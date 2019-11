Banlieues : Messieurs les humanistes, vous n'avez pas voulu employer le « martinet », maintenant il va vous falloir utiliser d'autres moyens !

Il y a un vieux dicton qui dit : « Nul n'est prophète dans son pays » ; mon article sur la grave situation de l'état actuel des banlieues françaises est la suite logique et pertinente d'un article que j'ai publié il y a un an sur Agoravox et qui résume très bien la situation présente.

La reconquête des territoires perdus de la République, faut quand même pas rêver, car sans casse ce n’est tout simplement pas possible !

Sur le constat que j'avais fait l'an dernier, force est de constater que la situation actuelle c'est hélas aggravée. Les belles envolées de fermeté moult fois répétées de nos politicards, ont juste eu l'effet de faire fait tordre de rire les voyous des banlieues. Car maintenant après les attaques au cocktail Molotov, qui avaient fait des blessés graves en 2016 : Ici, vient s'ajouter depuis quelque temps, un fait nouveau qui est celui des attaques au « mortier feux d'artifice » ! contre les forces de l'ordre et les pompiers : Ici . Si ces dernières semblent ( pour l'instant ) être moins dangereuses que les attaques au cocktail Molotov de Viry-Châtillon ), cependant la répétition de ces « nouveaux procédés » se développant, ils deviennent très très inquiétants, car de plus en plus nombreux et ils sont maintenant « gérés, organisés et diffusés » via les réseaux sociaux, ce qui bien sûr entraîne une espèce de compétition malsaine entre quartiers : Sources.)

Il y a aussi ces faits gravissimes, l'incendie volontaire de bâtiments, comme une école à Béziers : Ici, ou les tentatives d'autres bâtiments : 1 – 2 sans oublier celles assez nombreuses d'églises : Ici..

Nos politiques ont cru bien faire en dépensant un « pognon de dingue » pour les quartiers dits « difficiles », ... la réponse de nos « chances pour la France ( dixit B. Stasi ), eh bien a été celle-ci : A Chanteloup-les-Vignes, le « symbole de la réussite » incendié.

Avant ( fin des années 70 ) dans notre douce France c'était l'époque « Douce France, cher pays de mon enfance » ( dixit la chanson de Charles Trenet ),...mais actuellement dans la trouble période que nous vivons, nos responsables politiques, ont eux adopté cette vieille chanson : « Tout va très bien Madame la Marquise » : vidéos :1 , autres : Ici. ( pour info, avec cette chanson, il faut surtout comprendre l'époque où elle a été écrite, en effet Tout va très bien madame la marquise est devenu un raccourci historique pour dépeindre l'immédiate avant-guerre (années 1935-1939) en France et peut-être plus particulièrement les accords de Munich (septembre 1938). wikipédia. ( d'où parfois l'utilisation dans mes articles, ou aussi dans mes réponses des termes de « esprits Munichois », … termes qui depuis au moins deux décennies collent parfaitement à ceux qui tiennent ( ou qui ont tenu ) les rênes du pouvoir en France ! .

Messieurs les politiques, alors que la situation l’exigeait, par pleutrerie et par un honteux manque de courage, vous avez lamentablement failli à vos misions. Maintenant pour « redresser la barre » la mission ne sera que plus difficile !,... et comme je l'indiquais il y a un an, pour rétablir l'état de droit dans ces banlieues, il faudra quoique l'on dise, obligatoirement rentrer « dans le dur », mais hélas comme dit le vieil adage : « On ne fait pas d'omelette sans caser des œufs » !

