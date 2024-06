Bardella : un roublard surdoué en selfies

21 amendements déposés en 5 ans… Comparés aux 3460 de Manon Aubry.[i] 70% d'absentéisme aux commissions du Parlement européen. Un Gros bosseur le Jordan ne trouvez-vous pas ? De son mandat, il ne fait qu’encaisser son chèque et le reste du temps, il passe de plateaux de TV en plateau TV, de Unes de magazines, à bonnes paroles bien relayées dans la presse torchon et enfin, sur les stations de radio ou sa parole, toujours la même porte. Le parti macroniste du gouvernement pousse à la roue pour que ce foutriquet soit entendu et vu partout ainsi que sa tatie Marine, ce qui permet à force de nombreux bis repetita, célèbre aphorisme inspiré par l'Art poétique d'Horace, dans lequel le poète déclare que telle œuvre ne plaira qu'une fois, tandis que telle autre répétée dix fois plaira toujours ; et nous subissons cet assommoir bouffon, d’extrême droite contre Macron, ce depuis 2017.

« Génération Bardella ? » Il a réussi la prouesse d’être adoubé par le clan Le Pen sans en être issu, même si à un moment il a été en couple avec une fille de Marie-Caroline Le Pen, la sœur aînée de Marine. C’est un cadre du Front national de Seine-Saint-Denis qui l’a repéré en 2012, alors qu’il venait d’avoir seize ans. « Jordan se portait volontaire. Il collait les affiches. Il avait le sens de l’organisation. » Son physique avantageux, pour ceux qui aiment ce genre de latin lover de supermarché aux cheveux gominés ; il est télégénique et débite calmement ses punch lines apprises par cœur lors de ses trainings en communication. Il sait montrer sa fiole lors des séances de selfies, qui de nos jours ont remplacé la corvée des serrages de mains. Pour le RN, il fallait un homme jeune qui brille aux côtés de Marine Le Pen sans lui faire trop d’ombre. C’est le casting parfait qui va permettre de vendre des frigos à des esquimaux.

Son fonds de commerce, qu’est-ce donc ? Pour les Européennes, sa plateforme est : « Un vote pour l’identité de la France contre la submersion migratoire ! » À l'entendre, ce sont les Arabes qui seraient de retour à Poitiers après le 25 octobre 732, et lui, le Jordan, serait Charles Martel boutant les Sarrasins hors de la France catholique et éternelle. Pourtant, « en même temps », il confit d’un air pénétré que « ce pays que j’aime qui a accueilli ma famille d’Italie dans les années 60… » Comme son modèle Macron, il n’est pas à une contradiction près, ou doit-on comprendre que LUI et les siens étaient de la bonne immigration et que, certaines autres, seraient quelque peu faisandées ? Ne pensez pas une seconde qu’il y ait une forme de racisme dans ces belles paroles ; d’ailleurs le RN s’est amendé depuis, et les foucades de le Pen père sont de vieilles histoires, et puis l’antisémitisme est bien révolu, d’ailleurs, il n'y a pas plus grands supporters que ceux à la tête du parti pour soutenir Israël et Netanyahou.

Son électorat : Avec plus d'un million d'adeptes sur TikTok, Jordan Bardella est le troisième politique français le plus suivi sur la plateforme, ce qui souligne sa popularité auprès des jeunes D’ailleurs ces djeunes ne disent-ils pas qu’ils se reconnaissent en lui.[ii] Et le fait qu’ils se reconnaissent en lui, fait que lui doit avoir un peu d’eux… Car vu la dégringolade du niveau culturel, éducationnel et éthique, nous sommes plus dans le choix d’un casting de TV réalité, que dans les pas d’un homme politique à perspectives et projections. Cela nous promet un avenir radieux ! Il y a aussi, les plus âgés et les vieux. Ceux-là votent « Front » depuis plus de 40 ans sans remettre en cause quoi que ce soit : meilleure que la fidélité d’un berger allemand. Bardella ? Ils le trouvent jeune (je ne savais pas que c’était un +), beau comme gendre, charismatique et convaincant. Quant au fond ? Se dire que le clan le Pen est de ce qu’il y a de plus bourgeois et que ces braves supporters trouvent que la clan comprend le peuple, les petites gens, reviendrait à dire que les le Pen, font asseoir la bonne à table avec eux pour diner… Ils/elles voient en lui, un messie, qui ne joue pas au foot, mais plutôt un gymnase au dos souple exécutant des sauts carpés prouvant qu’il sait contrôler et dans les airs et dans les bas. Il a aussi construit l’image du p’tit gars qui s’est fait tout seul malgré une enfance dans un milieu modeste dans le 93 et patati-tata… Zola sort de ce corps ! De son siège au Parlement, en ne venant presque jamais, l’archange promet de tout tournebouler et faire que le peuple de France retrouve son indépendance, sa liberté-fraternité et son steak frite… Sauf que Bardella et Marine, ne votent jamais dans le sens des intérêts de leurs Zélecteurs : contre l’augmentation du SMIC, contre l’indexation des salaires sur l’inflation et contre le gel des loyers. Additionnez des scandales financiers, des pots-de-vin et autres entourloupes, et vous voterez pour… Quelqu’un qui ne vous ressemble en rien, qui pense carrière, qui surfe sur la vague, sachant qu’il est supporté à 100% par les médias en vue de 2027. On peut déjà dire que les carottes sont cuites et les navets au frais.

Quant au « débat », Bardella, Attal… Résumons par deux boutades :

Que font une carotte et un petit pois qui se battent ? Un bon duel !

Qu'est-ce qu'un débat entre 2 vaut-rien ? Un combat inter-minables.



Georges ZETER/juin 2024

Vidéo : Pierre-Stéphane Fort et la face cachée de Jordan Bardella