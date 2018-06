Banksy adulé ! Banksy mondialisé ! Banksy démasqué !

Quelle identité se dissimule derrière l'artiste Street Art le plus spectaculaire et le plus... discret du monde ? L'étau se resserre autour d’un certain Robert... comme état civil du graffeur le plus populaire du moment...

1,8 million de $ ! Telle est le prix de Keep It Spotless, l'une de ses oeuvres – en collaboration avec l'artiste Damien Hirst - qui en dit long sur l'engouement du public mondial pour ce mystérieux artiste. Sans parler des toiles à peine taguée atteignant des prix à 6 chiffres...

Mais si on connaît sa cote... On sait peu de chose de l'artiste Banksy. Tout juste sait-on qu'il est originaire de Bristol (Grande-Bretagne) et qu'il a commencé sa carrière au milieu des années 1990, en veillant à ne jamais dévoiler son identité. On peut le comprendre étant donné la politique anti-grafitti des autorités...

Bien à l'abri de la police, le graffeur anonyme pourrait pourtant avoir été démasqué. A vous de juger.

Seule certitude, Banksy se prénomme « Robert ». D'aucuns pensent qu'il s'agit de Robert Gunningham, ancien écolier de l'école publique de Bristol. D'autres penchent plutôt pour Robert Del Naja, le leader du groupe de trip Hop mondialement connu : Massive Attack.

Cette dernière piste est née du lapsus de l'un de ses amis. Le musicien DJ Goldie a accidentellement laissé échapper l'année dernière que son ami Robert Del Naja faisait partie de l'illusion « Banksy ». Au cours d'une interview, alors qu'il évoquait les prix faramineux que pouvaient atteindre certaines oeuvres du graffeur le plus célèbre du monde, Goldie a déclaré : "Si on prend une grosse lettre et qu'on la met sur un T-shirt et qu'on écrit Banksy, c'est réglé... On peut le vendre (…) Sans vouloir manquer de respect à Rob. Je pense que c'est un artiste brillant, il a bouleversé le monde de l'art". Des mots suivis d'un petite pause avant de changer maladroitement de sujet. Le mal était fait.

D'aucuns, dont Pascal Robaglia, soutiennent la piste Massive Attack. La temporalité et la localisation des dates de tournée du groupe britannique et les apparitions d’ouvres de Banksy coïncident, en effet, étrangement. Ce qui ferait de Robert Del Naja le leader d’un collectif d’artistes qui réaliserait ses oeuvres sous le nom de Banksy. Une thèse également étayée par le passé de graffeur du musicien et sur le fait qu’il a depuis longtemps affirmé être un ami du mystérieux artiste...

Bansky s'est empressé de garder le silence. Mais c'était sans compter les lecteurs du Daily Mail qui abreuvent régulièrement leur journal de clichés supposés de Bansky : voir ici en février, ici et là en décembre dernier à Londres... Faites-vous une idée.

Mais que ceux qui oublieraient le pouvoir de manipulation de Banksy, regarde son film de 2010 (Faîtes le mur !), un portait en creux de l'artiste réalisé par un vraix-faux fan usurpateur... Étourdissant.