A un époque, il aurait été judicieux d'employer ce que je nome la « méthode du martinet » dit aussi la « tolérance zéro », qui a fait ces preuves, notamment à New-York : Ici, et également dans d'autres pays : 1 – 2 ,.. alors comme savez que j'aime bien citer une citation, pour qu'une société fonction bien, il lui faut : « une main de fer dans un gant de velours » mais vous les lâches politiques, (de tous bords qui ont généralement et largement genouillé pour leurs intérêts persos, ) au lieu de reprendre enfin courageusement la situation en main, vous avez tergiversé de plus en plus dans un attentisme béat, tout en continuant à nous « amuser » avec vos réformes sociétales à la c.. généralement assez destructrices de notre société. De facto les conséquences de cette croissante chienlit, font que le spectre d'une future guerre civile qui se profile à l'horizon devient réalité ! : Ici, et : Là. ...et surtout n'oublions pas que : « grande faiblesse est généralement génitrice de grand désordre »

Même si les Français sont assez réfractaires aux changements, ils aspirent à un « vrai chef » !

Actuellement le pays souffre d'un manque flagrant de chef, ( voire de plusieurs chefs ) et pour commencer par le premier ( Jupiter ) qui soit capables de nous montrer l'exemple, et d’entraîner l’ensemble du pays dans un effort collectif et équitable, au lieu de le diviser par quelques réformes sociétales à la con ( la liste est hélas assez longue ).

Par exemple, j'ai écouté plusieurs fois le général P. de Villiers, qui signale que le pays manque d'une certaine autorité, alors peut-être est-il celui qui peut éviter que nous entrions ( ne nous cachons pas la face ) dans une terrible guerre civile ! Sa déclaration sur le rôle du chef : Vidéo .

Méditez sur sa déclaration : Aujourd'hui, l'écart de salaire dans l'armée est de 1 à 8 et l'institution fonctionne car elle repose sur un partage de valeurs communes. Dans notre société, l'écart de salaires, lui, va aujourd'hui de 1 à 300 et creuse des fossés qui fragilisent tout l'édifice. : source. Tout est dit, il n'y a rien à rajouter,... à part ceci :

- D’atermoiements, en atermoiements !

- De fuites en avant, en fuites en avant !

- De manque de courage, en manque de courage !

- De manque de vision sur l'avenir, en manque de vision !

- D'erreurs, en erreurs !

Font que notre pays la Franc est hélas au bord du gouffre, car dans cette France de « mougeons », qui se réfugient sous la bannière des « trois singes de la sagesse » tout en conservent « l'esprit munichois » .. que nous réserve l'avenir ?,... Mais comme dit un vieil adage : « Qui vivra verra » !

Car comme pour un doigt infecté par gangrène, il est préférable d'amputer ce doigt, qu'attendre que le mal progresse au risque plus tard d'amputer le bras tout entier, ou plus grave de perdre la vie !

Un exemple cruel d'attentisme, c'est celui de Jean-Baptiste Lully : Compositeur et violoniste, qui lors d'une des répétitions, ne peut faire jouer ses musiciens comme il l'entend. D'un tempérament coléreux, il se blesse un orteil avec le lourd bâton de direction dont on frappe alors le sol pour battre la mesure. L'une de ses jambes ne tarde pas à s'infecter. Mais craignant de ne plus pouvoir danser, il refuse l'amputation. La gangrène se propage au reste du corps et infecte en grande partie le cerveau.

Il meurt peu après, le 22 mars 1687, « âgé de 55 ans ou environ, dans sa maison parisienne située rue de la Magdelaine » :Wiki.

Conclusion !

L'expérience de mon âge ( 81 ans ancien d'AFN ), m'a permis de voir et d’observer mon pays depuis la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, c'est-à-dire que j'ai le souvenir des moult conflits qui ont secoué le monde pendant cette période. Pendant celle-ci, j'ai pu également voir l'évolution de notre France. Plusieurs points ont été positifs ( technologies, médecines, transports etc), néanmoins, il y a un domaine qui n'a été qu'une longue dégradation et qui est devenu très très inquiétant, c'est celui du « vivre ensemble », alors loin de moi d'être un « oiseau de mauvais augure », mais je suis très très inquiet pour l'avenir de notre pays.

L'image qui illustre mon article a été copiée sur ce site. ( à lire attentivement l'analyse du criminologue Alain Bauer ).

Merci de m'avoir lu .

Gilbert Spagnolo dit P@py.