Baraka... !

Non seulement nous avons dû subir pendant plus de 60 ans la confiscation et la glaciation de la pensée par une palanquée de leurs pseudo clownosophes qui en plus de se planter systématiquement dans une impunité et une indulgence intellectuelle crasse, n’ont fait que se refiler leurs petites entreprises à phosphorer minable de père en fils, mais en plus aujourd’hui de s’en venir nous fader la fadeur tartignole des concierges de l’expertise sous vide.