de province, dans deux ans il fera sans doute un ouvrage commun avec Copé, autre cadavre à la renverse, sur le thème : pourquoi tant de haine ? On ne les plaindra ni l’un ni l’autre, leurs jolies retraites sont assurées.

La bonne tronche d’Edouard Philippe, bonne tête de gendre idéal que ce lobbyste de l’industrie pétrolière au Nigeria – encore un bienfaiteur de l’humanité. Sa bande de sinistres avance dans le désordre, Collomb à la lutte contre l’intérieur, Buyzin-Big Pharma à la lutte contre la sante, Hulot à la lutte contre l’Ecologie (amitiés Areva EDF obligent…) Pénicaud à la lutte contre le travail, Drian à la lutte contre l’étranger non US etc…

Au-delà des rodomontades de Jupiparterre (coquelet à Versailles – pauvre Vladimir obligé de supporter ca -, Bébé Colon en Afrique, Bébé Pinocchio à Saint Martin, Bébé Baphomet à la téloche, sans compter Relais et Châteaux à Chambord et Bébé Stéphane Bern avec Delahousse), la fine équipe est allée vite : Casse du Code du Travail vol.3 cet été, loi (jamais évoquée pendant la campagne) contre la santé des mioches dès le plus jeune âge (ca va y aller la recrudescence des cas d’autisme et de maladies incurables, z avez qu’à voir les chiffres aux States sur 30 ans avec les vaccins là-bas …), loi de finances super intéressante pour les ultra riches (comme par hasard ils ont avantagé les spéculateurs sur les détenteurs de pierre …), suite des baisses de dotations aux petites communes au profit des métropoles etc…

Bref que du bon ! Avec (carte postale de noël du chefaillon depuis sa station de ski) une absolue urgence vu comment ces gueux nous coutent cher : renforcement du contrôle des paresseux – pardon : des riens – pardon : des fumistes pas cap de s’acheter un costard (les alcooliques !).

Pas souvenir (à relire mes livres d’histoire) que nos anciens aristocrates guillotinés étaient aussi indécents, plutôt le souvenir du contraire, c’étaient pas des saints, Marie Antoinette certes coutait un bras aux finances, mais bon, on pataugeait pas à ce point dans le mensonge, les pratiques maffieuses, le : faites ce que je dis etc. et la communication outrancièrement toxique. Mais bon : Annie Dingote et Castaner en peuvent plus, avec les JO de 2024 on a nos jeux pour le bon peuple !

Donc 2018 ça ira mieux forcément, surement, ben tiens … Reprise des créations d’emploi (hi hi : tous auto entrepreneurs à prix cassés pour Dassault, Lagardere, Arnault et autres détenteurs de Fondations), le bitcoin continue sur sa lancée et se reprend +500% en 6 mois, la paix au Proche et Moyen Orient progresse et Assad se prend un procès JUSTE par des JUSTES (nous pardi !), romance en eaux troubles avec Kim Machin Bidule le grand méchant dictateur nord coréen soudain transformé en transgenre bisounours et qui met sa moumoute à terre devant l’Oncle Sam, PMA GPA pour tous avec prestations gratuites d’un corps médical totalement désintéressé etc.

Et forcément dès avril on pense tous PRINTEMPS !

Sur ce : bonnes fêtes bande de gueux !